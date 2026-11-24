మామిడి రైతులకు 'బీమా' ధీమా - గడువు డిసెంబర్ 31
Mango Crop Insurance For Farmers : 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి పంటల బీమా పథకం అమలు చేశారు. ప్రతికూల వాతావరణంతో నష్టపోతే ఎకరాకు రూ. 35 వేల వరకు పరిహారం పొందవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 4:37 PM IST
ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, అకాల వర్షాలు, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఏటా నష్టపోతున్న మామిడి రైతులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను మామిడి పంటకు 'వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా పథకం' 'ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన' పథకాలను వర్తింపజేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
కేవలం నామమాత్రపు ప్రీమియంతో ఎకరాకు రూ. 35,000 వరకు బీమా రక్షణ పొందే ఈ అవకాశాన్ని జిల్లాలోని మామిడి రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఏలూరు జిల్లా ఉద్యాన శాఖ అధికారి కె. షాజానాయక్ పిలుపునిచ్చారు.
వాతావరణ మార్పుల వల్ల మామిడి తోటలకు కలిగే నష్టాల నుంచి రైతులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం పంటల బీమా పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నిబంధనల ప్రకారం బీమా ప్రీమియం చెల్లించిన రైతులకు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల పంట నష్టం వాటిల్లితే ఆర్థిక పరిహారం అందుతుందని ఉద్యాన శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ పథకంలో చేరేందుకు డిసెంబర్ 31 తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.
ఎకరాకు బీమా, ప్రీమియం వివరాలు:
- బీమా మొత్తం (కవరేజ్): ఎకరాకు రూ. 35,000 వరకు పరిహారం పొందే అవకాశం ఉంది.
- రైతు చెల్లించాల్సిన ప్రీమియం: ఎకరా విస్తీర్ణానికి రూ. 1,650 నుంచి రూ. 2,250 వరకు (సగటున రూ. 1,750) ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా? రైతులు సులభంగా బీమా నమోదు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం పలు మార్గాలను కల్పించింది:
- స్వయంగా: రైతులు తమ స్మార్ట్ఫోన్లో 'పీఎంఎఫ్బీవై క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఫార్మర్' యాప్ ద్వారా నేరుగా నమోదు చేసుకోవచ్చు.
- సేవా కేంద్రాలు: సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లు, సంబంధిత బ్యాంకులు, ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు, లేదా అధీకృత బీమా ప్రతినిధులను సంప్రదించవచ్చు.
- అధికారుల ద్వారా: గ్రామ, మండల ఉద్యాన శాఖ అధికారులు, రైతు సేవా కేంద్రాల సహాయకుల ద్వారా కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
కావాల్సిన ముఖ్య పత్రాలు: దరఖాస్తు సమయంలో రైతులు ఈ క్రింది పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి:
- ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్
- బ్యాంకు పాసు పుస్తకం (ఖాతా వివరాలు) జిరాక్స్
- భూమి పాస్బుక్ లేదా వన్బీ (1బీ) నకలు
- పంట వేసినట్లు రైతు స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం
- కౌలు రైతులైతే తప్పనిసరిగా కౌలు గుర్తింపు పత్రం
- మొబైల్ నంబర్, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటో
చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా, గడువు లోపే రైతులు తమ పంటలకు బీమా చేయించుకోవాలని, సందేహాల నివృత్తి కోసం మండల ఉద్యాన అధికారులను సంప్రదించాలని ఏలూరు జిల్లా ఉద్యాన శాఖ అధికారి కె. షాజానాయక్ సూచించారు.
|అంశం
|బీమా వర్తింపు
|అకాల/అధిక వర్షపాతం
|15.12.2026 నుంచి 28.02.2027
|తెగుళ్లు/ చీడపీడల వాతావరణం
|15.12.2026 నుంచి 28.02. 2027
|ఉష్ణోగ్రతల హెచ్చుతగ్గులు
|01.01.2027 నుంచి 15.03.2027
|అధిక గాలి వేగం
|01.03.2027 నుంచి 31.05.2027
గ్యాస్ ప్రమాదం జరిగిందా - రూపాయి చెల్లించకుండా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా - ఎలానో తెలుసా!
నిర్మాణ కార్మికుల జీవితాలకు భరోసా ఏది? - తమ గోడును పట్టించుకోవాలంటున్న కార్మికులు