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ఓపీ టు డిశ్చార్జ్ అన్నీ ఆన్‌లైన్లోనే! - ‘నెక్స్ట్‌ జెన్‌ ఈ-హాస్పిటల్‌’ గురించి తెలుసా?

క్యూ లైన్లు లేని రిజిస్ట్రేషన్లు, ఆన్‌లైన్‌లో డాక్టర్‌ అపాయింట్‌మెంట్లు - దేశంలో ఏ ఆసుపత్రికి వెళ్లినా హెల్త్‌ రికార్డులు, ల్యాబ్‌ రిపోర్టులు - ‘నెక్స్ట్‌ జెన్‌ ఈ- హాస్పిటల్‌’ వ్యవస్థతో ప్రజలకు సులభతరమైన వైద్యసేవలు

Government Plans To Implement Next Gen E Hospital System in AP
Government Plans To Implement Next Gen E Hospital System in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 8:44 AM IST

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Government Plans To Implement Next Gen E Hospital System in AP : క్యూ లైన్లు లేని రిజిస్ట్రేషన్లు, ఆన్‌లైన్‌లో డాక్టర్‌ అపాయింట్‌మెంట్లు, కాగితాలు లేని వైద్యచరిత్ర, దేశంలో ఏ ఆసుపత్రికి వెళ్లినా వ్యక్తిగత హెల్త్‌ రికార్డులు, ల్యాబ్‌ రిపోర్టులు, డాక్టర్‌ స్క్రీన్‌పైకి ఆన్‌లైన్‌లో కన్పించడం, రోగి వ్యక్తిగత సమాచారానికి పూర్తి భద్రత ఇదే ‘నెక్స్ట్‌ జెన్‌ ఈ- హాస్పిటల్‌’ వ్యవస్థ లక్ష్యం.

Government Plans To Implement Next Gen E Hospital System in AP
Government Plans To Implement Next Gen E Hospital System in AP (EENADU)

డిజిటల్‌ ఇండియాలో భాగంగా నేషనల్‌ ఇన్ఫర్మేటిక్స్‌ సెంటర్‌ (NIC) అభివృద్ధి చేసిన క్లౌడ్‌ ఆధారిత హాస్పిటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ సిస్టమ్‌ (HMIS) ఇది. దీన్ని అందిపుచ్చుకున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందున్నా, ఇక్కడి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రం అరకొర సౌకర్యాలు, సాంకేతిక సమస్యలు ఇబ్బందిగా మారాయి. వీటిని చక్కదిద్దితే ప్రజలకు సులభతరమైన వైద్యసేవలు చేరువయ్యే వీలుంది.

2.28 కోట్ల ల్యాబ్‌ పరీక్షలు : భారత ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌ డిజిటల్‌ మిషన్‌తో అనుసంధానిస్తూ నెక్స్ట్‌జెన్‌ ఈ- హాస్పిటల్​ను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ముందుగా రాష్ట్రంలోని జిల్లా ఆసుపత్రులు, బోధనాసుపత్రుల్లో ఈ సేవలను సమర్థంగా అమలుచేసి, రాబోయే రోజుల్లో అన్ని ఆసుపత్రులకూ విస్తరించాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని 281 ఆసుపత్రుల్లో ఈ సేవలు అమలవుతున్నాయి.

వీటిలో వైద్య విద్యా శాఖ (DME) పరిధిలోని బోధనాసుపత్రులు 39 ఉన్నాయి, మిగిలినవి సెకండరీ హెల్త్‌ డైరెక్టర్‌ (DSH) పరిధిలో ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు 6.49 కోట్ల మంది ఓపీ రోగులు (రెండుమూడు సార్లు వచ్చినవారిని కలిపి), అలాగే 39.60 లక్షల మంది ఇన్‌పేషెంట్లు ఈ సేవలు ఉపయోగించుకున్నారు. అంతేగాక 5.45 లక్షల డిజిటల్‌ హెల్త్‌కార్డులు జారీ చేసి, 2.28 కోట్ల ల్యాబ్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

