వైఎస్సార్సీపీ నిర్లక్ష్యంతో ఏళ్లుగా పునాదుల్లోనే ఆగిపోయిన భవనాలు - శిథిలావస్థకు చేరిన పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు - వెళ్లాలంటే జనం బెంబేలు - అధ్వానంగా బంటుమిల్లి ఎమ్మార్వో ఆఫీసు

Government Offices Are In Ready To Collapse Condition
Government Offices Are In Ready To Collapse Condition (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 1:37 PM IST

Government Office Buildings Are In Ready To Collapse Condition : పెచ్చులూడిన శ్లాబు, పగిలిన గోడలు, విరిగిన పెంకులు, తుప్పు పట్టిన ఇనుప చువ్వలు, అధ్వానంగా మారిన స్విచ్‌బోర్డులు, ఇవన్నీ చూసి ఇవేవో పాడు పడిన భవనాలు అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే. ఇవన్నీ నిత్యం జనంతో కిటకిటలాడే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు. కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ప్రభుత్వ ఆఫీసుల పరిస్థితి ఇలా దయనీయంగా మారింది.

కృష్ణా జిల్లాలోని ప్రజలకు సేవలు అందించే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వం కొత్త కార్యాలయాల నిర్మాణాల పనులు చేపట్టింది. 2019లో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వీటిని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల పునాదుల్లో మొక్కలు, చువ్వలు తుప్పు పట్టిపోతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ నిర్లక్ష్యంతో ఏళ్లుగా కొత్త భవనాలు పునాదుల్లోనే ఆగిపోయాయి.

శిథిలావస్థకు సర్కార్​ భవనాలు - భయం గుప్పిట్లో సిబ్బంది, సందర్శకులు (ETV)

పెచ్చులూడుతున్న ప్రభుత్వ భవనాలు : ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అధికారులు గత ప్రభుత్వ నిర్వాకం వల్ల పెచ్చులూడి పడుతున్న భవనాల్లో దినదిన గండంగా విధులు నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. చిన్నపాటి వర్షాలు వస్తే అధికారులు కుర్చీలపై కాళ్లు పెట్టుకొని విధులు నిర్వహించాల్సిన దుస్థితి. కూటమి ప్రభుత్వంలో అయినా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని కార్యాలయాలకు వస్తున్న ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ విధులు నిర్వహిస్తున్న అధికారులను కోరుతున్నారు. కృష్ణాజిల్లా పెడన నియోజకవర్గం బంటుమిల్లి ఎమ్మార్వో కార్యాలయానికి దాదాపు 19 గ్రామాల ప్రజలతో పాటు బంటుమిల్లి ప్రజలు వివిధ పనుల నిమిత్తం ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ఈ కార్యాలయం శిథిలావస్థకు చేరడంతో ఎప్పుడూ కూలిపోతుందో తెలియకుండా ఉంది.

ఇక్కడ విధులంటే ఆశలు వదులుకోవడమే : శిథిలావస్థకు చేరిన భవనంలో విధులు నిర్వహించాలంటే ప్రాణాలపై ఆశలు వదిలేసుకోవడమేనని సిబ్బంది అంటున్నారు. ఈ కార్యాలయానికి రావాలన్నా ప్రజలు భయపడుతున్నారు. ఈ కార్యాలయ దుస్థితిని మార్చేందుకు 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వం సుమారు 80 లక్షల రూపాయలతో కొత్త ఎమ్మార్వో ఆఫీస్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్న సమయంలో ప్రభుత్వం మారడంతో ఈ కార్యాలయ నిర్మాణానికి గ్రహణం పట్టింది. 2019 వరకు దాదాపు 70 శాతం కార్యాలయ నిర్మాణం పూర్తయింది.

2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆ 30 శాతం పనులు పూర్తి చేయకుండా నిలిపి వేసింది. దీంతో 5 ఏళ్ల పాటు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత మిగిలిన పనులు పూర్తి అవుతాయని ప్రజలు భావించారు. అయితే రోజులు వెళ్లిపోతున్నాయి తప్ప ఆఫీస్ మాత్రం పూర్తి కావడం లేదు. ఒక్క బంటుమిల్లి ఎమ్మార్వో కార్యాలయమే కాదు జిల్లాలో చాలా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నిర్మాణాలు నిలిచిపోయి ప్రభుత్వం వైపు దీనంగా చూస్తున్నాయి.

ఇదొక్కటే కాదు జిల్లాలోని చాలా కార్యాలయాల పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది. గుడివాడలోని తహసీల్దార్‌ కార్యాలయం మరీ అధ్వానంగా మారింది. ఎక్కడికక్కడ పెంకులు విరిగిపోయాయి. మిగిలిన పెంకులు ఎక్కడ మీద పడతాయోనని ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. కొత్త భవనాన్ని నిర్మించాలని కోరుతున్నారు.

"గత ప్రభుత్వ తీరు వల్ల ఎమ్మార్వో కార్యాలయం నిర్మాణం నిలిచింది. 2014లో దాదాపు 80 లక్షల రూపాయలతో ఈ కార్యాలయం నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం కార్యాలయాన్ని పూర్తి చేసేందుకు తాజాగా అంచనాలు రూపొందించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపాం. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి వచ్చిన తర్వాత భవన నిర్మాణ పనులు తిరిగి ప్రారంభిస్తాం." - కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్, ఎమ్మెల్యే

