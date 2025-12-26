ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ 'మెడికల్ అన్‌ఫిట్' ఉద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్ - ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలివ్వాలని నిర్ణయం

మెడికల్ అన్‌ఫిట్ అయిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు - మెడికల్ అన్‌ఫిట్ అయిన ఉద్యోగులకు ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలివ్వాలని నిర్ణయం - సీఎం చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన ఆర్టీసీ సిబ్బంది, కార్మిక పరిషత్

Government Issued Orders To Alternative Jobs For RTC Employees
Government Issued Orders To Alternative Jobs For RTC Employees (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Issued Orders To Alternative Jobs For RTC Employees : మెడికల్ అన్‌ఫిట్ అయిన ఆర్టీసీ (RTC) ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. మెడికల్ అన్​ఫిట్ అయిన ఉద్యోగులకు ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలివ్వాలని నిర్ణయిస్తూ కూటమి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 2020 జనవరి 1 తర్వాత మెడికల్ అన్‌ఫిట్ అయిన ఉద్యోగులకు ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగాలు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.

కార్పొరేషన్‌లో ఉండగా 21 కేటగిరీల్లో మెడికల్ అన్‌ఫిట్ అయిన వారికి ప్రత్నామ్నాయ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. విలీనం తర్వాత మెడికల్ అన్‌ఫిట్ అయిన వారికి కండక్టర్, రికార్డు ట్రేసర్, అసిస్టెంట్ మెకానిక్ /శ్రామిక్ ఉద్యోగాలివ్వాలని నిర్ణయించారు. కలెక్టర్ల ద్వారా ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అర్హత మేరకు ఉద్యోగాలివ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అలాగే ఏ ఉద్యోగానికీ అర్హత లేనివారికి అదనపు మానిటరీ ప్రయోజనాలు ఇవ్వాలని సూచించింది. మెడికల్ అన్‌ఫిట్ వల్ల వాలంటరీ రిటైర్డ్ అవ్వాలనుకునే వారికి అదనపు మానిటరీ ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయని తెలిపారు. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని APPTD కమిషనర్‌కు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు చేసింది. ఈమేరకు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆర్టీసీలో ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ ప్రయోజనాలివ్వడంపై ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టీసీ సిబ్బంది, కార్మిక పరిషత్ నేతలు సీఎం చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

ప్రత్యేక దృష్టి: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోని వచ్చినప్పటినుంచి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ఆర్టీసీని లాభాల బాట పట్టించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఆరు ఏళ్లుగా పదోన్నతుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది దీపావళి కానుక ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా నాలుగు కేడర్ల ఉద్యోగులకు పదోన్నతుల అవకాశం కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

మెకానిక్‌లు, డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, ఆర్జీజన్స్‌ కేడర్‌లలోని ఉద్యోగులు, పనిష్మెంట్లు, పెనాల్టీలు, క్రమశిక్షణ చర్యలు, ఛార్జెస్‌ ఉన్నప్పటికీ వాటితో సంబంధం లేకుండా పదోన్నతులు పొందేందుకు అర్హులుగా పేర్కొంది. అయితే వారంతా కూడా గతంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధమైన మినహాయింపు ఉండేది.

ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు గుడ్​ న్యూస్​ - వారందరికీ దీపావళి బొనాంజా!

ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం - దాదాపు 2 లక్షల మందికి మేలు

TAGGED:

MEDICALLY UNFIT RTC EMPLOYEES
GOVERNMENT ON MEDICALLY UNFIT RTC
ALTERNATIVE JOBS FOR RTC EMPLOYEES
JOBS FOR APSRTC EMPLOYEES
GOOD NEWS TO UNFIT RTC EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.