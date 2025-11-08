ETV Bharat / state

బనకచర్లకు బదులు 'పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌' ప్రాజెక్టు - రూ.58 వేల కోట్లతో నిర్మాణం!

బనకచర్ల స్థానంలో కొత్త ప్రాజెక్టు - తొలుత నల్లమలసాగర్‌కు నీటి తరలింపునకే ప్రాధాన్యం - పాత టెండర్లను రద్దు చేసిన జలవనరుల శాఖ

Government Preparing DPR For Polavaram Nallamala Sagar Project
Government Preparing DPR For Polavaram Nallamala Sagar Project (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Preparing DPR For Polavaram Nallamala Sagar Project : పోలవరం-బనకచర్ల ప్రాజెక్టు స్థానంలో పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌ అనుసంధానం చేపట్టేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఇలాంటి కొత్త ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తుది రూపు ఇస్తోందని 'ఈటీవీ - ఈటీవీ భారత్' ఇంతకుముందే వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా తొలుత బొల్లాపల్లి జలాశయానికి నీళ్లు తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మిస్తున్న నల్లమలసాగర్‌ జలాశయానికి గోదావరి నీళ్లు తరలించాలనేది తాజా ప్రణాళిక.

అవసరమైతే సోమశిలకూ ఈ జలాలు మళ్లిస్తారు. తొలుత ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టి తదుపరి దశలో బనకచర్లకు మళ్లించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు తుది అంచనాకు వచ్చింది. అందుకే గత ప్రాజెక్టు డీపీఆర్‌ తయారీకి పిలిచిన టెండర్లను జలవనరుల శాఖ తాజాగా రద్దు చేసింది. కొత్తగా పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌ అనుసంధానం పేరుతోనే డీపీఆర్‌ తయారీకి టెండర్లు పిలవనున్నారు.

బనకచర్లకు బదులు 'పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌' ప్రాజెక్టు - రూ.58 వేల కోట్లతో నిర్మాణం! (EENADU)

టెండర్లు రద్దు : ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలవరం-బనకచర్ల అనుసంధానం స్థానంలో పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌ అనుసంధానం ప్రాజెక్టుకు కొత్త రూపు ఇచ్చి ఆ మేరకు ప్రతిపాదనలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రికి సమర్పించింది. ఈ నేపథ్యంలో డీపీఆర్‌ తయారీకి పాత పేరు, పాత ప్రతిపాదన ఉంచితే ఇబ్బందికరమని భావించారు. ఉన్నత స్థాయిలోనూ ఇక నుంచి పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌ అనుసంధానంగానే పరిగణించాలన్న ఆదేశాలు కిందిస్థాయి అధికారులకు అందాయి. దీంతో డీపీఆర్‌ తయారీకి కన్సల్టెన్సీ నియామకం కోసం గతంలో గుంటూరు జలవనరుల శాఖ ఎస్‌ఈ పిలిచిన టెండర్లను తాజాగా రద్దు చేశారు.

రూ.58 వేల కోట్ల అంచనా వ్యయం :

  • పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి రూ.58 వేల కోట్లు ఖర్చవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు.
  • మొదట్లో భావించినట్లు 3 సెగ్మెంట్లలోనే పనులు చేస్తారు.
  • మూడో సెగ్మెంట్లో గతంలో అనుకున్నట్లు బొల్లాపల్లి జలాశయం నుంచి బనకచర్ల వరకు కాకుండా బొల్లాపల్లి నుంచి నల్లమలసాగర్‌ జలాశయం వరకే పరిమితమవుతారు. ఇందుకు రూ.9,000 కోట్లు ఖర్చవుతుందని లెక్క వేశారు. అంటే గతంలో కన్నా సుమారు రూ.25 వేల కోట్ల ఖర్చు తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.
  • నీటిని కూడా మరీ ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండబోదు. +250 మీటర్ల వరకు ఎత్తిపోస్తే సరిపోతుంది.
  • తొలి, రెండో సెగ్మెంట్లల్లో పెద్ద మార్పులు ఏమీ ఉండవు.
  • తొలి సెగ్మెంట్‌(పోలవరం-ప్రకాశం బ్యారేజి)కు రూ.13 వేల కోట్ల ఖర్చవుతుందని అంచనా.
  • రెండో సెగ్మెంట్‌(ప్రకాశం బ్యారేజి - బొల్లాపల్లి)లో బొల్లాపల్లిలో రిజర్వాయర్‌ నిర్మించి అక్కడికి నీళ్లు పంపిస్తారు. ఈ విభాగంలో రూ.36 వేల కోట్ల వరకు ఖర్చవుతుంది.

అమరావతికి పోలవరం అథారిటీ ప్రాజెక్టు : మరోవైపు పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని అమరావతికి తరలించనున్నారు. ఈ మేరకు అథారిటీ ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర జలవనరులశాఖ అధికారులు ఆహ్వానించారు. కేంద్ర జల్‌శక్తి మంత్రిత్వ శాఖతో చర్చించి, ఓ నిర్ణయానికి వచ్చి కార్యాలయాన్ని తరలించవచ్చనే అభిప్రాయానికి వచ్చారు. గతంలో ప్రాజెక్టు అథారిటీ కార్యాలయాన్ని రాజమహేంద్రవరం తరలించాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. ఇప్పటికే పోలవరం అథారిటీ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ (పీఅండ్‌డీ), ఆయన సిబ్బందిని రాజమహేంద్రవరం తరలించారు. ఇతర పాలనా పరమైన వ్యవస్థలతో కూడిన అథారిటీ కార్యాలయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధాని అమరావతికి తరలిస్తామంటూ కొత్త ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది. అథారిటీ సీఈవో, కార్యదర్శితో పాటు ఇతర సిబ్బంది, ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలను అమరావతి నుంచి చేపట్టేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు.

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక నిర్వాసితులకు రెండోసారి పరిహారం: నిమ్మల

పోలవరం నిర్వాసిత కుటుంబాలకు ఆనందం - త్వరలో రూ.1,100 కోట్ల చెల్లింపులు

TAGGED:

POLAVARAM AND NALLAMALA SAGAR
POLAVARAM BANAKACHERLA LINK PROJECT
GOVT CANCELLED POLAVARAM TENDER
పోలవరం నల్లమలసాగర్‌ ప్రాజెక్టు
DPR FOR POLAVARAM NALLAMALA SAGAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.