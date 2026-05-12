ETV Bharat / state

సాగర నగరానికి సెమీ రింగ్‌రోడ్డు - 102 కి.మీ నిర్మించాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు

విశాఖలో సెమీ రింగ్‌రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు - భవిష్యత్తులో జనాభా పెరగనున్న నేపథ్యంలో నిర్ణయం - రాంబిల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు నిర్మించేందుకు యోచన

Semi Ring Road in Visakhapatnam
Semi Ring Road in Visakhapatnam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Semi Ring Road in Visakhapatnam : సాగర నగరం విస్తరిస్తోంది!. గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ రాకతో గ్లోబల్‌ సిటీగా అవతరిస్తోంది!. ఇటు నక్కపల్లి నుంచి అటు భోగాపురం వరకు ఎటు చూసినా పరిశ్రమలు ఫార్మా కంపెనీలతో విశాఖ అభివృద్ధి పథాన నడుస్తోంది!. దీంతో రానున్న రోజుల్లో ట్రాఫిక్‌ కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే రాంబిల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు ఓ సెమీ రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

గూగుల్‌ సహా ఇతర సంస్థల డేటా సెంటర్లు!. ఐటీ పరిశ్రమలు!. ఫార్మా కంపెనీలు!. ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌!. రెన్యూ ఎనర్జీ కంపెనీ!. ఇలా సాగర నగరానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పెద్ద సంస్థల నుంచి పెట్టుబడులు పోటెత్తుతున్నాయి. వీటికి తోడు భోగాపురం విమానాశ్రయం త్వరలోనే ప్రారంభానికి రెడీ అవుతోంది. దీంతో ప్రస్తుతం 25 లక్షలు ఉన్న విశాఖ జనాభా, మరికొన్ని రోజుల్లో మరో పది లక్షలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రోడ్లపై రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో హైదరాబాద్‌ తరహాలో ఓ ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.

విశాఖకు ఓ వైపు సముద్రం ఉండటంతో సెమీ రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. రాంబిల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు 102 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని భావిస్తోంది. ఐతే 1986లో ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనకాపల్లి నుంచి ఆనందపురం రోడ్డుకు ప్రణాళికలు రచించారు. ఇప్పుడు అదే రోడ్డును విస్తరించి రింగ్‌ రోడ్డుగా మార్చనున్నారు. ఈ రింగ్‌ రోడ్డును ల్యాండ్‌ పూలింగ్‌ విధానంలో నిర్మించనున్నట్లు మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో దూసుకుపోతున్న విశాఖకు ఈ సెమీ రింగ్‌ రోడ్డు సరికొత్త గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా నిలవనుంది.

ప్రపంచం చూపు విశాఖ వైపు : ఇప్పటికే రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చివేయగల ప్రతిష్టాత్మక గూగుల్ డేటా సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన జరిగింది. విశాఖ జిల్లా తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌, ఐటీ మంత్రి లోకేశ్‌, కేంద్రమంత్రులు రామ్మోహన్‌నాయుడు, శ్రీనివాసవర్మ భూమిపూజ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

ఏఐ, ఎంఐలపై పనిచేసే కంపెనీలకు కావాల్సిన నిపుణుల్ని తయారుచేసేందుకు విశాఖ చుట్టుపక్కలకు విద్యాసంస్థలూ పెద్ద సంఖ్యలో వస్తాయి. ఇప్పటికే ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలూ ఏఐ, ఎంఐ, డేటా ఇంజినీరింగ్‌ల్లో ప్రత్యేక కోర్సులు ప్రారంభిస్తాయి. విశాఖలో డేటా పార్క్‌ శంకుస్థాపనకు చకచకా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్‌ : మరోవైపు విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ ఏర్పాటు చేయాలన్న రాష్ట్ర ప్రజల కల నెరవేరుతోంది. జూన్ నుంచి 'దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్' అధికారికంగా అమల్లోకి రానుంది. విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్‌ను జూన్ 1 నుంచి అధికారికంగా గుర్తించనున్నట్లు రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రకటించడంతో అంతటా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. దీంతో రానున్న రోజుల్లో విశాఖపట్నంలో ట్రాఫిక్‌ కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే రాంబిల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు ఓ సెమీ రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

విశాఖలో రిలయన్స్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం భూముల అన్వేషణ

నెరవేరిన ఉత్తరాంధ్రవాసుల చిరకాల కోరిక - విశాఖ రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేస్తూ గెజిట్ జారీ

TAGGED:

RING ROAD IN VISAKHA
GOVERNMENT PLANS SEMI RING ROAD
BHOGAPURAM TO RAMBILLI RING ROAD
విశాఖపట్నంలో సెమీ రింగ్‌రోడ్డు
SEMI RING ROAD IN VISAKHAPATNAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.