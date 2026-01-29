రేషన్కార్డుదారులకు షాకింగ్ న్యూస్! - బోగస్ కార్డుల ఏరివేత ప్రక్రియ షురూ
బోగస్కార్డుల ఏరివేతకు సన్నాహాలు చేస్తున్న పౌరసరఫరాలశాఖ - రేషన్ బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా అధికారుల చర్యలు - అనర్హులు రేషన్ తీసుకుంటున్నట్లుగా గుర్తించిన అధికారులు
Published : January 29, 2026 at 7:46 AM IST
Removal Of Bogus Ration Cards In Telangana : ప్రభుత్వం లక్షల కోట్లు ఖర్చుచేసి పేదలకు చౌకధరలకు అందిస్తున్న రేషన్ బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా ఉండేందుకు తెలంగాణ పౌరసరఫరాలశాఖ బోగస్ రేషన్ కార్డుల ఏరివేత ప్రక్రియకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే కొన్ని పలు జిల్లాల్లో ఈ ఏరివేత ప్రక్రియ మొదలుపెట్టగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనూ చేపట్టనున్నారు. అనర్హులైన వారు ప్రతినెలా రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకుంటున్నట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో వారి జాబితాలను తయారు చేస్తున్నారు. అలాంటి వారిని గుర్తించి పౌరసరఫరాలశాఖకు నివేదించనున్నారు.
తెలుపు రేషన్ కార్డుకు ఎవరు అనర్హులంటే? :
- కేంద్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నవారు
- నాలుగు ఎకరాల పైబడి పొలం ఉన్నవారు
- రూ.8లక్షల ఆదాయం మించి ఉన్నవారు
- ఇన్కం ట్యాక్స్ను చెల్లిస్తున్నవారు
పైన వివరించిన కేటగిరీల వారు రేషన్ పొందేందుకు అనర్హులు. అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న వారిలో అధికశాతం మంది తెల్ల రేషన్ కార్డును కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లావ్యాప్తంగా దాదాపు 50 వేలకుపైగా బోగస్ కార్డులున్నట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లుగా సమాచారం. మృతుల పేర్లతోపాటు పెళ్లి చేసుకొని వెళ్లినవారివి రెండు చోట్ల రేషన్ కార్డులు ఉంటున్నాయి. దీంతో నెలనెలా వందలాది కిలోల బియ్యం బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలిపోతోందని అధికారుల విచారణలో తేటతెల్లమైంది. సన్న బియ్యాన్ని కూడా అక్రమ వ్యాపారులు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి మహారాష్ట్ర, ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలించి అమ్ముకుంటున్నారనేటువంటి ఆరోపణలున్నాయి. బోగస్ కార్డులతో వైద్య సేవలతోపాటు పింఛన్లను పొందుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
డీలర్లుకు ఆదేశాలు : జిల్లాల్లోని అనర్హులను గుర్తించి, ఓ జాబితాను రూపొందించాలని ఉమ్మడి కరీంనగర్ అన్ని రేషన్ దుకాణాల డీలర్లకు ఇప్పటికే ఆదేశాలందాయి. రాష్ట్ర పౌరసరఫరాశాఖ అధికారులు గుర్తించిన పేర్ల జాబితాను అన్ని జిల్లాలకు పంపించారు. మండల రెవెన్యూ కార్యాలయాల(తహసీల్దార్) నుంచి చౌకధరల దుకాణాల డీలర్లకు జాబితా అందించారు. జాబితాలో ఉన్నవారి పేర్లు అర్హులా, అనర్హులా అనే విషయాన్ని గుర్తించాల్సి ఉంది. ఇటీవల కొత్తగా రేషన్ కార్డులు పొందిన వారిలోనూ అనర్హులు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో మొత్తం 3048 రేషన్ దుకాణాలుండగా 11,11,270 రేషన్ కార్డులున్నాయి.
పరిశీలనలో తేలినవారివి తీసేస్తాం : బోగస్ రేషన్ కార్డుల ఏరివేత ప్రక్రియ ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనల మేరకు జరుగుతుందని రెవెన్యూ ఉన్నతాధికారులు వివరించారు. జాబితాలో పేర్లు ఉన్నంత మాత్రాన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, పరిశీలనలో తేలినవారిని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని వివరించారు. అన్ని మండలాల్లో జాబితాలు పరిశీలిస్తున్నట్లుగా పేర్కొన్నారు.