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ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కొత్త రూల్స్ - పోలింగ్ కేంద్రాల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఓటు రద్దు

మున్సిపల్ ఎన్నికలపై కొత్త నిబంధనలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం - మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ చట్టం-2026 అమలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ - ఆగస్టు 28 నుంచే చట్టసవరణ అమల్లోకి వస్తుందంటూ జీవో 210 జారీ

మున్సిపల్ ఎన్నికలపై కొత్త నిబంధనలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
మున్సిపల్ ఎన్నికలపై కొత్త నిబంధనలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 10:19 PM IST

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Municipal Elections New Rules in AP : రాష్ట్రంలో నగరపాలక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. ఇటీవల తీసుకొచ్చిన 'ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ చట్టం-2026' అమలుకు ఆమోదం తెలుపుతూ ఏకకాలంలో మేయర్, వార్డు మెంబర్ల ఎన్నికల నిర్వహణ నియమావళిని ఖరారు చేసింది. ఈ మేరకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేశ్ కుమార్ జీవో నెం. 210, జీవో నెం. 211 పేరిట రెండు వేర్వేరు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

మున్సిపల్ చట్టాలకు చేసిన తాజా సవరణలు ఈ ఏడాది ఆగస్టు 28 నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చినట్లు జీవో 210 ద్వారా ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసింది. ఈ సవరణల ఆధారంగానే ఇకపై రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. సవరించిన చట్టం ప్రకారం 'ది ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ మేయర్, వార్డు మెంబర్ల ఎన్నికల నిర్వహణ రూల్స్-2026' ను తక్షణమే అమల్లోకి తెస్తూ జీవో 211 ను విడుదల చేశారు. నామినేషన్ల ఘట్టం నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు వరకు పకడ్బందీగా ఈ నిబంధనలను రూపొందించారు.

జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ.5,000 : మేయర్ లేదా కార్పొరేటర్ స్థానాలకు పోటీ చేసే జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ.5,000, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల అభ్యర్థులు రూ. 2,500 మేర నామినేషన్ డిపాజిట్ చెల్లించాలి. ఒక అభ్యర్థి ఒకే స్థానానికి గరిష్టంగా నాలుగు సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలను మాత్రమే దాఖలు చేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఎన్నికల బరిలో నిలిచే అభ్యర్థులు తమ నేర చరిత్ర, ఆస్తులు, అప్పులు, విద్యార్హతలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో నోటరీ లేదా ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రమాణం చేసిన అఫిడవిట్‌ను నామినేషన్‌తో పాటు విధిగా సమర్పించాలి. ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రానికి అభ్యర్థులు ఒక పోలింగ్ ఏజెంట్‌తో పాటు ఇద్దరు రిలీఫ్ ఏజెంట్లను నియమించుకోవచ్చు.

ప్రతి టేబుల్‌కు ఒక కౌంటింగ్ ఏజెంట్‌ : ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రంలో ప్రతి టేబుల్‌కు ఒక కౌంటింగ్ ఏజెంట్‌, రిటర్నింగ్ అధికారి టేబుల్ వద్ద అదనంగా మరో ఏజెంట్‌ను అనుమతిస్తారు. ఓటు వేయడానికి వచ్చే ప్రతి ఓటరు గుర్తింపును నిర్ధారించుకునేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన గుర్తింపు కార్డులు తప్పనిసరి. ఎడమ చేతి చూపుడు వేలికి సిరా చుక్క వేయించుకున్న తర్వాతే బ్యాలెట్ పేపర్ ఇస్తారు. దృష్టి లోపం ఉన్నవారు, శారీరక రుగ్మతలతో ఓటు వేయలేని వృద్ధులకు ఓటింగ్ కంపార్ట్‌మెంట్ వద్దకు సహాయకులను 18 ఏళ్లు నిండిన వారిని అనుమతిస్తారు.

ప్రిసైడింగ్ అధికారి హెచ్చరికలను బేఖాతరు చేస్తే : అయితే ఒక వ్యక్తి ఒక్కరికి మాత్రమే సహాయకుడిగా వెళ్లాలి. తాము ఓటు గోప్యతను కాపాడతామని సదరు సహాయకుడు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటింగ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినా, ప్రిసైడింగ్ అధికారి హెచ్చరికలను బేఖాతరు చేసినా ఆ ఓటరు నుంచి బ్యాలెట్ పేపర్‌ను వెనక్కి తీసుకునే సర్వాధికారాలు ప్రిసైడింగ్ అధికారికి ఉంటాయి. ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ వెనుక 'ఓటింగ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందున రద్దు చేయబడింది' అని రాసి ప్రత్యేక కవర్‌లో భద్రపరుస్తారు. కౌంటింగ్ సమయంలో ఆ ఓటును లెక్కించరు.

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