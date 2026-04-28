ప్రతి వ్యక్తికి రోజుకు 135 లీటర్లు - ప్రజల తాగునీటి కష్టాలు తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం భారీ ప్రణాళిక

తాగునీటి కష్టాలు తీర్చేందుకు రూ.14,363కోట్లు - రెండేళ్లలో 392 ప్రాజెక్టుల పనుల పూర్తికి భారీ ప్రణాళిక - పనులు పూర్తిచేసి ప్రతి వ్యక్తికి రోజుకు 135 లీటర్ల నీరు అందించడమే లక్ష్యం

Government Plans To Resolve The Drinking Water Crisis in AP
Government Plans To Resolve The Drinking Water Crisis in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:29 AM IST

Government Plans To Resolve The Drinking Water Crisis in AP : ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా, నగరాలు, పట్టణాల్లోని ప్రజలకు తాగునీటి కష్టాలు మాత్రం తీరటం లేదు. అరకొర సరఫరాతో నిత్యం తాగునీటి సమస్య ఏర్పడుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అటకెక్కిన తాగునీటి ప్రాజెక్టులు యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తిచేయడమే సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా కనిపిస్తోంది. ఆ దిశగా రూ.14,363 కోట్లతో అంచనాలు సిద్ధం చేసింది కూటమి ప్రభుత్వం.

నగరాలు, పట్టణాల్లో ఏళ్లుగా వెంటాడుతున్న తాగునీటి సమస్యకు ప్రభుత్వం శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా భారీ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. రూ.14,363 కోట్ల వ్యయంతో 392 ప్రాజెక్టులను అమలు చేస్తూ, వచ్చే 15 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సమగ్ర రూపకల్పన చేసింది. రెండేళ్లలో పనులు పూర్తిచేసి ప్రతి వ్యక్తికి రోజుకు 135 లీటర్ల నీరు అందించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. వేగంగా పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ, విస్తరిస్తున్న నగర పరిమాణం నేపథ్యంలో ఈ చర్యలు కీలకంగా మారాయి.

రోజుకు 3వేల మిలియన్ లీటర్ల అవసరం : ప్రస్తుతం 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో రోజుకు 3వేల మిలియన్ లీటర్ల అవసరం ఉండగా 2,350 మిలియన్ లీటర్లే అందుతున్నాయి. ఈ లోటును భర్తీ చేసేందుకు అమృత్‌ 2.0, AIIB రుణం, UID F-1, UIDF-2 పథకాల కింద 100కిపైగా నగరాల్లో ప్రాజెక్టులు అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 80 శాతం పనులకు టెండర్లు పూర్తి చేసి వర్క్‌ ఆర్డర్లు జారీ చేయగా, మిగిలిన వాటికి త్వరలో ప్రక్రియ పూర్తి చేయనున్నారు. అన్ని పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేసి పట్టణ తాగునీటి సరఫరాలో గణనీయ మార్పు తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

70 లీటర్ల కంటే తక్కువ సరఫరా : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిధులివ్వకపోవడం వల్ల చాలా పనులు ఆగిపోయాయి. అందుకే ఇంకా పవర్‌ బోర్లు, ట్యాంకర్ల పైనే ఆధారాపడాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. రోజూ తలసరి 135 లీటర్లకు పైగా నీరు 19 నగరాలు, పట్టణాల్లో మాత్రమే సరఫరా అవుతోంది. 71 చోట్ల తలసరి సరఫరా 70 నుంచి 135 లీటర్లుగా ఉంటే 33 చోట్ల తలసరి 70 లీటర్ల కంటే తక్కువ అందిస్తున్నారు.

దాహార్తి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం: పట్టణాల్లో అసంపూర్తిగా నిలిచిన తాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడమే ప్రజలు ఏటా వేసవిలో ఎదుర్కొంటున్న దాహార్తి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం. దాని కోసం రూ.14,363 కోట్లతో అంచనాలు రూపొందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు చేస్తోంది. అలాగే అమృత్‌ పథకంతో పాటు, ఎఐఐబీ, యూఐడీఎఫ్ రుణాలతో పనులు పూర్తి చేసేందుకు టెండర్ల పక్రియ కూడా పూర్తైంది. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభం అవుతాయి.

