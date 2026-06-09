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ప్రభుత్వ భూముల అన్యాక్రాంతం - డిప్యూటీ కలెక్టర్, సూపరింటెండెంట్ సస్పెండ్​, మరొకరి డిస్మిస్‌

డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న రామునాయక్, బోనానాయక్‌ సస్పెండ్‌ - పదేళ్ల సర్వీస్‌ ఉండగానే మరో సూపరింటెండెంట్‌ వివేకానంద్‌ డిస్మిస్‌ - ప్రభుత్వ భూముల జోలికొస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవన్న మంత్రి పొంగులేటి

Three Officials suspended by Illegal Registrations
Three Officials suspended by Illegal Registrations (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 8:26 AM IST

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Three Officials suspended by Illegal Registrations : ప్రభుత్వ భూములను అన్యాక్రాంతం చేసిన ముగ్గురు అధికారులపై సర్కార్‌ కొరడా ఝుళిపించింది. డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న రామునాయక్, సూపరింటెండెంట్‌ బోనానాయక్‌లను సస్పెండ్‌ చేసింది. మరో సూపరింటెండెంట్‌ వివేకానంద్‌ను పదేళ్ల సర్వీసు ఉండగానే డిస్మిస్‌ చేసింది. ప్రభుత్వ భూముల జోలికొస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ భూములను పరాధీనం చేస్తూ చేసిన సేల్‌ డీడ్‌లను రద్దు చేయాలంటూ స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖను మంత్రి ఆదేశించారు.

హౌసింగ్ బోర్డులో భూసేకరణ అధికారిగా పని చేసిన డిప్యూటీ కలెక్టర్ రాము నాయక్‌ను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. 2013-2018 మధ్య ఆయన డిప్యూటేషన్‌పై పని చేసిన కాలంలో భారీ భూ అక్రమాలు, ప్రభుత్వ భూముల అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలడంతో ప్రభుత్వం ఈ చర్య తీసుకుంది. హైకోర్టు 5 - 6 గేట్ల మధ్య ఉన్న 33.53 చదరపు గజాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆయన దారి మళ్లించినట్లు గుర్తించారు. 2018లో మాజీ గృహ నిర్మాణ బోర్డు వర్క్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఇఫ్తికార్‌ అహ్మద్‌ భార్య సుబియా సుల్తానా పేరిట ఆ భూమిని అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు. 2025 ఏప్రిల్‌లో ఆ భూమిని సుబియా సుల్తానా మరొకరికి విక్రయించినట్లు గుర్తించారు.

ఇతరుల పేరుతో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు చేసినట్లు గుర్తింపు : హైదరాబాద్‌ క్యూర్‌ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ప్రభుత్వం స్థలాల గుర్తింపు ప్రక్రియ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో కొన్నిచోట్ల హౌసింగ్‌ బోర్డు భూములు అన్యాక్రాంతమైన విషయం వెలుగు చూసింది. వీటి వెనుక నాటి బీఎల్​వో, నేటి డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ రామునాయక్‌ హస్తం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీనిపై రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించడంతో అక్రమం వెలుగు చూసింది. విజయనగర్‌ కాలనీలో 400 చదరపు గజాలు, తుల్జాగూడలో 22 చదరపు గజాలు, లక్ష్మీగూడలో 130 చదరపు గజాలు, మహబూబ్‌ గంజ్‌లో 497 చదరపు గజాల స్థలాలను రామునాయిక్‌ ఇతరుల పేరుతో అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ అంశాల్లో కూడా రిజిస్ట్రేషన్లు చేసిన సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ల పాత్ర, ఇతర అధికారులకు ఉన్న సంబంధాలపై విచారణ చేస్తున్నారు. రామునాయక్‌ భూ అక్రమాలకు సహకరించిన సూపరింటెండెంట్‌ వివేకాంద్​ను డిస్మిస్‌ చేశారు. మరో సూపరింటెండెంట్‌ బోనా నాయక్‌ను ప్రభుత్వం సస్పెండ్‌ చేసింది.

ఎంత పలుకుబడి ఉన్నా కఠిన చర్యలు తప్పవు : బీఆర్​ఎస్​ హయాంలో ప్రభుత్వ భూములు భారీగా అన్యాక్రాంతమైనట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ భూములను అంగుళం ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నించినా, ప్రోత్సహించినా ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోబోదని హెచ్చరించారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. 2017 నుంచి రామునాయక్‌పై పలు కేసులు ఉన్నాయని, నాటి బీఆర్​ఎస్​ పాలకులు, అధికారులు స్పందించలేదని తెలిపారు. వేగంగా విచారణ పూర్తి చేస్తామని, అన్ని ఆధారాలను నిర్ధారించిన తర్వాత శాశ్వతంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ కేసుల్లో నాటి సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ల పాత్రపై కూడా విచారణ నిర్వహించాలని స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ జనరల్‌ను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ భూములను కబ్జా చేసిన వారు ఏ హోదాలో ఉన్నా, ఎంత పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులైనా కఠిన చర్యలు తప్పవని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి హెచ్చరించారు.

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