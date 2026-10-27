అర్నబ్ తుపాన్పై ప్రభుత్వం అప్రమత్తం - అధికారులకు మంత్రులు కీలక ఆదేశాలు జారీ
Cyclone Arnab: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర తుపాను ‘అర్నబ్’ ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ శాఖల మంత్రులు సంబంధిత అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:34 PM IST
Ministers Review on Cyclone Arnab : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర తుపాను ‘అర్నబ్’ ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. గత 6 గంటలుగా గంటకు 20 కి.మీ వేగంతో పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా ముందుకు కదులుతోందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో తుపాన్పై ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వివిధ శాఖల మంత్రులు సంబంధిత అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు 6 వేల మంది సిబ్బందిని సిద్ధం చేసినట్లు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. ఈపీడీసీఎల్ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తుపాను తీవ్రత అధికంగా ఉండే జిల్లాలకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎండీలు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని ఆదేశించారు. త్వరితగతిన విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టేందుకు 6 వేలమంది సిబ్బందిని నియమించారు. విద్యుత్ సమస్యలు ఏర్పడితే తక్షణమే 1912కి సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ఒకేసారి 30 వేలకు పైగా కాల్స్ తీసుకునేలా కాల్ సెంటర్లను అధికారులు సిద్ధం చేశారు.
24 గంటల కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు: అర్నబ్ తుపాను ధాటికి ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, కోనసీమ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఉన్నతాధికారులతో ఆయన టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తీరప్రాంతాలు, లోతట్టు గ్రామాలు, వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందుగానే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు.
మూడు జిల్లాల్లో 24 గంటల కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేసి పునరావాస కేంద్రాల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు. వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి, అపరాల పంటలకు నష్టం వాటిల్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కల్లాల్లోని ధాన్యాన్ని సురక్షితంగా భద్రపరచాలని స్పష్టం చేశారు. అరటి, బొప్పాయి, కొబ్బరి, ఆయిల్పామ్ తోటల రక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా చూడాలని సూచించారు. పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి పశుగ్రాసం, వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో పాటు అత్యవసర సహాయక పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని తెలిపారు. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు. తుపాను తగ్గిన వెంటనే గ్రామాలవారీగా పంట, ఆస్తి నష్టాలను అంచనా వేసి రైతులకు అండగా నిలవాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు.
అధికారిక సమాచారాన్నే నమ్మాలి: అర్నబ్ తుపాను ముప్పు పొంచి ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ సూచించారు. తుపాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున విద్యుత్ వైర్లు, స్తంభాల వద్దకు ప్రజలు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. బీచ్లు, కొండ ప్రాంతాలు, ఇతర పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శనను వాయిదా వేసుకోవాలని మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని స్పష్టం చేశారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ప్రయాణాలు చేయకూడదని సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు, పునరావాస కేంద్రాలకు తరలివెళ్లాలని కోరారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాలతో యంత్రాంగం ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తోందని తెలిపారు. తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉందని, ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని భరోసా ఇచ్చారు. తుపానుపై ఏఐ వీడియోలు, నకిలీ వార్తలతో భయాందోళనలు సృష్టిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తూ, ప్రజలు అధికారిక సమాచారాన్నే నమ్మాలని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ స్పష్టం చేశారు.
నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకులు లేకుండా చర్యలు: తుపాను దృష్ట్యా ఇరిగేషన్ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. బుడమేరు, ఏలేరు రిజర్వాయర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. బుడమేరు వాగులో నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకులు లేకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. బుడమేరు రక్షణపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారో వెంటనే నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
విద్యార్థుల భద్రత, ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ: తుపాను వేళ బీసీ విద్యార్థుల భద్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని మంత్రి సవిత అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో బీసీ సంక్షేమ, గురుకులాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. బలహీనమైన భవనాల్లోని విద్యార్థులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, వేడి చేసి చల్లార్చిన నీరు, తాజా ఆహారం మాత్రమే అందించాలని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులకు స్వల్ప అస్వస్థత కలిగినా వెంటనే ఆసుపత్రులకు తరలించాలని, హాస్టళ్లు, గురుకులాల పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
ప్రాణనష్టం జరగకుండా చర్యలు: అర్నబ్ తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు రెవెన్యూ యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉందని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. తుపాను ముప్పు దృష్ట్యా ఉద్యోగులు, అధికారుల సెలవులు రద్దు చేశామని, ఎలాంటి విపత్తునైనా ఎదుర్కొనేందుకు అవసరమైన నిధులతో పాటు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని స్పష్టం చేశారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉండాలని, ప్రభుత్వం, అధికారుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా రెవెన్యూ యంత్రాంగం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉందని తెలిపారు. ప్రజలు ధైర్యంగా ఉండాలని, ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.
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