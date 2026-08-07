'నషా ముక్త్ యువ' : జెన్ జీ - ఈ ఛాలెంజ్ టేకప్ చేస్తారా?
డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియా సంకల్పంతో అడుగులు వేస్తున్న ప్రభుత్వం - వంద వారాల పాటు క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో విస్తృతంగా అవగాహన - జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ప్రశంసాపత్రాలు, ప్రోత్సాహకాలు
Published : August 7, 2026 at 12:10 PM IST
Drugs Awareness Through Nasha Mukt Yuva Program : మత్తు పదార్థాలు జీవితాలను ఛిన్నాబిన్నం చేస్తున్నాయి. దేశంలోని పట్టణాల నుంచి పల్లెల వరకు ఈ పదార్థాలు విస్తరిస్తుండటంతో సర్వత్రా ఆందోళన నెలకొంది. సమస్య క్రమంగా పెరగడంతో దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. దేశంలోని యువతలో దీనిపై అవగాహన కల్పించాలని సంకల్పించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జెన్-జీ మత్తుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడేలా ‘నషా ముక్త్ యువ’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ అభియాన్ సాకారానికి నషా ముక్త్ యువ కీలకంగా వ్యవహరించనుంది.
అవగాహన ఇలా : డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియా, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, వికసిత్ భారత్ సంకల్పాన్ని యువత తీసుకోనుంది. ఈ విషయమై వంద వారాల పాటు ప్రజలందరినీ భాగస్వాములను చేస్తూ క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ద్వారా విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలను చేపట్టనున్నారు. దీనిలో మనమంతా మత్తు అంతానికి సంకల్పం తీసుకుందాం.
8 రకాల పోటీలు : ఎన్ఎస్ఎస్, మై భారత్, స్థానిక విద్యాసంస్థల ఆధ్వర్యంలో నృత్యం, సంగీతం (ఫోక్ సాంగ్స్), వీధి నాటకాలు, చిత్ర లేఖనం, వ్యాస రచన, రైటింగ్, షార్ట్ ఫిల్మ్ రీల్, స్లోగన్ అంశాల్లో పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. జిల్లా స్థాయిలో రాణించే యువతను రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక చేస్తారు. జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ప్రశంసా పత్రాలు, ప్రోత్సాహకాలు అందజేయనున్నారు.
రిజిస్ట్రేషన్ :
- ఈ సంవత్సరం జులై 20 నాటికి 15 నుంచి 29 ఏళ్లలోపు వయసున్న యువత నషా ముక్త్ యువ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అర్హులు.
- రిజిస్ట్రేషన్లు, పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఎటువంటి ఫీజులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
- https://mybharat.gov.in/pages/events వెబ్సెట్లో వివరాలు నమోదు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
పదేళ్లలో కోటి కేజీల మత్తు మందులు స్వాధీనం : ఈ తరహా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ప్రధాన కారణం డ్రగ్స్ వాడకం పెరిగిపోవడమే. దేశవ్యాప్తంగా కొట్లమంది మత్తు పదార్థాలకు బానిసలవుతున్నారని నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో వెల్లడించింది. ఇదే తరహాలో డ్రగ్స్ వాడకం కొనసాగితే దేశ భవిష్యత్తుకు ప్రమాదకరంగా మారనుంది. దేశవ్యాప్తంగా 2003 నుంచి 2013 మధ్య దశాబ్ద కాలంలో రూ.40వేల కోట్ల విలువ చేసే 26 లక్షల కేజీల మాదకద్రవ్యాలు అధికారల చేతికి చిక్కాయి. అదే 2014 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో ఏకంగా రూ.1.65 లక్షల కోట్ల విలువైన కోటి కేజీల మత్తుమందులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లకు చౌరస్తాగా తెలంగాణ : ఇదే తరహాలో రాష్ట్రంలోనూ పెద్ద ఎత్తున డ్రగ్స్ రవాణా కొనాసగుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం భౌగోళికంగా అనేక రాష్ట్రాలకు అనుసంధానంగా ఉంది. దీంతో డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లకు ఇది చౌరస్తాగా మారింది. రాష్ట్రంలో 2023లో 464 ఎన్డీపీఎస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. అదే 2025 నాటికి 2,074కు పెరిగాయి. ఈ కేసుల్లో 832 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి రూ. 172.9 కోట్ల విలువైన మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పోలీసు శాఖ డ్రగ్స్ నిర్మూలనే ధ్యేయంగా తీసుకొని కఠిన చర్యలు చేపడుతున్నాయి.
డ్రగ్స్ పై యుద్ధం ప్రకటించిన కేంద్రం : ఈ నేపథ్యంలోనే ఆగస్టు 2న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ "నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ అభియాన్" అనే పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం డ్రగ్స్ పై యుద్ధం. దీనికోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించారు. దీని ప్రకారం రానున్న 100 ఆదివారాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాల్లలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. విద్యార్థులకు ఆటలు, పాటలు, యోగా, కళలు వంటి పోటీలు నిర్వహిస్తారు.
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