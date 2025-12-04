విశాఖలో హెల్త్ సిటీ - అందుబాటులోకి అన్ని రకాల శస్త్రచికిత్సలు
హెల్త్సిటీ ఏర్పాటుకు దాదాపు 100 ఎకరాలు కేటాయించిన ఏపీఐఐసీ - ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు నెలకొల్పడానికి మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువకే స్థలాలు
Health City in Visakhapatnam: పారిశ్రామిక, ఐటీ రాజధానిగా విశాఖ అభివృద్ధి చెందుతుంది. కూటమి ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇక్కడ అత్యాధునిక వైద్యసేవలు ఎన్నో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. సామాన్య ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా దాదాపు రూ.100 కోట్లతో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులు, వైద్య సంబంధిత సేవలు విస్తృతం చేస్తున్నారు. ఫార్మాసిటీ, మెడ్టెక్ జోన్, హెల్త్సిటీ తదితరాలతో దేశంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. విశాఖ నగరం ‘హెల్త్ హబ్’గా మారుతోంది.
తొలిసారిగా హెల్త్ సిటీ ఏర్పాటు: ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న విశాఖ వైద్య విజ్ఞాన సంస్థతో పాటు అనేక ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. హనుమంతవాక కూడలి నుంచి ముడసర్లోవ రోడ్డు వరకు వరుసగా అన్నీ ఆసుపత్రులే. అదే చినగదిలి పరిధిలోని హెల్త్ సిటీ. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఏర్పాటు చేసిన హెల్త్ సిటీ. ప్రస్తుతం వైద్య పర్యాటకాన్ని ఆకర్షిస్తోంది.
అధునాతన వైద్య పరికరాలు: రోగులు అత్యాధునిక చికిత్స కోసం బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై వంటి నగరాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఇకపై లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడే అన్నిరకాల శస్త్రచికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో గుండె, ఆర్థోపెడిక్, కీళ్ల మార్పిడి, సంతాన సాఫల్య పాటుగా రోబోటిక్ క్యాన్సర్ సర్జరీలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడి ఆసుపత్రుల్లో అధునాతన వైద్య పరికరాలతో పాటు అనుభవజ్ఞులైన వైద్య నిపుణులు ఉన్నారు.
2006లో ఏర్పాటు: ప్రజలకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందించేందుకు 2006లో చినగదిలిలో హెల్త్సిటీ ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రీయల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఏపీఐఐసీ) దాదాపు 100 ఎకరాలు భూమిని కేటాయించింది. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు నెలకొల్పేందుకు మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువకే స్థలాలు కేటాయించారు. అప్పట్లో ఎకరాకు రూ.2.4 కోట్ల నుంచి రూ.4 కోట్ల వరకు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ 18 ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి రోగులు వస్తుంటారు. అయితే మెరుగైన వైద్యం అందుతుందనే ఆశతో వెళ్తున్న రోగులను కొన్ని ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు దోచుకుంటున్నాయనే ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి.
ఫిర్యాదులు ఇలా: శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంటే వివిధ రుసుముల పేరిట జేబులు గుల్ల చేస్తున్నాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. హెల్త్సిటీలోని ఆసుపత్రుల్లో మొత్తం ఓపీ సేవల్లో 10 శాతం పేద, దారిద్య్ర రేఖకు దిగువనున్న ప్రజలకు ఉచితంగా సేవలు అందించాలి. పేదలకు ఉచితంగా 15 శాతం పడకలు చికిత్స అందించేందుకు కేటాయించాలి. ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఉచిత చికిత్స అందించాలి. కొన్ని ఆసుపత్రుల్లో ఏపీఐఐసీ విధించిన ఈ నిబంధనలను పట్టించుకోవట్లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ప్రకృతి వైద్య కళాశాల: ఇదిలా ఉండగా ఇటీవలే విశాఖలో తొలి ప్రకృతి వైద్య కళాశాల నిర్మాణం చేపట్టారు. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2016-17లో దీనికి ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రవేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ నేచురోపతి అండ్ యోగా సైన్సెస్ (BMYS) కోర్సులో 50 సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు. దీనికి అనుబంధంగా 50 పడకలతో ప్రకృతి ఆసుపత్రి ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించింది.
ఆయుర్వేద మందుల తయారీ: హనుమంతవాక దగ్గర విమ్స్ ప్రాంగణంలోని ప్రకృతి వైద్య కళాశాల పక్కనే 50 పడకల ఆయుష్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆసుపత్రి నిర్మించారు. అందులో ఆయుర్వేద, యునానీ, హోమియో వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
- శొంఠ్యాంలో రూ.6 కోట్లతో ఆయుర్వేద మందుల తయారీ, నాణ్యత పరీక్షల ప్రయోగశాల ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
- ప్రాంతీయ ప్రజారోగ్య ప్రయోగశాల ప్రాంగణంలో రాష్ట్ర స్థాయి ఆహార పరీక్షల ప్రయోగశాల కొద్ది రోజుల్లోనే అందుబాటులోకి రానుంది.
