ఆధార్ కార్డు చూపాలి, ఫొటో దిగాలి - ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ మార్గదర్శకాలు

ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీకి మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) - పెన్షనర్ల ముఖ గుర్తింపు యాప్​ చీరల పంపిణీలో వినియోగం - ఆధార్ చూపించాలనే నిబంధన

Indiramma Saree In Telangana
Indiramma Saree In Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Indiramma Saree Distribution In Telangana : ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీకి పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) బుధవారం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. మండల స్థాయిలో ప్రారంభ కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన అనంతరం గ్రామాల్లో పంపిణీ చేపట్టాలని నిర్దేశించింది. ప్రతి మండలంలో సబ్​కలెక్టర్ లేదా ఆర్డీవోలు పర్యవేక్షణ అధికారులుగా ఉంటారు.

చీరల పంపిణీ సందర్భంగా మహిళలు ఆధార్ కార్డు చూపాలి. చీరను తీసుకున్నట్లు ఫొటో దిగాలి. పెన్షనర్లు ముఖగుర్తింపు కోసం వినియోగిస్తున్న యాప్​ను పంపిణీలో వినియోగిస్తారు. మహిళా సంఘాల సభ్యులకు ఆధార్ నంబర్​తో యాప్​లో ఫొటో తీసుకుని చీరలు పంపిణీ చేస్తారు. సభ్యులు కాని పక్షంలో సభ్యత్వాన్ని నమోదు చేసుకున్న తర్వాత అందిస్తారు. చీరల పంపిణీపై రోజువారీగా నివేదికలను సెర్ప్ ప్రధాన కార్యాలయానికి జిల్లా కలెక్టర్లు పంపించాలి.

18 ఏళ్లు దాటినవారందరికీ చీరలు : మహిళా సంఘాల ద్వారా ఇంటింటికి తిరిగి బొట్టు పెట్టి చీరలు పంపిణీ చేయాలని పంచాయతీరాజ్​, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి సీతక్క సూచనలకు అనుగుణంగా సెర్ప్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 18 ఏళ్లు దాటినవారందరికీ చీరలు అందిస్తారు. 15 నుంచి 18 ఏళ్లలోపు వారికి సల్వార్ కమీజ్​లు లేదా లంగావోణీ వంటివి పంపిణఈ చేయాలని సెర్ప్ యోచిస్తోంది. ప్రభుత్వ అనుమతితో తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

మెప్మా ఎండీగా దివ్యా దేవరాజన్​ : రాష్ట్రంలో కోటి మంది మహిళలను స్వయం సహాయక సంఘాల్లో చేర్చేందుకు వీలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థలో పురపాలక పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (మెప్మా)ను విలీనం చేసింది. రెండు విభాగాల్లోని సంఘాలను ఏకం చేసేందుకు వీలుగా సెర్ప్ సీఈవో దివ్యా దేవరాజన్​ను మెప్మా ఎండీగా నియమిస్తూ బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ప్రారంభించిన సీయం రేవంత్​రెడ్డి : ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్​రెడ్డి బుధవారం ప్రారంభించారు. పలువురు మహిళలకు చీరలను ఆయన పంపిణీ చేశారు. ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా అంతకుముందు నెక్లెస్​ రోడ్​లో ఆమె విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా చీరలు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పంపిణీని మండల కేంద్రాల్లో ఘనంగా నిర్వహిచాలని చెప్పారు. ఇందుకు నియోజకవర్గాలనికి ఒక ప్రత్యేక అధికారిని నియమించనున్నట్లు తెలిపారు. మహిళలు పెట్రోల్​ బంకులు నిర్వహించుకునేలా ప్రోత్సహించామన్నారు. ఆర్టీసీలో వెయ్యి బస్సులకు మహిళలను యజమానులను చేశామని చెప్పారు. మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.

కోటి మందికి చీరలు పంపిణీ : ఆడబిడ్డల పేరుతోనే ఇందిరమ్మ ఇండ్లను మంజూరు చేస్తున్నామన్నారు. రాజకీయాల్లోనూ తగిన ప్రాధాన్యతనిస్తున్నామని వెల్లడించారు. మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేసి వారి వివరాలు సేకరిచాలని ఆదేశించారు. దీని ద్వారా భవిష్యత్తులో సంక్షేమ పథకాలు వర్తిస్తాయని వివరించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 65 లక్షల మంది మహిళలకు, మున్సిపాలిటీల్లో 35 లక్షల మంది మహిళలకు మెత్తంగా కోటి మందికి చీరలు పంపిణీ చేస్తామని వివరించారు.

మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే మా లక్ష్యం : ఇందిరాగాంధీ చేసిన అభివృద్ధి బాటలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నడుస్తుందని, కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలనేదే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీయం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. దేశ ప్రగతి, పేదల అభ్యున్నతి కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన మహనీయురాలు ఇందిరాగాంధీ అని ఆమెను కొనియాడారు.