ఈ సమస్యలు అధిగమిస్తేనే : రాబోయే రోజుల్లో ‘నెక్స్ట్‌ జెన్‌ ఈ- హాస్పిటల్‌’ విధానం అమలవుతున్న తీరు, వైద్యుల అవగాహనపై ఇటీవల సదస్సు నిర్వహించారు. దీనికోసం దిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఎన్‌ఐసీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌ జనరల్స్‌ దృష్టికి వందకు పైగా సాంకేతిక సమస్యలు వచ్చాయి. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో చక్కదిద్దాల్సిన సమస్యలు చాలానే ఉన్నాయని స్పష్టమైంది.

బోధనాసుపత్రుల్లో 1,200 వార్డులకు కంప్యూటర్లు, ఇంటర్నెట్‌ కనెక్షన్లు, మొబైల్‌ యాప్‌ అందుబాటులోకి తేవాల్సి ఉంది. డీఎస్‌హెచ్‌ పరిధిలో ఈ చిట్టా చాలానే ఉంది. అలాగే ‘నెక్స్ట్‌ జెన్‌ ఈ- హాస్పిటల్‌’ వ్యవస్థలో ప్రతి పనికీ హైస్పీడ్‌ ఇంటర్నెట్‌ తప్పనిసరి. సర్వర్‌ డౌన్, సిస్టమ్‌ స్లో కావడం లాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. పాత సాఫ్ట్‌వేర్లలో, మెడికల్‌ రికార్డుల్లో ఉన్న రోగుల ఆరోగ్య సమాచారం కొత్త విధానంలోకి మార్చాలి. ఓపీలో ఒక డాక్టర్‌ నుంచి మరో డాక్టర్‌కు చేసే పేషెంట్‌ రిఫరల్స్‌, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌ అప్రూవల్‌ లేకుండా నేరుగా సిస్టమ్‌లోనే కనిపించాలి.

గతంలో వచ్చిన రోగులు మళ్లీ వస్తే, వారి పాత వైద్య చరిత్ర, ల్యాబ్‌ రిపోర్టులు ప్రస్తుతం చికిత్స అందిస్తున్న డాక్టర్లకు నేరుగా సిస్టమ్‌లో కనిపించాలి. అదేవిధంగా వైద్య పరీక్షల పాత, కొత్త నివేదికలు ఒకే కంప్యూటర్ స్క్రీన్‌పై చూడగలగాలి. వైద్యుడు పొరపాటున రోగానికి సరిపడని తప్పుడు కాంబినేషన్‌ మందులు రాసినా, మోతాదుకు మించి ఇచ్చినా సిస్టమ్‌ క్వాలిటీ చెక్‌ చేసి హెచ్చరిక జారీ చేసే వీలుండాలి.

సులభతర వైద్యమే లక్ష్యంగా :

  • ప్రతి రోగికీ ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌ ఆరోగ్య ఖాతా (ఆభా ఐడీ) సృష్టిస్తారు. రోగికి ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్లు, పాత హెల్త్‌ రికార్డులు ఆభా ఐడీకి లింక్‌ చేస్తారు.
  • క్యూలో నిలబడకుండానే కౌంటర్‌ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేస్తే నేరుగా రోగి వివరాలు హాస్పిటల్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌లోకి వచ్చేస్తాయి. దీంతో రోగుల ఓపీ రిజిస్ట్రేషన్‌ క్షణాల్లో పూర్తవుతుంది.
  • ల్యాబ్, ఫార్మసీ, రేడియాలజీ, ఆపరేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ వంటి వ్యవస్థలన్నీ ఏఐ సాంకేతికతతో ఒకే గొడుగు కిందికి వస్తాయి. చికిత్స, రోగ నిర్ధారణ సులువవుతుంది.
  • రోగికి ఓపీ నుంచి డిశ్చార్జి వరకు అన్నీ ఆన్‌లైన్లో జరిగిపోతాయి. అంతేగాక పడకల లభ్యత సమాచారం కూడా పారదర్శకంగా ఉంటుంది.

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