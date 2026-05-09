పెద్దగా చదువుకోకపోయినా ఎలా ఉద్యోగం సాధించాలి - వరంలా మారిన డీడీయూజీకేవై

గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువతకు సువర్ణావకాశం - డీడీయూజీకేవై-ఏపీ సీడాప్‌ కింద యువతకు ఉచిత ట్రైనింగ్, వసతి - శిక్షణ అనంతరం యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు - ఉద్యోగం ఇష్టం లేకుంటే స్వయం ఉపాధి

Government Providing Employment For Rural Unskilled Youth
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:14 PM IST

Government Providing Employment For Rural Unskilled Youth : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువమందికి వ్యవసాయం ఉపాధి కల్పించలేకపోతోంది. దీంతో నిరుద్యోగ సమస్య యువతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఇలాంటి వారి కోసం దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్య యోజన వరంలా మారింది. పదో తరగతి కనీస విద్యార్హత ఉంటే చాలు, ఉపాధి పొందేందుకు ఈ పథకం అవకాశం కల్పిస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల్లో గ్రామీణ నిరుపేద యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఉచిత భోజనం, వసతితోపాటు నాణ్యమైన నైపుణ్యాలను అందిస్తున్నారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్య యోజన, రాష్ట్రానికి చెందిన సీడాప్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి. ఉపాధి కల్పించే వివిధ కోర్సుల్లో అభ్యర్థులకు శిక్షణ అందిస్తున్నారు. 15 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న గ్రామీణ యువత ఈ పథకానికి అర్హులు. కనీసం పదో తరగతి చదివితే చాలు శిక్షణ పొందవచ్చు. గ్రామీణ యువతకు ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండానే వివిధ నైపుణ్యాలపై శిక్షణ అందిస్తున్నారు.

శిక్షణ అనంతరం ఉపాధి అవకాశాలు : విజయవాడ నాగార్జున నగర్​లోని ఆరా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న శిక్షణ కేంద్రంలో కంప్యూటర్ న్యూమరికల్ కంట్రోలర్ కోర్సుపై అభ్యర్థులకు శిక్షణ కల్పిస్తున్నారు. మొత్తం మూడు నెలలపాటు శిక్షణ అందించనున్నారు. శిక్షణకే పరిమితం కాకుండా, శిక్షణ పొందిన వారిలో కనీసం 70 నుంచి 80 శాతం మందికి ఉపాధి, ఉద్యోగం కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఈ పథకాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రాథమిక శిక్షణ మాత్రమే కాకుండా, అభ్యర్థులు తమ వృత్తిలో ఎదిగేందుకు అవసరమైన సహకారాన్ని ఈ పథకం అందిస్తుంది.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న అభ్యర్థులు : ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత కూడా అభ్యర్థులకు కొత్త వాతావరణానికి అలవాటు పడేందుకు మెంటార్‌షిప్, కౌన్సెలింగ్ వంటి సహాయం అందుతుంది. మార్కెట్‌లో ఏయే రంగాలకు డిమాండ్ ఉందో, వాటికి అనుగుణంగానే శిక్షణా కోర్సులు అందిస్తున్నారు. పెద్దగా చదువుకోకపోయినా ఎలా ఉద్యోగం సాధించాలి, ఎలా ఉపాధి పొందాలని ఆందోళన చెందుతున్న వారికి డీడీయూజీకేవై వరంలా మారింది. ఇక్కడ శిక్షణ బాగుందని తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశం లభించిందని శిక్షణ పొందిన అభ్యర్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"మేము ఇక్కడికి రాకముందు జీవితంలో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు మాకు ధైర్యంగా ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్లిన నైపుణ్యంతో డబ్బు సంపాదించగలం అనే నమ్మకం కలిగింది. ఇక్కడ ఉచిత శిక్షణతో పాటు, హాస్టల్ వసతి కల్పిస్తున్నారు. మార్కెట్‌లో ఏయే రంగాలకు డిమాండ్ ఉందో, వాటికి అనుగుణంగానే శిక్షణా కోర్సులు అందిస్తున్నారు. ప్రాథమిక శిక్షణ మాత్రమే కాకుండా, అభ్యర్థులు తమ వృత్తిలో ఎదిగేందుకు అవసరమైన సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. శిక్షణ అనంతరం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు." - శిక్షణ పొందుతున్న అభ్యర్థులు

ఉద్యోగం ఇష్టం లేకుంటే స్వయం ఉపాధి : దీన్ దయాళ్​ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌసల్య యోజన కింద ప్రస్తుతం శిక్షణ పొందుతున్న అభ్యర్థులకు ఉచిత భోజనంతోపాటు ఇక్కడే వసతి సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నారు. అభ్యర్థులకు వివిధ కోర్సులపై శిక్షణతోపాటు ఇంటర్వ్యూల్లో రాణించేలా ఇంగ్లిష్​లో మాట్లాడేందుకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ పై శిక్షణ అందిస్తున్నారు. వివిధ కంపెనీల్లో అభ్యర్థుల సేవలను అందించేందుకు నైపుణ్య శిక్షణ కల్పిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఉద్యోగం ఇష్టం లేకుంటే స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు ముద్ర రుణాల వంటివి ప్రభుత్వం కల్పించనుంది. తక్కువ విద్యార్హత ఉండే నిరుద్యోగులకు ఇదో మంచి అవకాశమని శిక్షణ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

