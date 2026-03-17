దివ్యాంగులకు ఉగాది కానుక - రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం
రేపటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం - ‘దివ్యాంగ శక్తి’ పథకంగా నామకరణం - రేపు మంగళగిరిలో ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - దివ్యాంగులకు సహాయకులుగా వచ్చే వారికి 50 శాతం టికెట్ రాయితీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 1:33 PM IST
APSRTC Free Bus Travel Scheme for Physically Challenged : దివ్యాంగులకు ప్రభుత్వం ఉచిత కానుక అందిస్తోంది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు రేపటి నుంచి ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం ప్రవేశపెట్టనుంది. దీనికి "దివ్యాంగ శక్తి" పథకంగా ప్రభుత్వం నామకరణం చేసింది. బుధవారం మంగళగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్, బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ తదితరులు పాల్గొననున్నారు. ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత దివ్యాంగులతో కలిసి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్, మాధవ్ బస్సుల్లో ప్రయాణించనున్నారు. అనంతరం దివ్యాంగులకు సీఎం ఆత్మీయ విందు ఇవ్వనున్నారు.
అదే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో రేపు దివ్యాంగ్ శక్తి కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యేలు ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం ఆర్టీసీ బస్సులో దివ్యాంగులతో కలిసి ఎమ్మెల్యేలు ప్రయాణించనున్నారు. ఆ తర్వాత దివ్యాంగులతో కలిసి ప్రజా ప్రతినిధులు భోజనం చేయనున్నారు.
రాష్ట్రంలోని 11.16 లక్షల దివ్యాంగులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఉగాది కానుకగా దివ్యాంగ్ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఈ పథకం ద్వారా 12.76 లక్షల మంది దివ్యాంగులతో పాటు వారి వెంట వచ్చే సహాయకులకు లబ్ది చేకూరనుంది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు సహయకులుగా వచ్చే వారికి 50 శాతం టికెట్ రాయితీ ఈ పథకం ద్వారా కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
దివ్యాంగ శక్తి : 40 శాతం వైకల్యం దాటిన దివ్యాంగులకు పథకం వర్తించనుంది. 4 నుంచి 21 వర్గాల దివ్యాంగులకు ‘దివ్యాంగ శక్తి’ పథకాన్ని ప్రభుత్వం విస్తరించింది. ఈ పథకం అమలు కోసం ఏడాదికి రూ.207 కోట్లను ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది.
స్త్రీ శక్తి పథకం : ఇప్పటికే స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా 52 కోట్లకు పైగా మహిళలు ఉచితంగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించారు. ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు రూ.1,826 కోట్లకు పైగా ఖర్చును ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. గతేడాది డిసెంబర్ 3వ తేదీ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు చేసిన ప్రకటనను ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చింది.
దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం : "ఇంద్ర ధనస్సు"లో భాగంగా దివ్యాంగులకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తామని ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మార్చి 18న సీఎం చంద్రబాబు లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారని ఆర్టీసీ ఎండీ ఆర్టీసీ ఎండీ ప్రకటించారు. 40 శాతం, ఆపైన వైకల్యం ఉన్న దివ్యాంగులను బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తారని చెప్పారు. సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో అమలు చేస్తామన్నారు. దివ్యాంగుల సహాయకుడికి టికెట్ ఛార్జీలో 50 శాతం రాయితీ ఉంటుందని వివరించారు.
దివ్యాంగులకు సీఎం 7 వరాలు : తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం తరఫున దివ్యాంగులకు సీఎం చంద్రబాబు 7 వరాలు ప్రకటించారు. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బసుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పిస్తున్నట్టు సీఎం వెల్లడించారు. వాటితో పాటుగా స్థానిక సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ ప్రైజెస్లో కనీసం ఒక దివ్యాంగ ప్రతినిధిని నామినేట్ చేస్తామని తెలిపారు. ఆర్థిక సబ్సిడీ పథకాన్ని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు అందించినట్టుగానే దివ్యాంగులకు మళ్లీ ప్రారంభిస్తామని అన్నారు. శాప్ (SAAP) ద్వారా అన్ని క్రీడా కార్యక్రమాలు, టాలెంట్ డెవలప్మెంట్ స్కీములు దివ్యాంగులకు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపడతామన్నారు.
