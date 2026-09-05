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ఏపీలో జిల్లా పరిషత్‌ల పునర్వ్యవస్థీకరణ -ఇక 28 జడ్పీలు - ఉత్తర్వులు జారీ

కొత్త జిల్లాల సంఖ్యకు అనుగుణంగా జిల్లా పరిషత్‌ల పునర్వ్యవస్థీకరణ - ప్రస్తుతం ఉన్న 13 జడ్పీల స్థానంలో 28 కొత్త జడ్పీలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉత్తర్వులు -మార్కాపురం, పోలవరం జిల్లాలకు సైతం జడ్పీల మంజూరు

కొత్త జిల్లాల సంఖ్యకు అనుగుణంగా జిల్లా పరిషత్‌ల పునర్వ్యవస్థీకరణ
కొత్త జిల్లాల సంఖ్యకు అనుగుణంగా జిల్లా పరిషత్‌ల పునర్వ్యవస్థీకరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 3:30 PM IST

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New Zilla Parishads in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలో పాలనా వికేంద్రీకరణలో భాగంగా పెరిగిన జిల్లాల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం జిల్లా ప్రజా పరిషత్‌లను పునర్వ్యవస్థీకరించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న 13 జెడ్పీల స్థానంలో, కొత్తగా 28 జిల్లా ప్రజా పరిషత్‌లను ఏర్పాటు చేస్తూ పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 2025 నవంబర్‌లో కొత్తగా ఏర్పడిన మార్కాపురం, పోలవరం జిల్లాలతో కలుపుకొని మొత్తం 28 జిల్లాలకు 28 జెడ్పీలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 660 మండల ప్రజా పరిషత్‌లను ఆయా జిల్లాల పరిధిలోని జెడ్పీల కిందకు తీసుకొస‌్తూ ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు.

కొత్తగా 30 కీలక పోస్టులు సృష్టి : ఉమ్మడి 13 జిల్లాల ప్రాతిపదికన ఏర్పాటైన ప్రస్తుత జెడ్పీల పాలకవర్గాల పదవీకాలం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 24తో ముగుస్తుంది. ఆ గడువు ముగిసిన తర్వాతే ఈ 28 కొత్త జెడ్పీల ఏర్పాటు అమల్లోకి వస్తుంది. ప్రతి జెడ్పీకి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అధిపతి ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కొత్తగా 30 పోస్టులను సృష్టించింది. ఇందులో 15 చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టులు, మరో 15 డిప్యూటీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. వీరి వేతన స్కేలును కూడా నిర్ణయించింది. సీఈవో పోస్టులకు రూ.80,910 – రూ.1,66,680 వేతన స్కేలును, డిప్యూటీ సీఈవో పోస్టులకు రూ.65,360 – రూ.1,54,980 వేతన స్కేలును ఖరారు చేస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలిపింది.

జెడ్పీ పరిధిలో మార్పులు చేసుకునే వెసులుబాటు : ప్రస్తుతం 13 జెడ్పీల్లో ఉన్న మినిస్టీరియల్, ఇతర సహాయక సిబ్బందిని ఆయా జిల్లాల్లోని మండలాల సంఖ్య, పని భారం ఆధారంగా కొత్తగా ఏర్పడే 28 జెడ్పీలకు హేతుబద్ధీకరించి కేటాయిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 660 మండల ప్రజా పరిషత్తులు కొత్త జిల్లాల భౌగోళిక సరిహద్దుల ప్రకారం సంబంధిత జెడ్పీ పరిధిలో పని చేస్తాయి. ఇందుకు సంబంధించిన మ్యాపింగ్‌ ప్రక్రియను పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. మున్ముందు భవిష్యత్తులో ఏదైనా మండలం పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగితే, దానికి అనుగుణంగా జెడ్పీ పరిధిలోనూ మార్పులు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. కొత్త జిల్లా ప్రజా పరిషత్‌ల ఏర్పాటు, పాలనాపరమైన బదిలీలు ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా సాగేలా జిల్లా కలెక్టర్లు, ప్రస్తుత జెడ్పీ సీఈవోలు, ఎంపీపీ అధికారులు సమన్వయంతో వ్యవహరించాలని ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వుల్లో ఆదేశించింది.

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ఏపీలో కొత్త జిల్లా ప్రజా పరిషత్‌లు
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