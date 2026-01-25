ETV Bharat / state

Wrist Bands For Children Safety At Medaram Jatara
January 25, 2026

Wrist Bands For Children Safety At Medaram Jatara : భక్తులంతా మేడారానికి పెద్ద ఎ్తతున తరలివస్తున్నారు. వనదేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మలను దర్శించుకొని మొక్కలు చెల్లించుకుంటున్నారు. మహా జాతర దగ్గర పడడంతో రోజురోజుకు భక్తులు రద్దీ పెరుగుతోంది. శనివారం రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తజనం వేలల్లో తరలివచ్చారు. భక్తుల రద్దీ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు కొనసాగింది. ఇవాళ, రేపు కూడా సెలవులు కావడంతో రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనావేస్తున్నారు.

Medaram Jatara in telangana
జంపన్న వాగులో భక్తుల స్నానాలు (EENADU)

వేలల్లో భక్తులు : హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, నర్సంపేట, కరీంనగర్‌తో పాటు ఇతర పట్టణాల నుంచి భక్తులంతా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో తరలివచ్చారు. అంతేకాకుండా ప్రైవేట్​ వాహనాల్లోనూ వేలల్లో వచ్చారు. దాంతో నార్లాపూర్​, ఊరట్టం, మేడారం ఖాళీ స్థలాలు, జాతర పరిసరాల్లో ప్రైవేట్​ వాహనాలు వందల్లో కనిపించాయి. ప్రధాన రహదారులు, జంపన్నవాగు పరిసరాల్లో, అద్దె సత్రాల్లో ఎటు చూసినా భక్తులే దర్శనమిచ్చాయి.

Medaram Jatara in telangana
భక్తులతో కోలాహలంగా మేడారం జాతర (EENADU)

క్యూలైన్ తప్పనిసరి : గద్దెల పరిసరాల్లో రద్దీ పెరగడంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న మార్గాలన్నీ మూసివేసి క్యూలైన్ల ద్వారా మాత్రమే భక్తులను అనుమతించారు. ప్రజాప్రతినిధులు, రాష్ట్రస్థాయి అధికారులను వీఐపీ, ఇతర మార్గాల ద్వారా గద్దెల ప్రాంగణంలోకి అనుమతించారు. వరంగల్‌ పోలీసు కమిషనర్‌ సన్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ కుటుంబ సమేతంగా దేవతలను దర్శించుకొన్నారు.

Medaram Jatara in telangana
కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకొంటున్న వరంగల్‌ సీపీ సన్‌ప్రీత్‌సింగ్‌ (EENADU)

షామియానాలు, డేరాలు వేసుకొని బస : సమ్మక్క- సారలమ్మల జాతరకు మొక్కులు సమర్పించడానికి వచ్చే భక్తులు రెండు, మూడు రోజులు మేడారంలోనే ఉంటారు. అందుకే కాలకృత్యాలు తీర్చుకొనేందుకు తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, స్నానాలకు జంపన్నవాగు, వంటలు ఆరుబయట చేసుకొనే వీలున్నా రాత్రి వేళల్లో నిద్రించేందుకు మాత్రం గుడారాలే ఆధారం. కొందరు ఖాళీ జాగాల్లో వెంట తెచ్చుకున్న షామియానాలు, డేరాలు వేసుకొని బస చేస్తున్నారు. టెంటు సామగ్రి తెచ్చుకోని వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడి ఖాళీ జాగాల్లో పట్టాలతో గుడారాలు వేసి అద్దెకిచ్చే వ్యాపారం చాలాకాలంగా జరుగుతోంది. ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఇక్కడికొచ్చి భూమిని లీజుకు తీసుకొని మరీ అద్దె గుడారాల వ్యాపారం చేస్తుంటారు.

Medaram Jatara in telangana
మేడారంలో భక్తుల కోసం అద్దె గుడారాలు (EENADU)

"జంపన్నవాగు సమీపంలో ఎకరం భూమి లీజుకు తీసుకుని 98 గుడారాలు వేశాను. రోజుకు రూ.400, రూ.800 రెండు రకాలుగా అద్దెకు ఉన్నాయి. ఆదివారం, ప్రధాన జాతర తేదీల్లో రూ.వెయ్యి. జాతర లేని రోజుల్లో మూడు రోజులకు రూ.1200. తాగునీరు అందిస్తున్నాం." - ఉప్పు నర్సింహారావు, విజయవాడ

మేడారం 2.0లో టీజీ క్వెస్ట్‌ విధానం : వనదేవతల మహా జాతరలో చిన్నారులు, వృద్ధులు తప్పిపోకుండా పోలీసు శాఖ వినూత్నంగా చేపట్టిన మేడారం 2.0లో భాగంగా టీజీ క్వెస్ట్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత డ్రోన్ల వ్యవస్థ సహకారంతో దారి తప్పిన వారిని గుర్తించి కుటుంబ సభ్యుల చెంతకు చేర్చడం కోసం చిల్డ్రన్‌ ట్రాకింగ్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్‌ (సీటీఎంఎస్‌) రూపొందించారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి మేడారం వచ్చే దారుల్లో రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వాటిలో పిల్లలు, వృద్ధుల పేరు, సంరక్షకుడి పేరు, ఫోన్‌ నంబర్‌ నమోదు చేసుకొని క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ముద్రించిన రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌ను అందిస్తారు. జాతరలో తప్పిపోతే దాన్ని స్కాన్‌ చేసి సులువుగా చిరునామా తెలుసుకొని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తారు.

Medaram Jatara in telangana
వనదేవతలకు బంగారం సమర్పిస్తున్న భక్తురాలు (EENADU)

రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌ వేసే కేంద్రాలు ఇవే: హనుమకొండలోని హయగ్రీవాచారి మైదానం, ఉప్పల్, హైదరాబాద్‌లోని ఎంజీబీఎస్, కరీంనగర్, పరకాల, పెద్దపల్లి, మంథని, ఏటూరునాగారం, కాటారం బస్టాండ్లు, వరంగల్, కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్లలో రిస్ట్​ బ్యాండ్​ వేసే కేంద్రాలు ఉన్నాయి. జాతరలో క్రితంసారి 30 వేల మంది వరకు తప్పిపోయిన నేపథ్యంలో ఈసారి వొడాఫోన్‌-ఐడియాతో కలిసి 'జియోట్యాగ్‌ బేస్‌డ్‌ మిస్సింగ్‌ పర్సన్స్‌ ట్రాకింగ్‌' వ్యవస్థను సిద్ధం చేశారు. పిల్లలు, వృద్ధుల వివరాలను నమోదు చేసుకొని వారికి జియోట్యాగ్‌లు వేస్తారు.

Medaram Jatara in telangana
సందడిగా శివసత్తుల నృత్యం (EENADU)

