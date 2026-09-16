9 లక్షల ఎకరాలు ఫ్రీహోల్డ్ - రిజిస్ట్రేషన్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్
9 లక్షల ఎకరాల ఫ్రీహోల్డ్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్కు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. 'గ్రామసేవ ఇనాం' భూములకు కూడా ఆంక్షల నుంచి విముక్తి లభించింది. నాలుగు వారాల్లోగా ఎలక్ట్రానిక్ రెవెన్యూ రికార్డులను సవరించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 9:41 AM IST
Government Permits Registration Of 9 Lakh Acres Of Freehold Land : రాష్ట్రంలో నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్న ఫ్రీహోల్డ్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్కు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. వివిధ వర్గీకరణల కిందకు వచ్చే 9.09 లక్షల ఎకరాల రిజిస్ట్రేషన్పై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసింది. ఇటీవలి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, 1.36 లక్షల ఎకరాల 'గ్రామ సేవా ఇనాం' భూములను కూడా ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ చర్య రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చనుంది. అయితే నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఫ్రీహోల్డ్ హోదాలోకి మార్చబడిన 3.63 లక్షల ఎకరాలపై నిషేధాన్ని కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సరైన అప్పగింత పత్రాలు లేకుండా లేదా చట్టబద్ధమైన వారసుల ఆధీనంలో లేకుండా ఈ భూములను ఫ్రీహోల్డ్గా మార్చారని విచారణలో వెల్లడైంది. తత్ఫలితంగా వాటి రిజిస్ట్రేషన్ నిలిపివేశారు. ఈ భూమిలో 64,000 ఎకరాలకు సంబంధించి ఆర్డిఓలు, సబ్-కలెక్టర్లు సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించి, తగిన చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభిస్తారు.
ప్రధాన కార్యదర్శి, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి (రెవెన్యూ) జి. సాయి ప్రసాద్, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్న భూములను ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా రిజిస్టర్ చేయాలని 'వెబ్ల్యాండ్' రికార్డులలో భూమి స్వభావం వర్గీకరణను నవీకరించాలని రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వెబ్ల్యాండ్లోని 'వ్యాఖ్యలు' విభాగంలో "ఫ్రీహోల్డ్గా చేశారు" అని స్పష్టంగా పేర్కొనాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఫ్రీహోల్డ్ హక్కులను మంజూరు చేయడం భూమి వర్గీకరణలు సంబంధిత విషయాలకు సంబంధించి సమగ్ర మార్గదర్శకాలు కూడా జారీ చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అవకతవకలు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీ కేటాయించిన భూముల (బదిలీల నిషేధం) చట్టానికి సవరణలు చేశారు. కేటాయించిన వ్యవసాయ భూములను 20 ఏళ్ల తర్వాత కేటాయించిన ఇంటి స్థలాలను 10 ఏళ్ల తర్వాత అమ్ముకోవడానికి కేటాయింపుదారులు వారి చట్టపరమైన వారసులకు అనుమతినిచ్చే నిబంధనలను ప్రవేశపెట్టారు. కేటాయించిన భూములు, 'చుక్కా' భూములు గ్రామ సర్వీస్ ఇనాం భూములు, షరతులతో కూడిన పట్టా భూములకు ఫ్రీహోల్డ్ హక్కులు కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ ప్రక్రియలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయి. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పేదల నుంచి విలువైన భూములను తక్కువ ధరలకు పద్ధతి ప్రకారం కొనుగోలు చేశారు. అనేక ప్రాంతాలలో, ఎలాంటి కేటాయింపు జరగనప్పటికీ, ప్రభుత్వ భూములను పేదలకు కేటాయించారని తప్పుడు వాదనలతో వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఫ్రీహోల్డ్ హోదా కల్పించే సమయంలో అక్రమ ప్రాసెసింగ్, తప్పుడు వర్గీకరణలు, నిషేధిత ఆస్తులను జాబితాలో చేర్చడం వంటి అవకతవకలు జరిగాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ సమస్యలపై పెద్ద సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు అందాయి. ఫలితంగా ఈ విషయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్లచే పరిశీలింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
తాత్కాలిక చర్యగా, ఫ్రీహోల్డ్ హోదా మంజూరు చేసిన భూముల రిజిస్ట్రేషన్ను నిలిపివేస్తూ 2024 ఆగస్టులో ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రెవెన్యూ మంత్రి అధ్యక్షతన 2025 మార్చిలో ఒక క్యాబినెట్ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఉపసంఘం పలుమార్లు సమావేశమై ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు సమర్పించింది. వీటిని సమీక్షించిన అనంతరం నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్న కేసులపై నిషేధాన్ని ప్రభుత్వం ఎత్తివేసింది.
