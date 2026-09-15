రాజమహేంద్రవరానికి త్వరలో మరో బైపాస్ - నగరంలో తగ్గనున్న ట్రాఫిక్ రద్దీ
రాజమహేంద్రవరం నగరానికి త్వరలో మరో బైపాస్ రోడ్డు రానుంది. సిటీలో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు బైపాస్ నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గోదావరి పుష్కరాల దృష్ట్యా రద్దీని తగ్గించేందుకు ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 12:50 PM IST
New Bypass Road for Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరం నగరానికి త్వరలో మరో బైపాస్ రోడ్డు రానుంది. సిటీలో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు బైపాస్ నిర్మించాలని ప్రభుత్వం తలపెట్టింది. గోదావరి పుష్కరాల దృష్ట్యా రద్దీని తగ్గించేందుకు ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేసింది. ఈ మార్గం అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణ సమయం తగ్గించడం సహా భారీ వాహనాలు సిటీలోకి రాకుండా నివారించవచ్చు.
రాజమహేంద్రవరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం మరో ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. వచ్చే ఏడాది జూన్లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మరో బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. బైపాస్ నిర్మాణానికి ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి ఎప్పటి నుంచో వినతులు వస్తున్న నేపథ్యంలో పుష్కరాల దృష్ట్యా విస్తృతంగా చర్చించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అధికారులు దీనిపై కసరత్తు చేసి రాజమహేంద్రవరానికి బైపాస్ నిర్మాణం కోసం డీపీఆర్ సిద్దం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపారు.
32 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ రోడ్డు: జాతీయ రహదారి రాజమహేంద్రవరం నగరం మీదుగా వెళ్తుండటంతో సిటీలో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోందని అధికారులు కేంద్రానికి పంపిన నివేదికలో తెలిపారు. రాజానగరం నియోజకవర్గంలోని తొర్రేడు నుంచి రాజమహేంద్రవరం రూరల్ నియోజకవర్గంలోని పొట్టిలంక వరకు దాదాపు 32 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ రోడ్డు నిర్మించాలని నిర్ణయించారు.
తొర్రేడు, బొబ్బిల్లంక, మధురపూడి, గాడాల, పాలచర్ల, దివాన్ చెరువు, పుణ్యక్షేత్రం, సంపత్ నగర్, కొండ గుంటూరు, చైతన్య నగర్, పొట్టిలంక మీదుగా బైపాస్ నిర్మించి, హైవేతో అనుసంధానం చేస్తారు. ఈ మేరకు ప్రణాళిక రూపొందించి ఆమోదం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపారు. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ద్వారా ఈ బైపాస్ నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. కేంద్రంతో చర్చించి త్వరలో బైపాస్ నిర్మాణానికి చర్యలు చేపడతామని ప్రజాప్రతినిధులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"రాజమహేంద్రవరం బైపాస్ నిర్మాణానికి దాదాపుగా 300 కోట్లు అవుతుంది. గోదావరి పుష్కరాల దృష్ట్యా బైపాస్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. తొర్రేడు నుంచి పొట్టిలంక వరకు బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టనుంది. ఇందుకుగానూ డీపీఆర్ సిద్ధం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించింది. బైపాస్ రోడ్డు అందుబాటులోకి వస్తే నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గతుంది" - గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే
భారీ వాహనాలు సిటీలోకి రాకుండా కట్టడి: బైపాస్ వస్తే నగరంలో ట్రాఫిక్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. కోల్కతా-చెన్నై జాతీయ రహదారి NH-16పై వెళ్లే భారీ వాహనాలను సిటీ బయట నుంచే మళ్లించవచ్చు. లారీలు, కంటైనర్లు, అంతర్రాష్ట్ర సరకు రవాణా వాహనాలు నగరంలోకి రాకుండా చేయవచ్చు. ఈ బైపాస్ ద్వారా నగర శివారులో వేగంగా అభివృద్ది సాధ్యమవుతుంది.
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