దివ్యాంగులకు ఉగాది కానుక - రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం

రేపటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం - ‘దివ్యాంగ శక్తి’ పథకంగా నామకరణం - రేపు మంగళగిరిలో ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - దివ్యాంగులకు సహాయకులుగా వచ్చే వారికి 50 శాతం టికెట్ రాయితీ

APSRTC Free Bus Travel Scheme for Physically Challenged
Published : March 17, 2026 at 1:33 PM IST

APSRTC Free Bus Travel Scheme for Physically Challenged : దివ్యాంగులకు ప్రభుత్వం ఉచిత కానుక అందిస్తోంది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు రేపటి నుంచి ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం ప్రవేశపెట్టనుంది. దీనికి "దివ్యాంగ శక్తి" పథకంగా ప్రభుత్వం నామకరణం చేసింది. బుధవారం మంగళగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​, బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ తదితరులు పాల్గొననున్నారు. ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత దివ్యాంగులతో కలిసి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్​, మాధవ్ బస్సుల్లో ప్రయాణించనున్నారు. అనంతరం దివ్యాంగులకు సీఎం ఆత్మీయ విందు ఇవ్వనున్నారు.

అదే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో రేపు దివ్యాంగ్ శక్తి కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యేలు ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం ఆర్టీసీ బస్సులో దివ్యాంగులతో కలిసి ఎమ్మెల్యేలు ప్రయాణించనున్నారు. ఆ తర్వాత దివ్యాంగులతో కలిసి ప్రజా ప్రతినిధులు భోజనం చేయనున్నారు.

రాష్ట్రంలోని 11.16 లక్షల దివ్యాంగులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఉగాది కానుకగా దివ్యాంగ్ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఈ పథకం ద్వారా 12.76 లక్షల మంది దివ్యాంగులతో పాటు వారి వెంట వచ్చే సహాయకులకు లబ్ది చేకూరనుంది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు సహయకులుగా వచ్చే వారికి 50 శాతం టికెట్ రాయితీ ఈ పథకం ద్వారా కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

దివ్యాంగ శక్తి : 40 శాతం వైకల్యం దాటిన దివ్యాంగులకు పథకం వర్తించనుంది. 4 నుంచి 21 వర్గాల దివ్యాంగులకు ‘దివ్యాంగ శక్తి’ పథకాన్ని ప్రభుత్వం విస్తరించింది. ఈ పథకం అమలు కోసం ఏడాదికి రూ.207 కోట్లను ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది.

స్త్రీ శక్తి పథకం : ఇప్పటికే స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా 52 కోట్లకు పైగా మహిళలు ఉచితంగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించారు. ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు రూ.1,826 కోట్లకు పైగా ఖర్చును ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. గతేడాది డిసెంబర్ 3వ తేదీ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు చేసిన ప్రకటనను ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చింది.

దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం : "ఇంద్ర ధనస్సు"లో భాగంగా దివ్యాంగులకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తామని ఏపీఎస్​ ఆర్టీసీ తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మార్చి 18న సీఎం చంద్రబాబు లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారని ఆర్టీసీ ఎండీ ఆర్టీసీ ఎండీ ప్రకటించారు. 40 శాతం, ఆపైన వైకల్యం ఉన్న దివ్యాంగులను బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తారని చెప్పారు. సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, ఎక్స్​ప్రెస్ బస్సుల్లో అమలు చేస్తామన్నారు. దివ్యాంగుల సహాయకుడికి టికెట్ ఛార్జీలో 50 శాతం రాయితీ ఉంటుందని వివరించారు.

దివ్యాంగులకు సీఎం 7 వరాలు : తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం తరఫున దివ్యాంగులకు సీఎం చంద్రబాబు 7 వరాలు ప్రకటించారు. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బసుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పిస్తున్నట్టు సీఎం వెల్లడించారు. వాటితో పాటుగా స్థానిక సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ ప్రైజెస్​లో కనీసం ఒక దివ్యాంగ ప్రతినిధిని నామినేట్ చేస్తామని తెలిపారు. ఆర్థిక సబ్సిడీ పథకాన్ని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు అందించినట్టుగానే దివ్యాంగులకు మళ్లీ ప్రారంభిస్తామని అన్నారు. శాప్ (SAAP) ద్వారా అన్ని క్రీడా కార్యక్రమాలు, టాలెంట్ డెవలప్​మెంట్ స్కీములు దివ్యాంగులకు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపడతామన్నారు.

