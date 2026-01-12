ఆత్రేయపురంలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు- గోదారి తీరంలో సం‘క్రాంతి’ వేడుకలు
మొదలైన పండగ సంబరం- ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వేడుకలు - 3 రోజుల పాటు వివిధ పోటీల నిర్వహణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 8:21 AM IST
Government Making Big Arrangements For Sankranti Festival : డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురంలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి రోజు ఈత పోటీలు , రంగవల్లులు, ఫుడ్ ఫెస్టివల్ విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు, తిలకించేందుకు క్రీడాకారులు, పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆత్రేయపురం లొల్లలాకుల వద్ద సర్ అర్థర్ కాటన్ గోదావరి ట్రోఫీ పేరిట ఏర్పాటు చేసిన పోటీలు తొలిరోజు అట్టహాసంగా సాగాయి. తెలుగు లోగిళ్లలో అతిపెద్ద పండగైన సంక్రాంతి కోనసీమకు ముందే వచ్చిందన్నట్లు గోదావరి తీరం పులకించింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ‘సర్ ఆర్థర్ కాటన్ గోదావరి ట్రోఫీ’ సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు విచ్చేయడంతో సందడి నెలకొంది. కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా జ్యోతి వెలిగించి వేడుకలను ప్రారంభించారు.
ఏడాది పొడవునా నిర్వహించేందుకు చర్యలు : సత్యానందరావు మాట్లాడుతూ వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంతో ఈ ప్రాంతం కీర్తి ప్రపంచం నలుమూలలా వ్యాపించిందని, కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ పోటీలు నిర్వహిస్తూ ఈ ప్రాంతానికి మరింత పేరొచ్చేలా కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు. మహేష్కుమార్ మాట్లాడుతూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ఏడాది పొడవునా నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని, ఇక్కడి ప్రాంతాలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కొవ్వూరు ఎమ్మెల్యే ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు, రాష్ట్ర సృజనాత్మకత, సాంస్కృతిక కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ పొడపాటి తేజస్వి తదితరులు పాల్గొన్నారు. డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు పోటీలను ప్రారంభించారు.
ఆకట్టుకున్న రంగవల్లులు, ఈత పోటీలు : వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన క్రీడాకారులు ఈత పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. గోదావరి సెంట్రల్ డెల్టా ప్రధాన పంట కాలువలో ఈత పోటీలు నిర్వహించారు. 100 మీటర్లతో పాటు 1000 మీటర్ల పోటీల్లో క్రీడాకారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. 60 ఏళ్ల పైబడిన వారూ ఈత పోటీల్లో సత్తా చాటారు. ఆత్రేయపురం ఊరిలోకి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి వెంట మహిళలకు రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహించారు. సుమారు 350 మంది మహిళలు వివిధ రకాల ముగ్గులతో అలరించారు. ఆకట్టుకునే రీతిలో వివిధ డిజైన్లతో సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా రంగవల్లులు తీర్చిదిద్దారు. పోటీలో గెలిచిన వారికి బహుమతులతో పాటు ప్రోత్సాహక నగదును అందించారు.
లొల్ల లాకులు వద్ద ఫుడ్ ఫెస్టివల్ పేరిట దాదాపు 25 స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆత్రేయపురం అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చే పూతరేకులతో పాటు సంప్రదాయ పిండి వంటలు, మాడుగుల హల్వా, కొబ్బరితో తయారు చేసే కళాకృతులు, తదితర ఉత్పత్తులు సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇవాళ, రేపు కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ పడవ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. గాలిపటాల పోటీలు సందర్శకుల్ని ఆకట్టుకోనున్నాయి.
