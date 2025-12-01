తిరిగి విధుల్లోకి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రకాష్ - ప్రభుత్వ ఆదేశాలు
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో విధుల నుంచి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రకాష్ తొలగింపు - ఏ.ఆర్. కానిస్టేబుల్ ప్రకాష్ను విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించిన ప్రభుత్వం
Government Issues Orders to Re Recruit AR Constable Prakash : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రకాశ్ను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు డీజీపీ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. గతంలో రాష్ట్రంలోని పోలీసులకు రావాల్సిన బకాయిలపై ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రకాశ్ ధర్నా చేశారు. దీంతో క్రమశిక్షణ రాహిత్యం కింద వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పోలీసుశాఖ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించింది.
నేడు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో డీజీపీ కార్యాలయం నుంచి ఆర్డర్స్ తీసుకొని ఇవాళ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రకాష్ అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. అనంతరం జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ ఆదేశాలతో విధుల్లోకి చేరనున్నట్లు ప్రకాష్ వెల్లడించారు. తాజాగా తనను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవడంతో ప్రభుత్వానికి, సీఎం చంద్రబాబుకి ప్రకాశ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఇదీ నేపథ్యం : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 2022 ఆగస్టు 25న అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి అనంతపురం జిల్లా పర్యటన సందర్భంగా రాష్ట్రంలో పోలీసులకు రావాల్సిన బకాయిలపై ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రకాష్ ప్రశ్నించారు. అనంతపురం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం ఆవరణలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్ద బకాయిలు చెల్లించాలంటూ ప్లకార్డు ప్రదర్శించారు. ‘ఏపీ సీఎం జగన్ సార్, సేవ్ ఏపీ పోలీస్. గ్రాంట్ ఎస్ఎల్ఎస్, ఏఎస్ఎల్ఎస్ ఎరియర్స్. సామాజిక న్యాయం ప్లీజ్’ అంటూ నిరసన తెలిపారు.
దీంతో ప్రభుత్వం ఎస్ఎల్ఎస్లు, టీఏ బకాయిలను మరుసటి రోజే పోలీసుల ఖాతాల్లో జమచేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసులు ప్రకాశ్కు మద్దతుగా నిలవడంతో కొన్నిరోజుల పాటు ఏ చర్యలూ తీసుకోలేదు. ఆయన బయటకు రాకుండా కొన్నిరోజుల పాటు ఇంటి వద్ద సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారు. ఫోన్కాల్స్ పైనా నిఘా పెట్టారు. బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేశారు. జిల్లాకేంద్రానికి దూరంగా డ్యూటీ వేశారు. నిరసన తెలిపినందుకు, గతంలో 2019లో నమోదైన ఓ కేసులో ఒకేరోజు మూడు నోటీసులు ఇచ్చారు. అలాగే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారని గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రకాష్ను విధుల నుంచి తొలగించేలా పోలీస్ శాఖ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
ఎన్ని పోరాటాలు చేసినా : దీనిపై అనేక విధాలుగా పోరాటాలు చేసిన ప్రకాష్ను విధుల్లోకి తీసుకోలేదు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం రావటంతో తనకు జరిగిన అన్యాయంపై ప్రకాష్ ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. పరిశీలించిన ప్రభుత్వం ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రకాశ్ను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ప్రకాష్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ప్రభుత్వంలో పోలీసులకు న్యాయం జరుగుతుందని, బకాయిలు సైతం ఎప్పటికప్పుడు చెల్లించేలా కృషి చేస్తోందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
" 2022 సంవత్సరంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అనంతపురం జిల్లా పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు పోలీసులకు రావాల్సిన బకాయిలపై ప్రశ్నించాను. జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం ఆవరణలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్ద మాకు రావాల్సిన రూ.23 వేల కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాలంటూ ప్లకార్డు ప్రదర్శించారు. దీంతో అప్పటి ప్రభుత్వం నన్ను, నా కుటుంబసభ్యులను చిత్రహింసలకు గురిచేసి, పలు కేసులను పెట్టింది. అంతేగాక నన్ను ఉద్యోగం నుంచి డిస్మిస్ చేసింది. ప్రస్తుంతం కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక నా విజ్ఞప్తిని పరిశీలించి తిరిగి నాకు ఉద్యోగాన్ని ఇప్పించింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్కి నా కృతజ్ఞతలు." - ప్రకాష్, ఏఆర్ కానిస్టేబుల్, అనంతపురం
