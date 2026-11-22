150 దేశాల కరెన్సీ, వందల ఏళ్ల నాటి నాణేలు - నర్సాపూర్ లైబ్రేరియన్ అపురూప సేకరణ
Narsapur Librarian Coins Collection : మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్కు చెందిన యాదగిరి ప్రభుత్వ లైబ్రేరియన్గా పనిచేస్తూ పురాతన నాణేలు, కరెన్సీ స్టాంపులతో పాటు సుమారు 150 దేశాల కరెన్సీ నోట్లు సేకరించారు.
Published : November 22, 2026 at 9:32 AM IST
150 దేశాల నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు. వంద దేశాల పోస్టల్ స్టాంపులు, రాజుల కాలం నాటి అరుదైన నాణేలు. ఇదీ మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి అపురూప సేకరణ. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా విధులు నిర్వహిస్తూనే చరిత్రపై ఉన్న ఆసక్తితో అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు, స్టాంపులను సేకరిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. ఒకప్పుడు చిల్లర నాణేలతో ప్రారంభమైన ఆయన ప్రయాణం, నేడు వందల ఏళ్ల చరిత్రను ప్రతిబింబించే ఖజానాగా మారింది.
బస్ టికెట్పై వచ్చిన చిల్లరతో ప్రారంభం
మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్కు చెందిన జీడిమెట్ల యాదగిరి ప్రస్తుతం వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి గ్రంథాలయంలో లైబ్రేరియన్గా పనిచేస్తున్నారు. 1997లో తూప్రాన్ గ్రంథాలయంలో అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగంలో చేరిన ఆయనకు పుస్తకాలు, దినపత్రికలు, మ్యాగజైన్లు చదివే అలవాటు ఉండేది. ఈ క్రమంలోనే పురాతన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు, పోస్టల్ స్టాంపుల గురించి తెలుసుకొని వాటి సేకరణపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. ఉద్యోగరీత్యా ప్రతిరోజూ నర్సాపూర్ నుంచి తూప్రాన్కు ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించే యాదగిరి టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత తిరిగి వచ్చే చిల్లరను భద్రపరచడం ప్రారంభించారు.
అలా సేకరించిన నాణేలు కొద్దిరోజులకే రెండు బాక్సులు నిండాయి. వాటిని పరిశీలించగా కొన్ని అరుదైన పాత నాణేలు కనిపించడంతో వాటి సేకరణను తన అభిరుచిగా మార్చుకున్నారు. ఈ ఆసక్తిని చూసి కొందరు బంధువులు హేళన చేసినప్పటికీ ఆయన వెనక్కి తగ్గకపోగా తన అభిరుచిని మరింత విస్తరించారు.
రామ టెంకీలు, పంచింగ్ కాయిన్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ
ఈ అరుదైన నాణేల కోసం యాదగిరి హైదరాబాద్లోని జుమ్మెరాత్ బజార్, చార్మినార్, ఎర్రగడ్డతో పాటు కేరళం, ముంబయి తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు. స్నేహితులు, బంధువులు, ఉద్యోగులు, పరిచయస్తుల వద్ద ఉన్న పాత నాణేలను వాటి విలువకు తగిన డబ్బు చెల్లించి సేకరించారు. వాటిలో రాజులు, నవాబుల కాలం నాటి నుంచి బ్రిటిష్ పాలనలో విడుదలైన నాణేల వరకు ఎన్నో అపురూపమైన కాయిన్లు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా పంచింగ్ కాయిన్స్, రామ టెంకీలు, టిప్పు సుల్తాన్ కాలం నాటి నాణేలు, ట్రావెన్కోర్ రాజ్యానికి చెందిన నాణేలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
విక్టోరియా రాణి చిత్రంతో ఉన్న బ్రిటిష్ కాలం నాటి నాణేలు, జాతీయ నాయకులు, సంఘ సంస్కర్తల చిత్రాలతో ముద్రించిన నాణేలు సైతం ఈ ఖజానాలో చోటు సంపాదించాయి. శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు ప్రపంచకప్ గెలిచిన సందర్భంగా ఆ దేశం విడుదల చేసిన ప్రత్యేక ఐదు రూపాయల నాణెం కూడా ఆయన కలెక్షన్లో ఉంది. ఒకటి, రెండు, మూడు, పది, ఇరవై, యాభై పైసల నుంచి రూపాయి, ఐదు, పది రూపాయల వరకు గతంలో చలామణిలో ఉన్న అనేక నాణేలను యాదగిరి భద్రపరిచారు.
