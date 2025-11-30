హాస్టళ్లలో ‘ఏఐ’ నిఘా నేత్రం - చిన్న పొరపాటు జరిగినా ఇట్టే పట్టేస్తుంది
వసతి గృహాల నిర్వహణకు 'హైటెక్' అస్త్రం - హెచ్పీటీఎస్ ఏఐ యాప్తో 24 గంటలు నిఘా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 6:21 PM IST
AP Government Deploys AI-Powered 'HPTS' APP: పేద విద్యార్థుల కడుపు కొట్టే సిబ్బందికి ఇక కాలం చెల్లినట్లే. వసతి గృహాల్లో ఇన్నాళ్లూ సాగిన నిర్లక్ష్యానికి, అక్రమాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టిగా కళ్లెం వేసింది. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపంతో అస్తవ్యస్తంగా మారిన హాస్టళ్లను గాడిలో పెట్టేందుకు సరికొత్త సాంకేతిక అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. అదే ‘హాస్టల్ పర్మినెంట్ ట్రాకింగ్ సిస్టం (హెచ్పిటీఎస్)’. కృత్రిమ మేధ (ఆర్టీఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) సాయంతో పనిచేసే ఈ యాప్, ఇకపై హాస్టళ్లలో జరిగే ప్రతి పనిని డేగకన్నుతో పర్యవేక్షించనుంది. నవంబరు 17 నుంచే ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఈ విధానం అమలులోకి వచ్చింది.
నిర్లక్ష్యానికి ఫుల్స్టాప్: ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో అపరిశుభ్రత, నాణ్యత లేని భోజనం నిత్యకృత్యంగా మారాయి. దీనివల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ దుస్థితిని మార్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. సిబ్బంది నిర్లక్ష్యానికి చెక్ పెడుతూ, పర్యవేక్షణ బాధ్యతను సాంకేతికతకు అప్పగించింది.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో భారీగా: ఈ కొత్త విధానం ప్రభావం ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాపై భారీగా ఉండనుంది. జిల్లాలో 75 ఎస్సీ హాస్టళ్లు ఉన్నాయి. ఇందులో 13,117 మంది విద్యార్థులు ఉంటున్నారు. అలాగే 80 బీసీ హాస్టళ్లలో 13,116 మంది విద్యార్థులు వసతి పొందుతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ హాస్టళ్ల సంరక్షకుల (వార్డెన్ల) ఫోన్లలో హెచ్పీటీఎస్ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేశారు. ప్లేటు కడగడం నుంచి పడుకునే వరకు ఈ యాప్ పనితీరు చాలా నిక్కచ్చిగా ఉంటుంది.
హాస్టల్లో జరిగే ప్రతి చిన్న పనిని ఫొటో తీసి అప్లోడ్ చేయాల్సిందే. విద్యార్థులు భోజనం చేసే ప్లేట్లు శుభ్రంగా కడిగామా? వండిన పదార్థాలు నాణ్యంగా ఉన్నాయా? తాగునీరు సురక్షితంగా ఉందా? మరుగుదొడ్లు శుభ్రంగా ఉన్నాయా? విద్యార్థుల హాజరు ఎంత? ఇలా ప్రతి అంశాన్ని ఫొటో తీసి యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ఈ వివరాలన్నీ నేరుగా ఉన్నతాధికారుల ఫోన్లకు ఎప్పటికప్పుడు చేరిపోతాయి.
అబద్ధం ఆడితే ‘ఏఐ’ పట్టేస్తుంది: సాధారణ ఫొటోలకు, ఈ యాప్కు చాలా తేడా ఉంది. ఇందులో ఉన్నది కృత్రిమ మేధ. వార్డెన్ పంపిన ఫొటోను ఏఐ విశ్లేషిస్తుంది. వండిన అన్నం, కూరలు అక్కడ ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్యకు సరిపోతాయా లేదా అనేది ఫొటో చూసే లెక్కగట్టేస్తుంది. ఆహార పదార్థాల నాణ్యత ఎలా ఉందనేది స్పష్టం చేస్తుంది. పాత ఫొటోలు పెట్టి మభ్యపెట్టాలని చూస్తే కుదరదు. ఎక్కడైనా చిన్న తేడా వచ్చినా, ప్రమాణాలు పాటించకపోయినా వెంటనే అధికారులను అలర్ట్ చేస్తుంది.
వెంటనే హెచ్చరికలు, చర్యలు: వసతి గృహాల్లో పారదర్శకత పెంచడమే ఈ యాప్ ప్రధాన లక్ష్యం. రోజువారీ పనులతో పాటు వారాంతపు మెనూ, నెలవారీ కార్యక్రమాలు పక్కాగా అమలవుతాయి. ఎక్కడైనా తప్పు జరిగితే సిబ్బందికి తక్షణమే హెచ్చరికలు వెళ్తాయి. నిర్లక్ష్యం వహిస్తే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు.
సంరక్షకులకు శిక్షణ: ఇప్పటికే హాస్టల్ వార్డెన్లతో పాటు ఏఎస్డబ్ల్యూవోల ఫోన్లలో ఈ యాప్ను నిక్షిప్తం చేశారు. ఉదయం అల్పాహారం మొదలుకొని, రాత్రి భోజనం, చిరుతిళ్లు, గదుల శుభ్రత వరకు అన్నింటినీ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో వారికి శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ హైటెక్ నిఘాతో ఇకపై హాస్టల్ విద్యార్థులకు మంచి రోజులు వచ్చినట్లేనని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
