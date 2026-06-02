ETV Bharat / state

గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడు ఎక్కడ?

గండిపేట మెగా ల్యాండ్ స్కామ్- రూ.1500 కోట్ల భూ కబ్జా కేసులో మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పరారీ- నరసరావుపేటలోని ఆయన నివాసంలో పోలీసుల తనిఖీలు

YSRCP MLA Bolla Brahmanayudu Case
YSRCP MLA Bolla Brahmanayudu Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 11:39 AM IST

|

Updated : June 2, 2026 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

YSRCP MLA Bolla Brahmanayudu Case : హైదరాబాద్ శివారు గండిపేటలో వేల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని కాజేసేందుకు నకిలీ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు (GOs) సృష్టించిన వ్యవహారం రెండు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపుతోంది. వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు, ఆయన అనుచరులు ప్రధాన సూత్రధారులుగా సాగిన ఈ మెగా ల్యాండ్ స్కామ్ గుట్టును సైబరాబాద్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఈ భారీ అక్రమ డీల్‌లో ఇప్పటికే కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారినట్లు పక్కా ఆధారాలు లభించడంతో, కేసు నమోదు చేసిన నార్సింగి పోలీసులు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.

ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా సోదాలు నిర్వహించేందుకు సైబరాబాద్ పోలీసులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నరసరావుపేటలో ఉన్న బ్రహ్మనాయుడు నివాసానికి వెళ్లగా అక్కడ కూడా అతను అందుబాటులో లేడు. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న బొల్లా రమేష్, కొవ్వూరు సునీల్, మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. నిందితులు మొదట హైదరాబాద్‌కు పారిపోయారని ఆ తర్వాత కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు మకాం మార్చారని పోలీసులు గుర్తించారు. వీరి ఆచూకీ కోసం ఆయా ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక బృందాలను పంపించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ, నిందితులు ఎక్కడ ఉన్నారనే విషయం ఇంకా తెలియరాలేదు.

ఇంతలో ఈ నకిలీ GOల సృష్టిలో మరే ఇతర వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉందా అనే కోణంలో కూడా దర్యాప్తు అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు. బ్రహ్మనాయుడు అతని అనుచరులు ఆ స్థలాన్ని అక్రమంగా ఆక్రమించుకుని, వెంటనే దానిని విక్రయించడానికి ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఉద్దేశంతో వారు కొనుగోలుదారుల కోసం చురుగ్గా గాలిస్తున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే, సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల ద్వారా ఈ నకిలీ GOల కుంభకోణం మొత్తం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ నకిలీ GOలను సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో మొదట ఎవరు పోస్ట్ చేశారనే విషయంపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

మరో YSRCP నాయకుడి ప్రమేయం ఉందా? : ఒక ఉన్నత స్థాయి ప్రభుత్వ అధికారిగా నటిస్తూ నకిలీ GOలను సృష్టించిన రాధాకృష్ణ అనే వ్యక్తి నేపథ్యం పరిచయాలను చూసి పోలీసులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. తన మోసపూరిత కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్ముతో విలాసవంతమైన జీవనశైలిని గడుపుతున్న రాధాకృష్ణ బ్యాంకు ఖాతా లావాదేవీలను పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కడప జిల్లాకు చెందిన ఒక YSRCP నాయకుడి పేరు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే రాధాకృష్ణ నివసిస్తున్న 'రిచ్‌మండ్ విల్లాస్' కాంప్లెక్స్‌లోనే సదరు వైఎస్సార్​సీపీ నాయకుడు కూడా నివసిస్తుండటం గమనించాల్సిన విషయం.

అసలేం జరిగిందంటే? రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట గ్రామం సర్వే నంబర్ 18లో ఉన్న 104 ఎకరాల 25 గుంటల భూమి ప్రభుత్వానికి చెందినది. 1954-55 నాటి ఖస్రా పహానీ రికార్డుల ప్రకారం ఈ భూమి అధికారికంగా "పోరంబోకు కంచె" (ప్రభుత్వ పశుగ్రాస భూమి)గా నమోదై ఉంది. ఈ భూమిలో కొంత భాగం తమకే చెందుతుందని వాదిస్తూ దశరథ్ అనే వ్యక్తి పిల్లలు ముఖ్యంగా అతని కుమారులు నిమ్మల రాజేష్ గౌడ్, వేణుగోపాల్, రామస్వామి, కుమార్తె గారెట్ల మంగ అప్పుడప్పుడు ఆ స్థలంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించేవారు. అయితే 2012లో ప్రభుత్వ అధికారులు వారిని అక్కడి నుంచి పంపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలోనే వారు హైకోర్టులో ఒక రిట్ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ విచారణలో ఉండగానే వారు రుద్రరాజు రామకృష్ణ రాజుతో ఆ భూమిని విక్రయించడానికి ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.

ఈ పథకంలో భాగంగా వారు ఆ స్థలంలో ఒక షెడ్డును నిర్మించి విజయవాడకు చెందిన సునీల్ అనే వ్యక్తిని దానిలో కాపలాగా ఉంచారు. అయితే ఆ భూమి ప్రభుత్వ ఆస్తి అని తెలియగానే రామకృష్ణ రాజు ఆ ఒప్పందం నుంచి వైదొలిగారు. కోర్టులో వాదనలు జరిగిన అనంతరం అక్టోబర్ 6, 2025న తీర్పు వెలువడింది. ఈ తీర్పులో వారి పిటిషన్‌ను కొట్టివేస్తూ, ఆ భూమి చట్టబద్ధంగా ప్రభుత్వానికే చెందుతుందని స్పష్టం చేశారు. తత్ఫలితంగా రెవెన్యూ అధికారులు ఆ షెడ్డును కూల్చివేసి ఆక్రమణకు గురైన ప్రభుత్వ భూమిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సునీల్‌ను ఆ ప్రాంగణం నుంచి పంపించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడు తన బంధువు రమేష్‌తో కుమ్మక్కై దశరథ్ కుటుంబ సభ్యులు గతంలో న్యాయస్థానంలో దాఖలు చేసిన ఒక కేసును అడ్డం పెట్టుకుని ఆ భూమిని అక్రమంగా కబ్జా చేసేందుకు ఒక కుట్ర పన్నాడు. తమ తరపున ఈ వ్యవహారాన్ని నడిపించేందుకు వారు సునీల్, వెల్ది రాధాకృష్ణ, మరికొందరి సేవలను వినియోగించుకున్నారు.

గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ నేత బ్రహ్మనాయుడికి తెలిసే జరిగినట్లు ప్రాథమిక నిర్ధారణ

అడ్డా కూలీలుగా ‘లేపాక్షి హబ్‌’ రైతులు - పట్టించుకోని పాలకులు

Last Updated : June 2, 2026 at 12:10 PM IST

TAGGED:

BOLLA BRAHMANAYUDU CASES
BOLLA BRAHMANAYUDU ILLEGAL LANDS
సర్కారు భూమి పై కబ్జా
GANDIPETA LAND DEAL
YSRCP MLA BOLLA BRAHMANAYUDU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.