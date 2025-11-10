పరీక్ష లేకుండానే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ శిక్షణ కేంద్రాలు
రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ గుర్తింపు డ్రైవింగ్ శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటుకు చర్యలు - 53 డీటీసీలు, 5 ఆర్డీటీసీల ఏర్పాటుకు ప్రక్రియ ప్రారంభం
Published : November 10, 2025 at 7:26 AM IST
Government Recognized Driving Training Centers: రాష్ట్రంలో డ్రైవింగ్ లైసెన్సుల జారీ ప్రక్రియను మరింత పారదర్శకంగా, ప్రామాణికంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు చాలా మంది సరైన శిక్షణ లేకుండానే లైసెన్స్ పొందడం, పలు పట్టణాల్లో డ్రైవింగ్ స్కూల్స్ ఉన్నప్పటికీ శిక్షణా సౌకర్యాలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో, రవాణాశాఖ ఈ సమస్యను గమనించింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారులశాఖ (MoRTH) ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 53 డ్రైవింగ్ శిక్షణ కేంద్రాలు (డీటీసీలు) స్థాపించడానికి ఆమోదం లభించింది. అదనంగా 5 ప్రాంతీయ డ్రైవింగ్ శిక్షణ కేంద్రాలు (ఆర్డీటీసీలు) కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
శిక్షణతోపాటు వసతులు: డీటీసీ ఏర్పాటుకు కనీసం 2 ఎకరాల స్థలం అవసరం. ఒక్కో ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు అయ్యే ఖర్చులో 85 శాతం వరకు, గరిష్ఠంగా రూ.2.5 కోట్ల వరకు మోర్త్ ఆర్థికసాయం అందిస్తుంది. ఈ కేంద్రాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, భారీ వాహనాలు నడపడం నేర్పుతారు. ఇందులో శిక్షణ మూడు విధాలుగా ఉంటుంది, తరగతుల ద్వారా నిబంధనలు, రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు సిమ్యులేటర్లపై డ్రైవింగ్ ప్రాక్టీస్, ప్రత్యేక ట్రాక్లపై ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారు.
డైవింగ్ పరీక్ష అవసరం లేదు: ఈ శిక్షణ పూర్తి చేసిన వారికి, రవాణాశాఖ ఆఫీసులో డ్రైవింగ్ పరీక్షకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. డీటీసీ నుంచి శిక్షణ సర్టిఫికెట్ పొందిన వారికి నేరుగా లైసెన్స్ జారీ చేస్తారు. ఇది డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకునే వారికి ఎంతో మేలు చేయనుంది. ఏయే లైసెన్సులకు ఎన్ని రోజులు ట్రైనింగ్, ఎంత ఫీజులు వంటివన్నీ మోర్త్ ఖరారు చేస్తుంది.
ఆర్డీటీసీలో నేరుగా లైసెన్స్ జారీ: రాష్ట్రానికి మంజూరైన 5 ఆర్డీటీసీలు ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఒక ఆర్డీటీసీ ఏర్పాటుకు కనీసం 3 ఎకరాల భూమి అవసరం. ఒక్కో సెంటర్కు కేంద్రం నుంచి రూ.5 కోట్ల వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన వారు లైసెన్స్ కోసం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లకుండానే అక్కడికక్కడే లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసి మంజూరు చేస్తారు.
దరఖాస్తులు ఎలా?: డీటీసీలు, ఆర్డీటీసీలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు తమ జిల్లా కలెక్టర్కు దరఖాస్తు చేయాలి. కలెక్టర్ కార్యాలయం పరిశీలించి అర్హత ఉన్నవారి పేర్లను రవాణాశాఖ కమిషనర్కు పంపుతుంది. అక్కడి నుంచి మోర్త్కు తుది ఆమోదం కోసం పంపిస్తారు.
ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్, శ్రీకాకుళం, నెల్లూరు జిల్లాల నుంచి 2 చొప్పున, అనంతపురం, కృష్ణా, తిరుపతి, పశ్చిమగోదావరి, బాపట్ల, కాకినాడ జిల్లాల నుంచి 1 చొప్పున దరఖాస్తులు అందాయి. అందులో అనంతపురం జిల్లాలోని ఒక డీటీసీ దరఖాస్తును మోర్త్ ఇప్పటికే ఆమోదించింది. అయితే, ఇప్పటి వరకు ఆర్డీటీసీలకు ఒక్క దరఖాస్తు కూడా రాలేదు.
జనవరి చివరి వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి అన్ని దరఖాస్తులను మోర్త్కు పంపించనున్నట్లు రవాణాశాఖ తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది నాటికి అన్ని డ్రైవింగ్ శిక్షణ కేంద్రాలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
