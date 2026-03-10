ETV Bharat / state

ప్రైవేటు బీటెక్​ కళాశాలకు మరో షాక్ - స్పెషల్ ఫీజులకు చెక్ పెట్టిన సర్కార్

ట్యూషన్ ఫీజు​ మాత్రమే వసూలు చేయలన్న సర్కారు - స్పెషల్​ ఫీజుల పేరిట ఎక్కువ మొత్తంలో పొందుతున్నాయని యాజమాన్యాలపై ఆరోపణ - గతంలో రూ. 8,500 వసూలు చేసేలా ప్రభుత్వం వెసులుబాటు

Government New GO On college fees
Government New GO On college fees (Getty Image)
New GO on College Special fees : ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంజనీరింగ్​, ఫార్మసీ, లా, బీఈడీ, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కళాశాలలకు భారీగా ఫీజును తగ్గించింది. ఈ క్రమంలోనే కళాశాల యాజమాన్యాలకు సర్కారు తాజాగా మరో షాక్​ ఇచ్చింది. ఈసారి ట్యూషన్​ ఫీజు తప్ప, అదనంగా వేరే ఏ రుసుమును వసూలు చేయకూడదనే కొత్త నిబంధనను తీసుకొచ్చింది. ఈ మేరకు కొత్త ఫీజుల జీఓల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. స్పెషల్​ ఫీజులు, అడ్మిషన్​ ఫీజుల పేరుతో కళాశాల యాజమాన్యాలు ఎక్కువ మొత్తంలో రుసుములను వసూలు చేస్తున్నాయన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అదనంగా ఫీజు వసూలు : ఇప్పటికే ఆయా కాలేజీల ప్రస్తుత ఫీజును పెంచకపోగా, కొన్నింటికి సగానికి పైగా తగ్గించింది. అంతకుముందు ట్యూషన్​ ఫీజుతో పాటు వేరే రుసుముల పేరిట విద్యార్థుల నుంచి రూ. 8,500 వసూలు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉండేది. కానీ ఈసారి మాత్రం ఆ ప్రస్తావనే తీసుకురాలేదు. దీనికి సంబంధించి జీఓలో ఎలాంటి సమాచారాన్ని పొందుపరలేదు. గతంలో అదనపు ఫీజుల్లో రూ. 2 వేలు కళాశాలలు విశ్వవిద్యాలయాలకు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. ప్రస్తుతం అలాంటి వాటికి తావు లేదని తెలుస్తోంది. అయితే ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీఓలో ట్యూషన్‌ ఫీజులో ప్రతిసారి ఉండే స్పెషల్‌ ఫీజు, అడ్మిషన్‌ ఫీజును చేర్చలేదని దానిపై అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ(టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ) ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు ఉంది. కానీ విద్యాశాఖ వర్గాలు మాత్రం తమకు టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ ప్రతిపాదించిన ఫీజులనే ఖరారు చేశామని, ప్రత్యేక రుసుములను సిఫార్సు చేయలేదని పేర్కొంటున్నాయి. ఇందుకు టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ వారు స్పెషల్​ ఫీజుల గురించి అఫిషియల్స్​తో మాట్లాడి, స్పష్టతనిస్తామన్నాయి.

రూ. 100 కోట్ల వరకు స్పెషల్​ ఫీజు : బీటెక్​ విద్యార్థుల నుంచి ఇప్పటివరకు ఆయా కాలేజీలు అఫిషియల్​గా రూ. 8,500 చొప్పున ప్రత్యేక ఫీజులను వసూలు చేయవచ్చు. దానిని ఆసరాగా చేసుకుని కొన్ని కళాశాలలు మాత్రం అనధికారికంగా రూ.12,000-రూ.16,000 వరకు కలెక్ట్​ చేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా వసూలు చేయటం వల్ల ఏటా కనీసం రూ. 25 కోట్ల నుంచి రూ.35 కోట్ల దాకా అదనంగా ఫీజును కలెక్ట్​ చేస్తున్నారని అంచనా. ఒక్క బీటెక్​ నుంచే కాకుండా ఇతర కోర్సుల వారిగా చూసుకుంటే దాదాపు రూ. 100 కోట్లు దాటుతాయి.

ఈ కళాశాల ఫీజుల్లో మార్పులు చేర్పులు చేసి, కొత్త రుసుములను ఫిక్స్​ చేసేందుకు విద్యాశాఖ, టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ వర్గాల్లో రకరకాల చర్చలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే ట్యూషన్​ ఫీజు తప్ప అదనంగా ఏ రుసుము వద్దని అంతర్గతంగా భావించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విధంగా టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ వాటిని సిఫార్సు చేయలేదని, విద్యాశాఖ జీఓలో ప్రస్తావించలేదని భావిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో కళాశాల యాజమాన్యాలు మాత్రం కొన్నిరకాల ఫీజులను తీసుకోవచ్చని అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి(ఏఐసీటీఈ) పర్మిషన్​ ఇచ్చినట్లు చెబుతున్నాయి.

గతంలోని ఎక్స్​ట్రా ఫీజులివే : ప్రవేశ సమయంలో విద్యార్థులు మొదట రిజిస్ట్రేషన్‌ లేదా గుర్తింపు సర్టిఫికేట్​ ఫీజు పేరిట రూ. 2 వేలు చెల్లించాలి. దానిలో రూ. 500 వరకు కాలేజీ యాజమాన్యం యూనివర్సిటీలకు చెల్లిస్తుంది. కళాశాల ఉత్సవాలు, రీడింగ్​ రూమ్​, మేగజైన్​, ల్యాబ్​, లైబ్రరీ, , కంప్యూటర్, ఇంటర్‌నెట్, గేమ్స్​, ప్రాంగణ నియామకాలకు రూ. 1000 అదనపు ఫీజును కలెక్ట్​ చేసేవారు. కాలేజీలకు యూనివర్సిటీలు కామన్‌ సర్వీస్‌ అందించేందుకు రూ.1500 చెల్లించాలి.

ఎగ్జామ్స్​​కు సంబంధించి, పాఠ్య ప్రణాళిక మార్పు, లెక్చరర్స్​ ట్రైనింగ్​, వెబ్‌సైట్‌ నిర్వహణ తదితర సేవలకు వాటిని వసూలు చేస్తారు. గ్రంథాలయ, ప్రయోగశాల డిపాజిట్‌ కింద రూ.1000 చెల్లించాలి. వాటిని కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థికి చెల్లిస్తారు. ఒకవేళ కాలేజీల్లోని కోర్సులకు నేషనల్‌ బోర్డు ఆఫ్‌ అక్రిడిటేషన్‌(ఎన్‌బీఏ) ఐడెెంటిఫికేషన్​ ఉంటే ఎంట్రెన్స్​ టైంలో ట్యూషన్‌ ఫీజు ఏడాదికి అదనంగా మరో రూ.3 వేలు చెల్లించాలి.

