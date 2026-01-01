ఎస్సీల జీవనోపాధి కల్పనకు ప్రభుత్వం ముందడుగు - వడ్డీ భారం లేకుండా ఉన్నతి
రూ.50 వేల రాయితీ - 4,400 మందికి లబ్ధి - జనవరి నెలాఖరుకు ఎంపిక పూర్తి - రూ.63.26 కోట్లు విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 1:49 PM IST
RS.63 Crores Released For Advancement of SC Employment: ఎస్సీల జీవనోపాధి కల్పనకు కూటమి ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. వారు సొంతంగా కుటుంబాన్ని పోషించుకునేందుకు వీలుగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్, సెర్ప్ ఆధ్వర్యంలో స్వయం ఉపాధి సబ్సిడీ రుణ పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ పథకం కింద 4,400 మంది లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఎస్సీల జనాభాకు అనుగుణంగా జిల్లాల వారీగా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తారు. ఇప్పటికే వారిని విభజించారు.
పీఎం అజయ్ భాగస్వామ్యంతో: జనవరి మొదటి వారంలోనే ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రారంభించనున్నారు. నెలాఖరు నాటికి పూర్తి చేసేలా కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. ఈ పథకం కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.63.26 కోట్లు విడుదల చేసింది. దీనిని కేంద్ర పథకమైన పీఎం అజయ్ భాగస్వామ్యంతో దీన్ని అమలు చేయనున్నారు.
56 ఉపాధి యూనిట్లు: స్వయం ఉపాధి పథకం కింద లబ్ధిదారులు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇందుకుగానూ ప్రభుత్వమే 56 యూనిట్లను ప్రతిపాదించింది. ఈ పథకం ద్వారా ఉపాధి యూనిట్లను ఎంచుకోవచ్చు.
యూనిట్ విలువ రూ.లక్ష లేదా అంత కంటే ఎక్కువ అయితే తప్పనిసరిగా ఉండాలి. యూనిట్ ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు రూ.50,000 రాయితీగా ఇస్తారు.
పలు ఉపాధి మార్గాలు: కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల్ని అనుసరిస్తూ ఫుట్వేర్ బిజినెజ్ నుంచి ప్యాసింజర్ ఆటోల వరకు, మొబైల్ షాపు నుంచి బేకరీ దుకాణం వరకు, ఫుడ్ స్టాల్ నుంచి టిఫిన్ సెంటర్ వరకు ఇలా పలు ఉపాధి మార్గాలను సూచించింది. ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు, జీడిపప్పు, బిస్కెట్ల తయారీ, వ్యాపారాలనూ సైతం ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
ఉన్నతి పథకం కింద వడ్డీ లేని రుణం: రాయితీ రుణ పథకానికి ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు బ్యాంకుల ద్వారా రుణం ఇప్పిస్తారు. నెల వాయిదాల్లో చెల్లించే విధానం కూడా అమల్లో ఉంది. వారు తీసుకున్న రుణానికి వడ్డీ భారం పడేది. అయితే ఎస్సీలపై వడ్డీ భారం కూడా లేకుండా చేసేందుకు రాయితీ రుణ పథకానికి గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సొసైటీ (సెర్ప్) పరిధిలో అమలు అవుతున్న ‘ఉన్నతి’ పథకాన్ని అనుసంధానించారు.
యూనిట్ విలువలో రాయితీ పోగా మిగతా మొత్తాన్ని ఈ పథకం కింద డ్వాక్రా సంఘాల్లోని ఎస్సీ మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలుగా అందిస్తారు. ఫలితంగా వారిపై వడ్డీ భారం ఉండదు. రుణ మొత్తాన్ని నెల వాయిదాల్లో చెల్లించాలి.
జిల్లాల వారీగా ఎంపిక చేయాల్సిన లబ్ధిదారుల సంఖ్య ఇలా:-
|జిల్లా
|లబ్ధిదారులు
|శ్రీకాకుళం
|99
|విజయనగరం
|108
|పార్వతీపురం మన్యం
|57
|అల్లూరి సీతారామరాజు
|11
|విశాఖపట్నం
|87
|అనకాపల్లి
|83
|కాకినాడ
|172
|అంబేడ్కర్ కోనసీమ
|219
|తూర్పుగోదావరి
|191
|పశ్చిమ గోదావరి
|156
|ఏలూరు
|234
|కృష్ణా
|181
|ఎన్టీఆర్
|211
|గుంటూరు
|211
|బాపట్ల
|183
|పల్నాడు
|194
|ప్రకాశం
|280
|నెల్లూరు
|263
|కర్నూలు
|208
|నంద్యాల
|177
|అనంతపురం
|175
|శ్రీ సత్యసాయి
|130
|వైఎస్సార్ కడప
|175
|అన్నమయ్య
|120
|చిత్తూరు
|205
|తిరుపతి
|270
మరోవైపు గతంలో నిరుద్యోగ యువతతో పాటు విభిన్న ఆలోచనలతో స్వయం ఉపాధి పొందాలనుకునే వారిని పారిశ్రామిక రంగం వైపు పయనింపజేసేందుకు ఉద్దేశించిన ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకంలో (PMEGP) కేంద్రం మార్పులు చేసింది. ఈ పథకం కింద 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఏప్రిల్ నుంచే దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభించాల్సి ఉంది. కానీ దాన్ని మొదలు పెట్టలేదు. పథకం లబ్ధి అందుకోవాలని ఎంతోమంది ఎదురు చూస్తుండగా ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీలకే వర్తింపజేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.
మార్గదర్శకాలు రూపకల్పన: పీఎంఈజీపీ కింద తయారీ, సేవారంగ పరిశ్రమలకు నజరానాలు అందజేస్తున్నారు. తయారీ రంగ పరిశ్రమలకు గరిష్ఠంగా రూ.50 లక్షల వరకు, సేవా రంగానికి (సర్వీస్ సెక్టార్) రూ.20 లక్షల వరకు రుణ సాయం కల్పిస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి యూనిట్ వ్యయంలో 35 శాతం, పట్టణ ప్రాంతాల వారికి 25 శాతం రాయితీ ఇస్తారు. గత ఏడాది వరకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలు, మహిళలు, మాజీ సైనికులు, దివ్యాంగులకు పథకం కింద లబ్ధి అందజేశారు. ఇప్పుడు ఎస్సీ, ఎస్టీలకే రుణాలు అందించేలా మార్గదర్శకాలు రూపకల్పన చేసినట్లు సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్లాస్టిక్ రహిత గృహోపకరణాలు - తాటిఆకులతో మహిళల ఉపాధి
కేంద్రం కీలక నిర్ణయం - ఇక నుంచి వారికి మాత్రమే 'PMEGP' లోన్లు