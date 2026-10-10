'తల్లికి వందనం' రెండో విడతపై కీలక అప్డేట్ - ఈసారి లబ్ధిదారులు ఎంతమంది అంటే?
రాష్ట్రంలో తల్లికి వందనం రెండో విడత విడుదలకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. తల్లికి వందనం పథకానికి కేటాయింపులు పెంపుదల చేసింది. రూ.10,120.78 కోట్లకు బదులుగా 10,208.69 కోట్ల రూపాయిలు కేటాయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:54 PM IST
Government on Thalliki Vandanam Second Phase : రాష్ట్రంలో తల్లికి వందనం రెండో విడత నిధుల మంజూరుపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. రెండో విడత నిధులను అందించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన చర్యలు వేగంగా పూర్తి చేస్తోంది. తాజాగా తల్లికి వందనం రెండో విడత నిధుల విడుదలకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీంతో 3,29,201 మంది విద్యార్ధులకు లబ్ధి చేకూరనుంది.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకటో తరగతిలో కొత్తగా చేరిన విద్యార్థులు, ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థుల తల్లులు ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే గతంలో వివిధ కారణాలతో ఆర్థిక సాయం అందని అర్హులైన వారికి కూడా ఈ విడతలో ప్రయోజనం కల్పించనున్నారు. ఇలా మొత్తం రెండో విడతలో 3,29,201 మంది విద్యార్ధులకు లబ్ధి చేకూరనుంది.
మరోవైపు నిధుల కేటాయింపులను రూ.10,120.78 కోట్లకు బదులుగా 10,208.69 కోట్ల రూపాయిలు కేటాయింపులను ప్రభుత్వం పెంచింది. అదనంగా 87.90 కోట్ల రూపాయిలతో 58,601 మంది అర్హులైన వారికి లబ్ది చేకూరుతోంది. మొత్తం లబ్దిదార్ల సంఖ్య 67,47,190 నుంచి 68,05,791కి పెరిగింది. తల్లికి వందనం రెండోవిడతలో 3,29,201 మంది విద్యార్ధులను అర్హులుగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2,93,173 మంది తల్లుల ఖాతాలకు ఈ మొత్తం జమ కానుంది. ఈమేరకు విద్యా శాఖ కార్యదర్శి జె. శ్యామల రావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
పేదలకు వరంగా ‘తల్లికి వందనం’ : కూటమి ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న ‘తల్లికి వందనం’ లబ్ధి పేదలకు వరంగా మారుతోంది. అల్పాదాయ కుటుంబాల్లోని పిల్లల చదువును ప్రోత్సహించేలా, బిడ్డల భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. దీంతో అర్హత కలిగిన ప్రతి విద్యార్థికి ఏటా రూ. 15,000 కేటాయించగా, అందులో పాఠశాలల నిర్వహణ కోసం రూ. 2,000 మినహాయించి, మిగిలిన రూ. 13,000 నేరుగా తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది. ఈ మేరకు త్వరలోనే తల్లికి వందనం రెండో విడత నిధులు విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో జమ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికోసం లబ్ధిదారులు విద్యార్థి, తల్లి ఆధార్ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
తల్లికి వందనం పథకానికి అర్హతలు ఇవే :
- ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు
- రేషన్ కార్డు కలిగి ఉండాలి
- గ్రామాల్లో నెలకు రూ.10 వేలు, పట్టణాల్లో రూ.12 వేలకు మించి ఆదాయం ఉండకూడదు
- టాక్సీ, ట్రాక్టర్, ఆటోలు మినహా ఇతర ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ కలిగి ఉండకూడదు
- ఇంటి విద్యుత్ వినియోగం 300 యూనిట్లకు మించి ఉండకూడదు
- పట్టణాల్లో 1,000 చదరపు అడుగులకు మించి స్థలం ఉండకూడదు
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లించేవారు అనర్హులు
డబ్బులు అందకపోతే ఏం చేయాలి?
- మీ గ్రామ, వార్డు పరిధిలోని సచివాలయాన్ని సంప్రదించాలి
- గ్రీవెన్సులో ఫిర్యాదులు చేసి సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి
- డబ్బులు పడనివారికి గ్రీవెన్సులో ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది
- గ్రామ, వార్డు సచివాలయంలో వెల్పేర్ అసిస్టెంట్ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలి
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