"గతంలో విధులకు వెళ్లేందుకు నర్సాపూర్ నుంచి తూప్రాన్కు బస్సుల్లో వెళ్లేవాణ్ని. టికెట్టు తీసుకనేందుకు చిల్లర సమస్య బాగా ఉండేది. దీంతో ఎక్కువగా నాణేలు వెంట తీసుకెళ్లేవాణ్ని. ఒకరోజు పేపర్లో కాయిన్స్ కలెక్షన్ గురించి ఆర్టికల్ చూసి నేను కూడా ఇలా సేకరించొచ్చు కదా అని భావించాను. 30 ఏళ్లుగా నాణేలు, స్టాంపులు, యాంటిక్ వస్తువులను సేకరిస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు సుమారు 150 దేశాల కరెన్సీ కలెక్ట్ చేశాను" - యాదగిరి, లైబ్రేరియన్
సేకరణలో రామాయణం, మహాభారతాల స్టాంపులు
150 దేశాల కరెన్సీ నాణేలతోపాటు 100 దేశాలకు చెందిన పోస్టల్ స్టాంపులను కూడా యాదగిరి సేకరించారు. బ్రిటిష్ జనరల్స్కు సంబంధించిన పాత స్టాంపులు, చేతిరాతతో కూడిన అరుదైన కవర్లు ఈ సేకరణలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన సందర్భంగా విడుదలైన మూడు ప్రత్యేక స్టాంపులతోపాటు గాంధీ, సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్సింగ్, మదర్ థెరిస్సా వంటి ప్రముఖుల చిత్రాలతో ఉన్న స్టాంపులను భద్రపరిచారు. రామాయణం, మహాభారతం, సాయిబాబా తదితర అంశాలకు సంబంధించిన స్టాంపులు కూడా ఈయన కలెక్షన్లో ఉన్నాయి.
ప్రజలు సందర్శించేందుకు ప్రదర్శన
ఏళ్ల తరబడి సేకరించిన ఈ అరుదైన సంపదను యాదగిరి పలు సందర్భాల్లో ప్రజల చూసేందుకు ప్రదర్శనకు ఉంచారు. జిల్లా గ్రంథాలయ వారోత్సవాల సందర్భంగా మెదక్ లైబ్రేరీలో ప్రత్యేకంగా నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు, పోస్టల్ స్టాంపుల ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్బంగా మెదక్ గ్రంథాలయ సంస్థ ఛైర్పర్సన్ సుహాసిని రెడ్డి ఈ ప్రదర్శనను ప్రారంభించి, వివిధ దేశాలకు చెందిన కరెన్సీ నోట్లు, పురాతన నాణేలు, స్టాంపులను ఆసక్తిగా తిలకించారు.
"ఇలా స్టాంపులు, కరెన్సీ, యాంటిక్ వస్తువుల సేకరణతో మనకు చరిత్ర గురించి తెలుస్తుంది. అప్పటి కాలంలో ఉన్న పరిస్థితులు, జీవన విధానాన్ని తెలుపుతాయి. దేశానికి స్వాతంత్రం రాక ముందు నుంచే రాగి నాణేలు చలామణిలో ఉన్నాయి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కరెన్సీ ఎలా పరిణామం చెందిందో ఇలా నాణేల సేకరణ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు" - సుహాసినిరెడ్డి, మెదక్ గ్రంథాలయ సంస్థ ఛైర్పర్సన్
కాలం మారుతున్నా, కరెన్సీ రూపం మారుతున్నా గత చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలిచే నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు, స్టాంపులను యాదగిరి అపురూపంగా కాపాడుతున్నాడు. ఉద్యోగ బాధ్యతలతోపాటు తన అభిరుచిని కొనసాగిస్తూ, అరుదైన చారిత్రక సంపదను భావితరాలకు పరిచయం చేస్తున్నారు.
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