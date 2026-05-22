ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - సమాజసేవను శిక్షగా ఆమోదిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ
సమాజసేవను శిక్షగా విధించే విధివిధానాలు ఆమోదిస్తూ ఉత్తర్వులు - హైకోర్టు మార్గదర్శకాలను ఆమోదిస్తూ జీవో ఇచ్చిన రాష్ట్ర హోంశాఖ - నేరస్వభావం మేరకు శిక్షలు విధించనున్న న్యాయస్థానాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 10:17 PM IST
Government Approves Community Service of Punishment : రాష్ట్రంలో సమాజ సేవను(కమ్యూనిటీ సర్వీసు) శిక్షగా విధించే విధివిధానాలను ఆమోదిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. భారతీయ న్యాయసంహిత, నాగరిక సురక్ష సంహితల ఆధారంగా రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్ధానం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను ఆమోదిస్తూ జీవో 108 ని రాష్ట్ర హోంశాఖ విడుదల చేసింది.
అందులో భాగంగా నేర స్వభావాన్ని బట్టి ఒకరోజు నుంచి 31 రోజులు, అలాగే 40 గంటల నుంచి 240 గంటల వరకు సమాజసేవ శిక్షలను న్యాయస్ధానాలు విధించేందుకు ఇకపై వీలు కలుగుతుంది. ఆసుపత్రులు, మున్సిపాలిటీలు, జంతుప్రదర్శన శాలలు, పబ్లిక్ పార్కులు, ప్రభుత్వ విద్యాసంస్ధలు, లైబ్రరీలు, పోలీసు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ వంటి వాటిల్లో పనిచేయడాన్ని సమాజ సేవను శిక్షలుగా విధించేందుకు అవకాశం కల్పించారు.
తప్పు చేసిన వారిలో పరివర్తన : చిన్న చిన్న నేరాలకు జైలు శిక్షలకు బదులుగా సమాజసేవను శిక్షగా విధించే విధానం ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో అమల్లో ఉంది. దీనివల్ల తప్పు చేసిన వారిలో పరివర్తన రావడంతో పాటు సమాజానికి మేలు జరుగుతుంది.
సేవలు అందించే ప్రదేశాలు : కోర్టుల ఆదేశాల మేరకు నేరస్థులు కింది విభాగాల్లో సేవలు అందించాల్సి ఉంటుంది.
- ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు
- మున్సిపల్ కార్యాలయాలు, పారిశుద్ధ్య విభాగాలు
- ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, గ్రంథాలయాలు
- పబ్లిక్ పార్కులు, జూ పార్కులు
- ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, సహాయక చర్యలు
శిక్షా కాలం : నేరం యొక్క తీవ్రతను బట్టి న్యాయస్థానాలు 1 రోజు నుంచి 31 రోజుల వరకు ఈ శిక్షను విధిస్తాయి. అలాగే రోజువారీగా 40 నుంచి 240 గంటల వరకు సమాజసేవ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎలాంటి నేరాలు : చిన్న చిన్న దొంగతనాలు, ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు, మద్యం మత్తులో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, చిన్నపాటి గొడవలు వంటి కేసుల్లో ఈ శిక్షను విధిస్తారు. అలాగే పరువు నష్టం లాంటి మైనర్ కేసుల్లో మొదటిసారి దోషులుగా తేలిన వారికి ఈ శిక్షలను విధించే అవకాశం ఉంది.
ఎలాంటి సేవలు : దోషులుగా తేలిన వారు స్థానిక ఆసుపత్రులలో సహాయకులుగా పనిచేయడం, రోడ్లు, పబ్లిక్ పార్కులు శుభ్రపరచడం, వృద్ధులకు సహాయం చేయడం, మొక్కలు నాటడం, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, సహాయక చర్యలు వంటి పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రధాన ఉద్దేశం : నేరస్థులలో పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగించడం, వారిని సామాజిక బాధ్యత గల వ్యక్తులుగా మార్చడం, జైళ్లపై భారాన్ని తగ్గించడం ఈ విధానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం.
లాభాలు: దీని ద్వారా నేరస్థులకు జైలు వాతావరణం దూరమవుతుంది. అలాగే వారిలో సామాజిక బాధ్యత, పశ్చాత్తాపం పెంపొందుతాయి.
