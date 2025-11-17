శునకాలకు ప్రత్యేక ఆహార జోన్లు - ఆదేశాలు జారీ చేసిన రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ
రోడ్లు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో శునకాలకు ఆహారం ఇవ్వడాన్ని నిషేధించాలని వెల్లడి - వాటికి సంతాన నిరోధక శస్త్రచికిత్సలు, రేబిస్ టీకాలపై ప్రత్యేక డ్రైవ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 9:41 AM IST
Special Feeding Zones for Stray Dogs in AP : వీధుల్లో తిరిగే కుక్కల కోసం ప్రత్యేక ఆహార జోన్లు ఏర్పాటుచేయాలని రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్కుమార్ పుర కమిషనర్లను ఆదేశించారు. రోడ్లు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో శునకాలకు ఆహారం ఇవ్వడాన్ని నిషేధించాలని ఆయన సూచించారు. సంతాన నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు, రేబిస్ వ్యాక్సిన్ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించినా తీవ్రంగా పరగణిస్తామని అన్నారు. ఇందుకోసం స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించాలన్నారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో నగరాలు, పట్టణాల్లో శునకాల నియంత్రణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్కుమార్, పురపాలక శాఖ కమిషనర్ సంపత్కుమార్ పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల కమిషనర్లకు ఆదివారం ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ‘‘2024 జూన్ 1 నాటికి పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 2,24,732 శునకాలకు సంతాన నిరోధక శస్త్రచికిత్సలు చేయించాం. మరో 1.36 లక్షలు చేయించాలి. 45 చోట్ల ఆపరేషన్ థియేటర్లు, మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కుక్కలను పట్టుకుని వాటిని సంరక్షించేందుకు 197 మంది శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది ఉన్నారు’’ అని పేర్కొన్నారు.
ఆ శునకాలకు ప్రత్యేక షెల్టర్లు : ‘రేబిస్ సోకిన శునకాలను గుర్తించి అవసరమైతే వాటిని ప్రత్యేక షెల్టర్లలో ఉంచాలి. ప్రమాదకరంగా ప్రవర్తించే వాటిని సంరక్షణ కేంద్రాల్లో పెట్టాలి. అన్ని నగరపాలక సంస్థల్లో విధిగా ఈ కేంద్రాలు ఏర్పాట్లు చేయాలి. దశల వారీగా మిగిలినచోట్లా అమలు చేయాలి. శునకాల నియంత్రణ కార్యక్రమాలపై పర్యవేక్షణ కోసం రాష్ట్ర, నగర, పట్టణ స్థాయిలో కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలి’’ అని కమిషనర్లను సురేష్కుమార్ ఆదేశించారు.
SC Orders On Stray Dogs : వీధి కుక్కల కేసులో కొద్దిరోజుల క్రితమే సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. విద్యాసంస్థలు, ఆసుపత్రులు, బస్ స్టేషన్లు, రైల్వేస్టేషన్లు, క్రీడా సముదాయాలు సహా బహిరంగ ప్రదేశాల నుంచి వీధి కుక్కలను, ఇతర జంతువులను షెల్టర్లకు తరలించాలని సంబంధిత అధికారులకు న్యాయస్థానం స్పష్టంచేసింది. వీధి కుక్కల కేసును జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్వీ అంజరియాతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.
సంస్థాగత ప్రాంగణాల్లోకి వీధి కుక్కలు, జంతువులు ప్రవేశించకుండా కంచెలు, సరిహద్దు గోడలు, గేట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఇతర నిర్మాణాత్మక చర్యల ద్వారా సదరు ప్రాంగణాలు సురక్షితంగా ఉండేటట్లు చేయాలని సంబంధిత సంస్థల పరిపాలనాధిపతులకు కోర్టు సూచించింది. ఇదంతా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని, వీలున్నంత వరకు ఎనిమిది వారాల్లోపు పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. అందుకే సంస్థాగత ప్రాంగణాల నిర్వహణ, పరిశుభ్రత సహా వీధి కుక్కలు క్యాంపస్లోకి ప్రవేశించకుండా చూసుకోవడానికి సంబంధింత సంస్థలు ఒక నోడల్ అధికారిని నియమించాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాల్సిందే : స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులు, పంచాయతీ అధికారులు కనీసం 3 నెలలకు ఒకసారి క్రమం తప్పకుండా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో, సంస్థాగత ప్రాంగణాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. అంతేకాదు సంస్థల లోపల, వాటి సమీప ప్రాంతాల్లో వీధి కుక్కల ఆవాసాలు లేవని నిర్ధరణ చేసుకోవాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