CCLA స్థాయిలో సవరణ
- ఫ్రీహోల్డ్ భూముల వర్గీకరణకు సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ రెవెన్యూ రికార్డులను సీసీఎల్యే నాలుగు వారాలలోగా నవీకరించాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ లావాదేవీల కోసం అధికారం పొందిన భూములను వెబ్ల్యాండ్తో సహా ఆన్లైన్ సిస్టమ్లలో కనిపించేలా చేయాలి.
- ఒక నిర్దిష్ట భూమి పార్శిల్ రిజిస్టర్ చేయదగిన కేటగిరీ కిందకు వస్తుందో లేదో సబ్-రిజిస్ట్రార్లు ధృవీకరించుకోవడానికి వీలుగా ఒక ఏపీఐని అందుబాటులో ఉంచాలి. భూమి కేటగిరీలు జిల్లా వారీ వర్గీకరణలకు సంబంధించిన వివరాలను ఈ సిస్టమ్లో పొందుపరచి, రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంపుల ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్కు తెలియజేయాలి.
- ప్రాథమిక సమీక్ష తర్వాత కొంతమంది తహసీల్దార్లు కొన్ని భూములను ఫ్రీహోల్డ్ జాబితా నుంచి తొలగించినట్లు ప్రభుత్వ దృష్టికి వచ్చింది. అటువంటి భూములను ఫ్రీహోల్డ్ జాబితాలో పునరుద్ధరించాలి.
రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఏపీఐని ఉపయోగం :
- ఫ్రీహోల్డ్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో సాధారణ డాక్యుమెంట్ నంబర్ను కేటాయించేటప్పుడు, రెవెన్యూ శాఖ తాజా వెబ్ల్యాండ్ ఏపీఐని తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి.
- ఏపీఐ ద్వారా సర్వే నంబర్ లేదా భూమి పార్శిల్ వివరాలు ధృవీకరించితే, రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతి ఇవ్వవచ్చు.
- ఏపీఐ ద్వారా సర్వే నంబర్ లేదా భూమి పార్శిల్ వివరాలు ధృవీకరించకపోతే, రిజిస్ట్రేషన్ను తిరస్కరించాలి . దరఖాస్తుదారు సంబంధిత అధికారిని సంప్రదించమని సలహా ఇవ్వాలి.
వెబ్ల్యాండ్లో కేటాయింపుదారుని పేరు నమోదు:
- కేటాయించిన భూములకు సంబంధించి వెబ్ల్యాండ్లో కేటాయింపుదారుని పేరు లేనట్లయితే గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయం ద్వారా దరఖాస్తు సమర్పించాలి. నిబంధనల ప్రకారం తహసీల్దార్ ఆ పేరును వెబ్ల్యాండ్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- రీ-సర్వే ప్రక్రియలో కొందరు తహసీల్దార్లు కేటాయింపుదారుల పేర్లను తొలగించి ఆ భూములను ప్రభుత్వ భూములుగా రీ-సర్వే రికార్డులలో నమోదు చేసినట్లు గుర్తించారు. గతంలో వెబ్ల్యాండ్లో కేటాయింపుదారుని పేరుతో నమోదైన భూముల విషయంలో తహసీల్దార్ వెంటనే ఆ పేరును పునరుద్ధరించాలి.
