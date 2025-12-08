కర్నూలు నగరం చుట్టూ ఓఆర్ఆర్ - ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్న అధికారులు
200 అడుగుల వెడల్పుతో 17 కిలోమీటర్ల మేర రింగ్రోడ్డు ఏర్పాటు - 3 నెలల్లో డీపీఆర్ తయారు చేయనున్న అధికారులు
Published : December 8, 2025 at 11:45 AM IST
Outer Ring Road at Kurnool: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. ఇప్పటికే అవసరమైన చోట్ల రింగ్రోడ్డుకు ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు అధికారులు సైతం నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆ నగరంలోనూ ఓఆర్ఆర్ నిర్మించేందుకు ముందడుగు వేస్తోంది.
కర్నూలు నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఈ ఇబ్బంది ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాహనదారులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. బస్సులు, భారీ వాహనాలు రింగ్రోడ్డులో వెళ్లేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
నగరంలో భారీ వాహనాలు తిరగకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వీటిని నేరుగా బైపాస్ రోడ్డుపై వెళ్లే విధంగా ప్రణాళిక చేపట్టారు. దీనిలో భాగంగా నగరం చుట్టూ రింగ్రోడ్డు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. బస్సులు, భారీ వాహనాలను సైతం బైపాస్ రోడ్డు నుంచి నేరుగా రింగ్ రోడ్డుకు అనుసంధానం విధానం అధికారులు నూతన ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే నగరపాలక, ఆర్అండ్బీ అధికారులు రింగ్రోడ్డు నిర్మించేందుకు అనుకూలమైన నిర్మిత ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. ఈ పనులు గనక వేగంగా పూర్తి అయితే నగరంలో ఉన్న ట్రాఫిక్ సమస్యలు కొంత మేర తీరుతాయి
రింగ్ రోడ్డుకు మాస్టర్ ప్లాన్: నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ వల్ల వాహనదారులు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. రింగ్ రోడ్డు అందుబాటులోకి వస్తే గనక రోజువారీ వృత్తిరీత్యా పనులకు వెళ్లే వారికి ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. రానున్న రోజులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు ప్రతిపాదనలను అధికారులు రంగం సిద్ధం చేశారు.
మాస్టర్ ప్లాన్ ఆధారంగా 200 అడుగుల వెడల్పుతో 17 కిలోమీటర్ల మేర రింగ్ రోడ్డు ఏర్పాటుకు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే నగరపాలక, ఆర్అండ్బీ అధికారులు రింగ్ రోడ్డు ఏర్పాటు చేసే ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. 3 నెలల్లో డీపీఆర్ తయారు చేయనున్నారు. రింగ్ రోడ్డు ప్రతిపాదిత ప్రాంతంలో ఎన్ని వాహనాలు తిరుగుతున్నాయో అధికారులు అంచనా వేయనున్నారు. నిధులు మంజూరు అయితే పనులు ప్రారంభిస్తారు.
అనుసంధానం చేసేలా చర్యలు: కల్లూరు పట్టణం లక్ష్మీపురం బైపాస్ నుంచి కోడుమూరు రోడ్డు పెద్దపాడు సమీపం వరకు 7.2 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. పెద్దపాడు సమీపంలోని కోడుమూరు రోడ్డు నుంచి హైదరాబాద్ రహదారి ఎన్హెచ్-44 వద్ద మునగాలపాడు రోడ్డు వరకు 9.9 కిలోమీటర్లు మేర ఔటర్ రింగ్రోడ్డు అనుసంధానం చేయనున్నారు. సూరత్ హైవే మీదుగా వాహనాలు వెళ్లకుండా కోడుమూరు మార్గాన్ని ఉపయోగించే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
నగరంలో ఔటర్ రింగ్రోడ్డు నిర్మాణ రూపకల్పనలో భాగంగా భవనాలు, ప్రైవేటు భూములు కోల్పోకుండా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఎక్కువ భాగం ప్రభుత్వ భూమిలోనే వెళ్లె విధంగా సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి అయితే ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నగరపాలక కమిషనర్ పి.విశ్వనాథ తెలిపారు.
