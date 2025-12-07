గ్రామ పంచాయతీల్లో 'పన్ను' చెల్లింపులకు ప్రత్యేక పోర్టల్ - ఇకపై లెక్కలు పక్కాగా చూపాల్సిందే
గ్రామ పంచాయతీ సుపరిపాలనకు పెద్దపీట వేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం - పన్ను చెల్లింపులకు స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ను ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 8:52 PM IST
Taxes in AP Swarna Village Panchayat: గ్రామ పంచాయతీల్లో సుపరిపాలనకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. గ్రామాభివృద్ధికి కీలకమైన పన్నులు రాబట్టడంపై దృష్టి పెట్టింది. పూర్తి పారదర్శకతకు ఆన్లైన్ చెల్లింపుల వ్యవస్థను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇందు కోసం కూటమి ప్రభుత్వం స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ను ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా ఆస్తి, కుళాయి, చెరువుల లీజు, భవనాలు, భూముల క్రమబద్ధీకరణ వంటి తదితర పన్నులన్నీ వంద శాతం ఈ విధానంలోనే కట్టాలని నిర్దేశించింది. ఆఫ్లైన్ పద్ధతిలో వసూలు చేస్తే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. దీంతో నిధుల దుర్వినియోగానికి పూర్తిగా అడ్డుకట్ట పడనుంది.
పెరగనున్న ఆదాయం: గ్రామాల్లో వివిధ రాజకీయ కారణాలతో చాలా నిర్మాణాలకు పన్నులు వసూలు చేయడం లేదు. పన్ను లెక్కలకు అవి ఎక్కడం లేదు. సరాసరి లెక్కల్లో తేలిన వాటితో సరిపోల్చితే ప్రస్తుతం ఉన్న అసెస్మెంట్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని గుర్తించారు. దీన్ని సరిదిద్దేందుకు సచివాలయాల వారీగా ఇటీవల ప్రతి నిర్మాణం కొలతను తీసుకొని యాప్లో అధికారులు నిక్షిప్తం చేశారు. కొలతల ఆధారంగా పన్నులు విధించాలని అధికారులు సూచించారు.
అదే విధంగా పాత పద్ధతికి పూర్తిగా ముగింపు పలకడంతో ఆదాయం పెరుగుతుందని ఆశిస్తున్నారు. ఇకపై బకాయిల నోటీసులు సైతం వాట్సాప్, సంక్షిప్త సమాచారం రూపంలో యజమానులకు చేరవేస్తారు. అందులో ఉండే క్యూఆర్ కోడ్, యూపీఐ ఐడీ ద్వారా చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
ఆన్లైన్ చెల్లింపులు పక్కాగా అమలు: పంచాయతీల్లో ఆన్లైన్ చెల్లింపులు పక్కాగా అమలు చేయాలని చెప్పామని వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పంచాయతీ అధికారి రాధమ్మ అన్నారు. డిజిటల్ పేమెంట్ రూపంలోనే ఇక నుంచి పన్ను వసూళ్ల ప్రక్రియ సాగుతుందని ఈ సందర్భంగా ఆమె పేర్కొన్నరు. ఈ నిధులు నేరుగా ఖాతాలకే జమవుతాయి. ఎక్కడా అక్రమాలకు తావుండదని స్పష్టం చేశారు. యజమానులకు ముందుగానే అవగాహన కల్గించాలి. నిబంధనలు ఉల్లంఘించినా, రసీదులు ఇచ్చి నగదు తీసుకొన్నా డిప్యూటీ ఎంపీడీవో, ఈవోలు, పంచాయతీ కార్యదర్శులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెేల్చిచెప్పారు.
అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 13,344 గ్రామ పంచాయతీలున్నాయి. మారుమూల పల్లెల్లో నివాస గృహాలు, ఇతర కట్టడాలకు సంబంధించి పన్నులు, తాగునీటి పన్ను చెల్లింపుల నిర్వహణ గతంలో సరిగా జరిగేవి కాదు. ప్రజలు చెల్లించిన పన్నులకు సరైన లెక్కలు ఉండవు. అక్రమార్కులు కన్నేసి అందినకాడికి దోచేసిన ఘటనలూ ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీటిని సరిదిద్దేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.
అదే విధంగా వసూళ్లు, ఖర్చులకు సంబంధించి ప్రతి పైసా పారదర్శకంగా ఉండేలా స్వర్ణ పంచాయతీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. పంచాయతీలకు వచ్చేటటువంటి పన్నులతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేటాయించే నిధులను పక్కదారి పట్టకుండా చూడటమే స్వర్ణ పంచాయతీ యాప్ ప్రధాన ఉద్దేశం. జమా ఖర్చుల్లో పొరపాట్లు జరక్కుండా, దోపీడీ జరగకుండా అడ్డుకట్ట వేయటంలో ఈ విధానం ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