- 20 ఏళ్ల కేటాయింపు కాలపరిమితి ఇంకా పూర్తి కాని భూముల విషయంలో తహసీల్దార్లు కేటాయింపు జరిగిన సంవత్సరాన్ని వెబ్ల్యాండ్లో నమోదు చేయాలి.
- 2006కు ముందు కేటాయించిన భూములకు రిజిస్ట్రేషన్ను అనుమతించాలి.
'చుక్కల భూములు' : 'చుక్కల భూములు'గా నమోదు చేసి, పునర్సర్వే రిజిస్టర్లో పోరంబోకు (ప్రభుత్వ బంజరు భూమి)గా నమోదు కాని భూములను మూడు గ్రూపులుగా వర్గీకరించాలి:
- కేటగిరీ 1: వెబ్ల్యాండ్/అడంగల్లో ఒక వ్యక్తి పట్టాదారు (హక్కుదారు)గా నమోదు చేసి, కానీ ఎటువంటి కేటాయింపు రికార్డులు లేకపోతే, ఆ భూమిని ప్రైవేట్ పట్టా భూమిగా పరిగణించాలి. అటువంటి భూములను నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా నుంచి తప్పనిసరిగా తొలగించాలి.
- కేటగిరీ 2: వెబ్ల్యాండ్/అడంగల్లో ఒక వ్యక్తి పట్టాదారుగా నమోదు చేసి కేటాయింపు రికార్డులు అందుబాటులో ఉంటే ఆ భూమిని కేటాయించిన భూమిగా పరిగణించాలి. నిబంధనలను పాటించే వారికి రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతి ఇవ్వాలి.
- కేటగిరీ 3: వెబ్ల్యాండ్/అడంగల్లో పట్టాదారు పేరు నమోదు కాకపోతే ఆ భూమిని ప్రభుత్వ భూమిగా పరిగణించాలి. అటువంటి భూములను కేటాయించిన భూములుగా వర్గీకరించకూడదు.
ఫ్రీహోల్డ్ హోదా కోసం సచివాలయాల్లో దరఖాస్తు:
- భవిష్యత్తులో ఏదైనా భూమిని ఫ్రీహోల్డ్ హోదాలోకి మార్చడానికి ఆ భూమిని పొందిన వ్యక్తి (అసైనీ) సంబంధిత గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ దరఖాస్తును ఆర్డీఓ లేదా సబ్-కలెక్టర్కు పంపుతారు.
- ఫ్రీహోల్డ్ హక్కులను మంజూరు చేయడం, ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం 'నిషేధిత జాబితా' నుంచి భూములను తొలగించడం వంటి అధికారాలు ఆర్డీఓ లేదా సబ్-కలెక్టర్ పరిధిలో ఉంటాయి. అయితే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఈ అధికారం ప్రభుత్వం వద్దే ఉంటుంది.
- ఆర్డీఓ లేదా సబ్-కలెక్టర్ ఉత్తర్వులపై 60 రోజుల్లోగా జాయింట్ కలెక్టర్ (జేసీ) వద్ద అప్పీల్ దాఖలు చేయవచ్చు. జేసీ ఉత్తర్వులపై 90 రోజుల్లోగా ప్రభుత్వం వద్ద రివిజన్ పిటిషన్ దాఖలు చేయవచ్చు.
- భూమి వర్గీకరణను కలెక్టర్ ద్వారా మార్చాలి ఫ్రీహోల్డ్ హోదాలోకి మార్చే ముందు, అర్హత కలిగిన అసైన్డ్ భూములను '22-A' జాబితా (నిషేధిత జాబితా) నుంచి తొలగించాలి.
