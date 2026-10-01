హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పునర్వ్యవస్థీకరణపై ఉత్తర్వులు జారీ
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 76 పోలీస్ స్టేషన్లు, ప్రత్యేక విభాగాలు వివిధ వింగ్ల పరిధులలో ప్రభుత్వం స్పష్టమైన మార్పులు-చేర్పులు చేసింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పునర్వ్యవస్థీకరణపై ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
Published : October 1, 2026 at 10:29 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 10:42 PM IST
Hyderabad Police Commissionerate Reorganization : జీహెచ్ఎంసీ పునర్వ్యవస్థీకరణ, విస్తరణ, పరిపాలనా అవసరాలకు అనుగుణంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ సరిహద్దులను రేషనలైజ్ చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. శాంతిభద్రతల సమర్థవంతమైన పర్యవేక్షణ, నేరాల నియంత్రణ, క్షేత్రస్థాయిలో పోలీసుల స్పందన, సమయాన్ని వేగవంతం చేయడంతో పాటు ప్రజలకు పోలీసింగ్ సేవలను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ మార్పులు చేపట్టింది. ఈ మేరకు హోంశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శిఖా గోయల్ పేరుతో జీవోను విడుదల చేసింది.
జీహెచ్ఎంసీ పునర్వ్యవస్థీకరణకు అనుగుణంగా
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 76 పోలీస్ స్టేషన్లు, ప్రత్యేక విభాగాలు వివిధ వింగ్ల పరిధులలో స్పష్టమైన మార్పులు-చేర్పులను ప్రభుత్వం చేసింది. శంషాబాద్ జోన్ పరిధిలోని బండ్లగూడ, అల్మాస్గూడ ప్రాంతానికి చెందిన బడంగ్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ను పూర్తిగా రద్దు చేశారు. రాజీవ్గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఠాణా పేరును ఇకపై శంషాబాద్ పీఎస్గా మార్చారు.
శంషాబాద్ వార్డు-118, కొత్వాల్గూడ వార్డు-119 పరిధిలోని గ్రామాలను ఈ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి విలీనం చేశారు. మార్కెట్ పీఎస్ పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాలు మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్కు బదిలీ కాగా, మార్కెట్ పీఎస్ పరిధిలోని బేగంపేట్ వార్డు భాగాన్ని మహంకాళి పీఎస్ పరిధిలోకి చేర్చారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఠాణా పరిధి యథాతథంగా కొనసాగుతూనే, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ భూభాగమంతా సంపూర్ణంగా ఓయూ పీఎస్ పరిధి కిందకే వచ్చేలా జీవో లో ప్రభుత్వం పేర్కోంది.
3 పోలీస్ డివిజన్ల పేర్లు మార్పు
మహేశ్వరం గేట్ నుంచి 4 కి.మి పరిధిలోని మహేశ్వరం గ్రామాన్ని పహాడీషరీఫ్ పీఎస్ పరిధిలోకి చేర్చారు. సైబరాబాద్ నార్సింగి పీఎస్ పరిధిలోని హైదర్షాకోట్, గండంగూడ, బైరాగిగూడ, పఠాన్ చెరువు వంటి ప్రాంతాలను రాజేంద్రనగర్ పీఎస్ పరిధిలోకి మార్చారు. మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్లోని హయత్నగర్ (వార్డు-53), మీర్పేట్, అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ గ్రామాలను హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ పరిధిలోని అదిబట్ల, మీర్పేట్ ఠాణా పరిధిలోకి తీసుకువచ్చారు.
పరిపాలనా సౌలభ్యం,భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నగరంలోని మూడు ప్రధాన డివిజన్ల పేర్లను మార్చారు అందులో ఆర్జీఐఏ డివిజన్ను శంషాబాద్ డివిజన్గా ,చిక్కడపల్లి డివిజన్ కాచిగూడ డివిజన్గా, సంతోశ్ నగర్ డివిజన్ చత్రినాక డివిజన్గా మార్చారు. లా అండ్ ఆర్డర్ పీఎస్ల సరిహద్దు మార్పులకు అనుగుణంగా ఆయా పరిధిలోని ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లు, ఏసీపీ, డీసీపీ డివిజన్లను సవరించారు. ఆర్జీఐఏ ట్రాఫిక్ పీఎస్ను ట్రాఫిక్ శంషాబాద్ పీఎస్గా మార్చారు.
సైబర్ సెల్ పునర్వ్యవస్థీకరణ
మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లకు కొత్తగా జూబ్లీహిల్స్, సికింద్రాబాద్, ఖైరతాబాద్, చార్మినార్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్ జోన్ల వారీగా రీ-మ్యాపింగ్ చేశారు. సైబర్ నేరాల దర్యాప్తును జోనల్ స్థాయిలో వేగవంతం చేసేలా జూబ్లీహిల్స్, సికింద్రాబాద్, ఖైరతాబాద్, చార్మినార్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్ జోనల్ సైబర్సెల్ను పునర్వ్యవస్థీకరించారు. భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత 2023 లోని సెక్షన్-7 ,హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ యాక్ట్ (1348ఎఫ్) నిబంధనలకు అనుగుణంగా జారీ చేసిన ఈ నూతన పునర్వ్యవస్థీకరణ నోటిఫికేషన్ను తెలంగాణ అధికారిక గెజిట్ ప్రత్యేక సంచికలో ప్రచురిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలియజేసింది.
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