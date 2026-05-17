రాష్ట్రంలోని ఆ మూడు జిల్లాలకు మహర్దశ - 102 కి.మీ. మేర అర్ధ చంద్రాకృతిలో సెమీ రింగ్‌ రోడ్డు

విశాఖలో సెమీ రింగ్​ రోడ్డుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు - అనకాపల్లి, విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల పరిధిలో 102 కి.మీ. మేర నిర్మించాలని యోచన - భవిష్యత్తులో జనాభా పెరగనున్న నేపథ్యంలో నిర్ణయం

Published : May 17, 2026 at 4:02 PM IST

Semi Ring Road Plan from Rambilli to Bhogapuram: భవిష్యత్తులో రవాణా అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అనకాపల్లి, విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాలను కలుపుతూ సెమీ రింగ్ రోడ్డును నిర్మించాలని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తోంది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలం నుంచి విజయనగరం జిల్లాలో భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని అనుసంధానించే విధంగా మొత్తం 102 కిలోమీటర్ల మేర ఈ మార్గాన్ని 4,6,8 వరుసలతో నిర్మిస్తారు. అదే విధంగా ఈ రోడ్డులో ఎక్కడపడితే అక్కడ వాహనాలు ప్రవేశించలేవు.

అంతేకాకుండా కేవలం నిర్దేశిత ప్రవేశ, నిష్క్రమణ పాయింట్ల వద్ద మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది. ఉత్తరాంధ్రలో ఈ తరహా ప్రాజెక్టు ఇదే మొదటిది కావడం గమనార్హం. వాహన రద్దీ నియంత్రణ కోసం విశాఖ చుట్టూ రింగ్​ రోడ్డును నిర్మించాలని తొలుత భావించినప్పటికీ, కొన్ని భౌగోళిక అవరోధాలతో సాధ్యం కాదని తేలింది. దీని స్థానంలో సమీప జిల్లాలను కలుపుతూ అర్ధ చంద్రాకృతిలో సెమీ రింగ్ రోడ్డు ఎలైన్​మెంట్ ఖరారు చేశారు.

ఇక విశాఖ మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు డీపీఆర్ తయారీ బాధ్యతను గత ఏడాది డిసెంబరులో ఓ కన్సల్టెన్సీకి అప్పగించడం గమనార్హం. దీనికి సంబంధించి ఈ నెలాఖరు నాటికి డీపీఆర్ సిద్ధం కానుంది. విశాఖ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాబోయే 50 ఏళ్లలో జరగనున్న విస్తరణ ఆధారంగా ఈ ప్రాజెక్టును తయారు చేశారు.

రూ.4,449 కోట్ల నిర్మాణ వ్యయం: ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి గాను రూ. 4,449 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని ప్రాథమిక అంచనా ఉంది. అదే విధంగా ఇందుకు గాను దాదాపు 12,114 ఎకరాలను భూమిని సేకరించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో 8 వేల ఎకరాలను ప్రైవేటు వ్యక్తులవి కావడం గమనార్హం. ఇప్పటికే ట్రాఫిక్, సామాజిక, పర్యావరణ అంచనాలపై అధ్యయనం పూర్తయింది. ఈ ప్రాజెక్టును వచ్చే నెల 15వ తేదీ నాటికి పట్టాలెక్కించాలని మంత్రి నారాయణ ఆదేశించినట్లు సమాచారం. భూసేకరణ కష్టమైతే భూ సమీకరణ చేసేందుకు అధికారులు యోచిస్తున్నారు.

మండలాల వారీగా మూడు జిల్లాలో: ఏపీలో విజయనగరం జిల్లాలో భోగాపురం, డెంకాడ, కొత్తవలస, అనకాపల్లి జిల్లాలో కె.కోటపాడు, చోడవరం, అనకాపల్లి, కశింకోట, మునగపాక, అచ్యుతాపురం, ఎలమంచిలి, రాంబిల్లి, ఇక విశాఖ జిల్లాలో భీమిలి, పద్మనాభం ప్రాంతాల్లో భూసేకరణకు అధికారులు సమాయత్తమవుతున్నారు.

విశాఖకు ఓ వైపు సముద్రం ఉండటంతో సెమీ రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. రాంబిల్లి నుంచి భోగాపురం వరకు 102 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని భావిస్తోంది. ఐతే 1986లో ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనకాపల్లి నుంచి ఆనందపురం రోడ్డుకు ప్రణాళికలు రచించారు. ఇప్పుడు అదే రోడ్డును విస్తరించి రింగ్‌ రోడ్డుగా మార్చనున్నారు. ఈ రింగ్‌ రోడ్డును ల్యాండ్‌ పూలింగ్‌ విధానంలో నిర్మించనున్నట్లు మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో దూసుకుపోతున్న విశాఖకు ఈ సెమీ రింగ్‌ రోడ్డు సరికొత్త గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా నిలవనుంది.