- జలవనరులకు సంబంధించిన భూమి వర్గీకరణలను ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు లేకుండా మార్చకూడదు.
- భూమి లేని పేదలకు కేటాయించిన మిగులు భూములు కూడా ఫ్రీహోల్డ్ హక్కుల పరిధిలోకి వస్తాయి.
|కేటగిరీల వారీగా ఫ్రీహోల్డ్ రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతించే, నిలిపి ఉంచే భూముల వివరాలు
|సమస్య/ భూమి వర్గీకరణ
|విస్తీర్ణం
|ప్రభుత్వ నిర్ణయం
|1 నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఫ్రీహోల్డ్ చేసినవి
|7,85,000
|రిజిస్ట్రేషన్లు తక్షణమే అనుమతిస్తారు. ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన 16,801 ఎకరాల పైనా లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు.
|2. పొరపాటున ఫ్రీహోల్డ్ చేసిన ప్రైవేట్ భూములు
|5,422
|ఆంక్షలు లేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.
|3. ప్రీహోల్డ్కు అర్హత ఉన్నా అధికారి ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వనివి
|64.148
|రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతిస్తారు
|4. చుక్కల భూములు
|17,897
|రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతిస్తారు.
|5. ఎసైన్మెంట్ విస్తీర్ణం కంటే అదనంగా ప్రీహోల్డ్ చేసినవి
|11,749
|రీసర్వే చేసిన గ్రామాలైతే ఎల్పీఎంలో నమోదైన విస్తీర్ణాన్ని ప్రీహోల్డిగా పరిగణించాలి. రీసర్వే పూర్తికాని గ్రామాల్లో వెబ్్యండ్ అడంగల్లో నమోదైన విస్తీర్ణాన్ని ప్రీహోల్డ్ చేయాలి.
|6. ఎసైన్డ్ భూముల చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి ప్రీహోల్డ్ చేసినవి
|38,733
|రిజిస్ట్రేషన్ నిలిపేస్తారు. ఆర్జీవో/ సబ్ కలెక్టర్లు సమగ్రంగా పరిశీలించి చర్యలు చేపడతారు.
|7. ఎసైన్డ్ భూములు పొందిన వారు, వారి వారసుల స్వాధీనంలో లేనివి
|25,486
|రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిపేస్తారు. ఆర్డీవో/ సబ్ కలెక్టర్లు సమగ్రంగా పరిశీలించి చర్యలు తీసుకోవాలి.
|8. వెయ్ల్యాండ్లో ఎసైన్డ్ అని చూపిస్తున్నా ఎసైన్మెంట్ ఆధారాల్లేనివి
|2,87,153
|రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిపేస్తారు. పరిశీలన తర్వాత ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు.
|9. నీటి మార్గాలు, నీటివనరుల పోరంబోకులు కాని భూములు
|24,261
|రిజిస్ట్రేషన్ అనుమతిస్తారు.
|10. నీటిమార్గం, నీటివనరుల పోరంబోకు వర్గీకరణలో ఉన్నవి
|3,517
|రిజిస్ట్రేషన్లపై నిషేధం కొనసాగుతుంది.
|11 ఎసైన్ మెంట్ చేసి 20 ఏళ్లు నిండనివి
|28,292
|20 సంవత్సరాలు నిండాక రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతిస్తారు.
|12. నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేకున్నా ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ జరిగాయి
|8,489
|రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిపేస్తారు. జిల్లా కలెక్టర్లు సమగ్ర పరిశీలన చేసి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారు.
|13. గ్రామ సేవా ఇనాం భూములు
|1,36,024
|ఇప్పటికే ఇచ్చిన ఆదేశాలు అమలు చేస్తారు.
|14. పేదలకు కేటాయించిన మిగులు భూములు
|-
|ఎసైన్డ్ భూములుగా పరిగణించి వాటికి కేటగిరీల వారీగా ఇచ్చిన ఆదేశాల్ని పాటించాలి.
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