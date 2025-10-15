ETV Bharat / state

కార్డొచ్చినా బియ్యం మాత్రమే ఇస్తున్నారు - ఫ్రీ కరెంట్, గ్యాస్ సబ్సిడీ రావట్లేదు!

ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు వర్తించక కేవలం 'రేషన్‌’ బియ్యం పంపిణీకే పరిమితం - నెలలు గడిచినా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వెబ్‌ ఆప్షన్‌ ఇవ్వని ప్రభుత్వం

Six Guarantee Schemes are not being Provided in TG
Six Guarantee Schemes are not being Provided in TG (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

No Social welfare schemes for New Ration Card holders : కొత్త రేషన్​ కార్డులు వచ్చినా కానీ వీటి ద్వారా వచ్చే సంక్షేమ పథకాలు అందక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది లబ్ధిదారులు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు. నాలుగు నెలలు గడిచినా ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు మాత్రం వెబ్​ ఆప్షన్​ ఇవ్వడం లేదు. పురపాలికలు, మండల పరిషత్తు కార్యాలయాల్లో ప్రజాపాలన కేంద్రాలు లేక నేరుగా దరఖాస్తులు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. సంక్షేమ పథకాల కోసం అధికారులు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నా తమ చేతుల్లో ఏమీ లేదంటూ సమాధానమిస్తున్నారని రేషన్​ లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు.

నెలల తరబడి తప్పని ఎదురుచూపులు : రాష్ట్రంలో రేషన్​ కార్డులను ప్రామాణికంగా తీసుకుని ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కానీ ఏళ్ల తరబడి రేషన్​ కార్డులు లేక, సంక్షేమ పథకాలు అందక వేలాది నిరుపేదలు నష్టపోవాల్సి వచ్చింది. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మీ సేవ కేంద్రాల్లో దరఖాస్తులు చేసుకున్న వారిలో అర్హులను గుర్తించి రేషన్​ కార్డులు జారీ చేస్తున్నారు.

కేవలం ఉచిత బియ్యం పంపిణీకే పరిమితం : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్​ నెల వరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో అర్హులను గుర్తించి 87,755 కొత్త రేషన్​ కార్డులు మంజూరవగా 1,91,464 మంది సభ్యులు లబ్ధిదారులుగా నమోదయ్యారు. కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత వీరికి రేషన్​ కార్డులు వచ్చినప్పటికీ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు వర్తించక కేవలం ఉచిత బియ్యం తీసుకోవడానికే పరిమితయ్యారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఆరు గ్యారంటీ పథకాలకు ఏడాదిన్నర పాటు నుంచి ఎలాంటి దరఖాస్తులు స్వీకరించడం లేదు.

దరఖాస్తులు మాత్రం స్వీకరించడం లేదు : దీనికి ఫలితంగా నెలకు 200 యూనిట్లలోపు విద్యుత్తును వినియోగించే వారికి గృహజ్యోతి, పింఛన్లు, రూ. 500లకే ఎల్​పీజీ గ్యాస్​ సిలిండర్​ వంటి పథకాలు వారికి దక్కకపోవడంతో తీవ్ర నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు. ఈ సంక్షేమ పథకాలకు అర్హత కలిగిన వేలాది మంది ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నా ప్రభుత్వం మాత్రం దరఖాస్తు స్వీకరించడానికి అవకాశమివ్వడం లేదు. మీసేవలో వెబ్​ ఆప్షన్​ ఇచ్చిన తర్వాతే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అప్పటివరకు ఆ అధికారులు ఏం చేయలేమని చెబుతున్నారు.

కొత్త రేషన్​ కార్డులకు ఈ-కేవైసీ చేయించుకోండి : కొత్త రేషన్​కార్డులు తీసుకున్న వారంతా ఈ-కేవైసీ చేసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కార్డులో పేర్లున్న కుటుంబ సభ్యులందరూ దగ్గరలోని రేషన్​ షాపుకు వెళ్లి ఈ - పాస్​ యంత్రంలో బయోమెట్రిక్​ వేలిముద్రలు అప్​డేట్​ చేయించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. గత రెండేళ్ల నుంచి అందరు ఈ-కేవైసీ నమోదు చేయుంచుకోవాలని ప్రభుత్వం పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేసింది. అయితే ఇప్పటికి అనేకసార్లు గడువు పెంచుకుంటూ వెళ్తోంది.

ఆధార్​ అప్​డేట్​ లేకపోవడం వల్లే ఇన్ని ఇబ్బందులు : ఆధార్​ అప్​డేట్​ లేకపోవడంతో కొందరు ఇప్పటికీ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సాధారణంగా ఆధార్​ కేంద్రాలకు వెళ్లి అప్​డేట్​ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించుకున్నప్పటికీ ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియలో కొందరికి సమస్యలు వస్తున్నాయి.

TAGGED:

NEW RATION CARDS
6 GUARANTEE SCHEMES
TELANGANA GOVERNMENT SCHEMES
రేషన్‌ బియ్యం పంపిణీకే పరిమితం
NEW RATION CARD BENEFICIARIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.