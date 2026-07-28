తెలంగాణలో కొత్తగా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ - ఇది ఉన్నవారికే ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు!
ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ తయారు చేయాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం - రేషన్ కార్డుల్లోని డేటా ఆధారంగా కుటుంబ రిజిస్టర్ - మీ సేవ ద్వారా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ తీసుకునే అవకాశం
Published : July 28, 2026 at 7:26 AM IST
Telangana Launches Family Register Certificate : ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ తయారు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రేషన్ కార్డుల్లోని డేటా ఆధారంగా కుటుంబ రిజిస్టర్ సిద్ధం చేయనుంది. ప్రజలకు అవసరమైనప్పుడు మీ సేవ ద్వారా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వనున్నారు. ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ కేవలం కుటుంబ సభ్యుల వివరాల కోసమేనని, ఆస్తులపై హక్కులకు, లీగల్ హెయర్ నిర్ధారణకు ఉపయోగపడదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
రాష్ట్రంలో కుటుంబ రిజిస్టర్ రానుంది. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఇతర అవసరాల కోసం కుటుంబ వివరాల ధ్రువీకరణకు ఇప్పటి వరకు సరైన రికార్డులు లేవు. లబ్ధిదారుల కుటుంబ సభ్యుల వివరాల కోసం వారు చెప్పిందే నమ్మాల్సి వస్తోంది. ప్రజలు తమ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలతో అధికారిక సర్టిఫికెట్ పొందే అవకాశం లేదు. ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు అధికారికంగా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ తయారు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలులో ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, కర్ణాటక, ఉత్తరాఖండ్, తమిళనాడు, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలు వివిధ పేర్లతో రాష్ట్ర స్థాయి కుటుంబాల డేటా బేస్ నిర్వహిస్తున్నాయి. కుటుంబ రిజిస్టర్ నిర్వహణ, ప్రజలకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చే బాధ్యతను సర్కార్ రెవెన్యూ శాఖకు అప్పగించింది. ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్, సర్టిఫికెట్ల విధి విధానాలపై రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శి లోకేశ్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
మీ-సేవ ద్వారా కుటుంబ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ : ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ కోసం రేషన్కార్డుల్లోని డేటాను ప్రామాణికంగా తీసుకోనున్నారు. పౌర సరఫరాల శాఖ డేటాను రెవెన్యూ శాఖ తీసుకోనుంది. కుటుంబ రిజిస్టర్ డిజిటల్ రూపంలో ఉంటుంది. ప్రతీ ఫ్యామిలీకి గుర్తింపు కార్డు ఇస్తారు. రేషన్ కార్డు నంబరునే ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ (FRIN-ఫ్రిన్)గా ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. రిజిస్టర్లో ప్రతి కుటుంబానికి రిజిస్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబరు, కుటుంబ యజమాని, కుటుంబ సభ్యులందరి పేర్లు, వయసు, కుటుంబ పెద్దతో బంధుత్వం, ఆధార్ నంబరు, అడ్రస్ ఉంటాయి. ప్రజలకు అవసరమైనప్పుడు మీ-సేవ ద్వారా కుటుంబ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. మీ సేవలో రెవెన్యూ సర్వీసుల విభాగంలో ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ అనే కొత్త సర్వీసు రానుంది.
డేటా ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్కు అనుసంధానం : మీ సేవ కేంద్రాలు, యాప్, వాట్సప్ ద్వారా నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించి సర్టిఫికెట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసిన రెండు రోజుల్లో సంబంధిత మండల తహసీల్దార్ రేషన్ కార్డు డేటా ఆధారంగా డిజిటల్ సంతకంతో మీ సేవ ద్వారా సర్టిఫికెట్ జారీ చేస్తారు. ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ కుటుంబ సభ్యుల వివరాల కోసమేనని ఆస్తులపై హక్కులు, లీగల్ హెయర్ నిర్ధరణకు ఉపయోగపడదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
కుటుంబ రిజిస్టర్లో నమోదైన వివరాలన్నీ సర్టిఫికెట్లో ఇస్తారు. పౌర సరఫరాల శాఖ డేటాను ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్కు అనుసంధానం చేయడంతో పాటు మీ సేవ ద్వారా సర్టిఫికెట్ జారీ చేసేందుకు అసరమైన సాఫ్ట్వేర్ను సిద్ధం చేయాలని ఎలక్ట్రానిక్ సేవల డెలివరీ విభాగాన్ని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అవసరమైన వివరాలను ఈఎస్డీ విభాగానికి ఇవ్వాలని పౌర సరఫరాల శాఖకు స్పష్టం చేసింది. ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్, సర్టిఫికెట్లపై తహసీల్దార్లు, ఇతర రెవెన్యూ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కలెక్టర్లను రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శి ఆదేశించారు.
ఆ 12 ధ్రువపత్రాల్లో ఫ్యామిలీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ : మీసేవ ద్వారా ఫ్యామిలీ రిజిస్ట్రేషన్ ధ్రువపత్రాలు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడాన్ని మజ్లిస్ అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ స్వాగతించారు. సర్ కోసం నిర్దేశించిన 12 ధ్రువపత్రాల్లో ఫ్యామిలీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ ఒకటి అని గుర్తు చేశారు. సర్లో నోటీసులు అందుకునే చాలా మంది పేదలకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని అసదుద్దీన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కేంద్రమంత్రి- కొత్తగా 3కోట్ల మందికి రేషన్ కార్డులు
'మీకెందుకు టెన్షన్ - రూ.5 వేలు ఇవ్వండి చాలు - అంతా మేం చూసుకుంటాం'