చిన్నారులను వెంటాడుతున్న ‘ఆటిజం’ - నివారణకు ప్రభుత్వం చర్యలు

కొన్నేళ్లుగా పెరుగుతున్న ఆటిజం కేసులు - నివారణ కోసం ప్రత్యేక కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్న ప్రభుత్వం

October 22, 2025

Prevent Autism Centers in AP : వయసుకు తగ్గట్టుగా పిల్లల్లో మానసిక ఎదుగుదల లేకుండా జీవితాంతం ఉండే నాడీ సంబంధిత రుగ్మతే ఆటిజం అంటారు. దీన్నే మన వాడుక భాషలో మందబుద్ధి అని పిలుస్తారు. ఇది పిల్లలకు బాల్యం నుంచే వచ్చే న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్. ఆటిజంతో బాధపడుతున్న పిల్లలు సామాజిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండలేరు. ఇతరులతో కలిసి మెలిసి మెలగలేరు. గలగలా మాట్లాడనూలేరు. వేరే వాళ్లు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో గుర్తించలేరు, అర్థం కూడా చేసుకోలేరు. ఈ కారణాలే వల్లే వాళ్లు ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండేందుకు ఇష్టపడతారు.

నంద్యాల జిల్లాలో గత కొన్నేళ్లుగా ఆటిజం కేసులు పెరగడం ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న పిల్లల భవితకు భరోసా కల్పించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. సమగ్ర శిక్షా ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కేంద్రాలు మంజూరు చేసి నిధులు కేటాయించింది. త్వరలోనే అన్ని సదుపాయాలతో కార్పొరేట్‌ స్థాయిలో ఆటిజం కేంద్రాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఉమ్మడి జిల్లాలో 10 కేంద్రాలు : ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో ప్రత్యేక ఆటిజం కేంద్రాల ఏర్పాటుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఒక్కో కేంద్రానికి రూ.27.75లక్షల చొప్పున నిధులు మంజూరయ్యాయి. ఇప్పటికే కేంద్రాల ఏర్పాటుకు సంబంధించి సమగ్ర శిక్ష రాష్ట్ర ప్రాజెక్టుకు రిపోర్టును అధికారులు పంపించారు.

నంద్యాల జిల్లాలో ఆత్మకూరులోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో, బేతంచెర్లలో జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో, నంద్యాల, డోన్, నందికొట్కూరు పట్టణాల్లో జడ్పీ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో, ఆళ్లగడ్డలో ఐఈఆర్సీ కేంద్రంలో, కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలులోని టీఆర్‌ఆర్‌ మున్సిపల్‌ ఉన్నత పాఠశాలలో, ఆదోని, ఎమ్మిగనూరు ప్రాంతాల్లో జిల్లా పరిషత్‌ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలల్లో, గూడూరులో జడ్పీ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో ఆటిజం కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కేంద్రాల్లో చికిత్సకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.

" ఆటిజం ఉన్నవారిని సాధారణ పిల్లల మాదిరిగా మార్చేందుకు ఈ ప్రత్యేక శిక్షణ కేంద్రాలు దోహదపడతాయి. వాటి ద్వారా బాధితులకు మరింత మెరుగైన తర్ఫీదు అందుతుంది. ప్రభుత్వం అనుమతించిన వెంటనే కేంద్రాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఇవన్నీ పురపాలక సంఘాల్లో రవాణా సౌకర్యం ఉండే చోట ఏర్పాటు చేయనున్నాం." - జగన్మోహన్‌రెడ్డి, నంద్యాల జిల్లా సహిత విద్య సమన్వయకర్త

ఆటిజం లక్షణాలివే : మెదడు, నాడీవ్యవస్థ సరిగా ఎదగకపోవడం వల్ల పుట్టుకతో వచ్చే సమస్యే ఆటిజం. వయస్సుకు తగ్గట్టు మానసిక పరిపక్వత లేకపోవడం, ఇతరులతో కలిసేందుకు ఇష్టపడకపోవడం, ఎవరితోనూ కలవకుండా ఒంటరిగా ఉండిపోతుంటారు.

చేసిన పనులనే పదేపదే చేస్తుండటం, శబ్దాలను పట్టించుకోకపోవడం, నేరుగా కళ్లల్లోకి చూడలేకపోవడం, మాట్లాడలేకపోవడం, కారణం లేకుండా ఏడుస్తూ ఉండటం, పిలిచినా, ఎవరినీ చూసినా పట్టించుకోకపోవడం చేస్తుంటారు.

ప్రత్యేక శిక్షణ, చికిత్స :

  • కేంద్రాల్లో చిన్నారులను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించి వారిని సాధారణ పిల్లల్లా తీర్చిదిద్దేందుకు అవసరమైన శిక్షణ, చికిత్స అందిస్తారు.
  • కేంద్రాల్లో అవసరమైన శిక్షణ పరికరాలు, సదుపాయాలు కల్పిస్తారు.
  • స్పీచ్, ఫిజియోథెరపిస్టులు, సైకాలజిస్టులతో చికిత్స అందిస్తారు.
  • ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయులతో శిక్షణ ఇస్తూ బోధిస్తారు.

ఆటిజంను అరికట్టేదెలా? : పిల్లలకు ఆటిజం సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. తల్లి పౌష్టికాహారం తీసుకుంటూ ఉండాలి. మానసికంగా ఉల్లాసంగా గడపటంతో పాటు ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం, వ్యాయామాలు చేయడం లాంటివి చేయాలి. గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకోవాల్సిన టీకాలను కూడా క్రమం తప్పకుండా కచ్చితంగా వేయించుకోవాలి.

అలాగే బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కూడా పోషకాలతో కూడా ఆహారాన్ని పెడుతూ ఉండాలి. నిరంతం పిల్లల ప్రవర్తన గమినిస్తూ ఉండాలి. వారి మానసిక ఎదుగుదలపై ఒక అవగాహన కలిగి ఉండాలి. వారితో ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ, సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండాలి. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం వారికి ఎప్పుడూ మనుషులతో కలవడం అలవాటు చేయాలి. అల్లరిచేస్తారు, పరువు తీస్తారు అని ఫోన్ ఇచ్చి ఒకచోట కూర్చోబెట్టడం, బయట ఆడుకోనివ్వకుండా చేయటం లాంటివి ఆటిజం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతాయి.

ఆటిజం పిల్లలతో తల్లిదండ్రుల వ్యథా భరిత జీవితం!

'పిల్లలకు ఫోన్ ఇస్తే మాటలు రావు'- ఆటిజం, ఏడీహెచ్‌డీ వచ్చే ఛాన్స్! మరి ఏం చేయాలి?

