సాదాబైనామా క్రమబద్ధీకరణకు ప్రభుత్వం పచ్చజెండా - 2027 డిసెంబరు 31 వరకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ

Sada Binama Lands In Ap: రాష్ట్ర రైతుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణకు ప్రభుత్వం మరోసారి పచ్చజెండా ఊపింది. 2024 జూన్‌ 15 వరకు ఎవరైతే తెల్లకాగితాలపై (రిజిస్టర్‌ కాని భూమి కొనుగోలు పత్రాలు) వ్యవసాయ భూములు ఒప్పందాలు చేసుకున్నారో వారు 2027 డిసెంబరు 31 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం ఇచ్చింది. సాదాబైనామా చేయించుకునే వారికి స్టాంపుడ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజు లేకుండా హక్కులు కల్పిస్తున్నారు. దీంతో రిజిస్టర్‌ కాని దస్తావేజుల ద్వారా భూములు కొనుగోలు చేసిన చిన్న, సన్నకారు రైతులు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పొందుతారు.

రైతుల ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో మరోసారి పొడిగింపు: గతంలో కూడా పలుదఫాలుగా సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. ఇది 2023 డిసెంబరు 31తో ముగిసింది. 2014 వరకు భూములు కొన్నవారే సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణకు గతంలో అర్హులుగా ఉండగా 2021 వరకు కొనుగోలు చేసిన వారికీ ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. అప్పుడు దీని వల్ల కొంత మంది రైతులే లబ్ధి పొందారని మిగతా రైతుల ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో మరోసారి పొడిగించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో రాష్ట్రంలో సరైనా పట్టాలు లేని లక్షలాది మంది చిన్న, సన్నకారు రైతులు లబ్ధి పొందుతారు.

మార్గదర్శకాలు జారీ: భూముల క్రమబద్ధీకరణకు రెవెన్యూశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్‌ గురువారం మార్గదర్శకాలు జారీచేశారు. దరఖాస్తు అందిన 90 రోజుల్లోగా పరిష్కరించాలన్నారు. విచారణ తర్వాత అసలు ఒప్పంద (అన్‌రిజిస్టర్డ్‌)పత్రాల్ని సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ వద్ద దాఖలు చేయాలన్నారు. వెంటనే సర్టిఫికెట్‌ జారీచేసి రైతులకు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. తుది ఉత్తర్వులు ఇస్తేనే దరఖాస్తు పరిష్కరణ అయినట్టు, లేదంటే పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లే అని పేర్కొన్నారు.

అందులోని ప్రధానాంశాలు: ఈ సాదాబైనామా ప్రక్రియ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని సాగు భూములకే వర్తిస్తుంది. చిన్న (2.5 ఎకరాల మాగాణి లేదా 5 ఎకరాల మెట్ట), సన్నకారు (1.25 ఎకరాల మాగాణి లేదా 2.5 ఎకరాల మెట్ట) రైతులే దీనికి అర్హులు. భూమి రిజిస్టర్​ అయ్యాక రైతుకు ఉన్న మొత్తం భూమితో సాదాబైనామా భూమినీ కలిపి పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని అన్నారు. ఆ భూమి క్రమబద్ధీకరణకు దరఖాస్తు చేసిన వ్యక్తి స్వాధీనంలోనే ఉండాలి. అడంగల్‌లో అనుభవదారుగా నమోదై ఉంటే సరిపోతుంది. ఇతర ఆధారాలు అక్కర్లేదు. ఒకవేళ రికార్డు లేకపోతే శిస్తు రసీదులు, ఈ-క్రాప్‌ నమోదు పరిశీలనలోకి తీసుకోవచ్చు.

రిజిస్టర్డ్‌ దస్తావేజని ఎప్పుడు అంటారు?: మొదట మీసేవ కేంద్రాలు లేదా గ్రామ-వార్డు సచివాలయాల ద్వారా రైతులు దరఖాస్తు చేశాక క్రయ, విక్రయదారులను పిలిపించి తహసీల్దార్లు విచారణ చేయాలి. ఎసైన్డ్‌ భూముల బదలాయింపు నిషిద్ధ చట్టం, 1973-బీ అలాగే పట్టణ భూపరిమితి చట్టం 1976 , ఇతర చట్టాల ప్రకారం నిబంధనల ఉల్లంఘన జరగలేదని నిర్ధారణ అయ్యాక, భూమి కొనుగోలును క్రమబద్ధీకరించి 13-బీ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేయాలి. అప్పుడు సాదా బైనామాలకు రిజిస్టర్డ్‌ దస్తావేజుకు ఉన్న విలువ వస్తుంది. ఆ తర్వాత భూమి యాజమాన్యపు హక్కు పత్రంతో పాటు పట్టాదారు పాసు పుస్తకం లభిస్తాయి.

