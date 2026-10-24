ఫేక్ సర్టిఫికెట్లతో కొలువులు - ఆ 800 మంది 'నకిలీ అధ్యాపకుల' గుర్తింపు వేగవంతం
Junior Lecturers Fake Certificates Issue: నకిలీ ధ్రువపత్రాలతో జూనియర్ అధ్యాపకులుగా కొలువులు పొందిన వారిని ఇంటర్బోర్డు ఏరివేస్తోంది. ఇప్పటికే 35 మందిని ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించింది. మరో 800 మందిపై దృష్టి పెట్టింది.
Published : October 24, 2026 at 2:30 PM IST
Junior Lecturers Fake Certificates Issue : ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో జూనియర్ లెక్చరర్లుగా క్రమబద్ధీకరణ సమయంలో నకిలీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ (పీజీ) సర్టిఫికెట్లను ఉపయోగించి రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలు పొందిన వ్యక్తులను గుర్తించే ప్రక్రియను ఇంటర్ బోర్డు ముమ్మరం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పటికే 35 మందిని తొలగించిన బోర్డు, మిగిలిన సిబ్బంది సర్టిఫికెట్ల ధ్రువీకరణను వేగవంతం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ అనంతరం అధ్యాపకుల మార్కుల శాతాలను కూడా పరిశీలించే యోచనలో ఉంది.
ధ్రువీకరణ డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి
రాష్ట్రంలోని 430 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో 2000 నుంచి 2014 మధ్య కాలంలో పలు విడతలుగా కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులుగా చేరారు. అయితే 2013 మేలో అప్పటి ప్రభుత్వం వారి పోస్టులను క్రమబద్ధీకరించింది. దీంతో 3,800 మంది శాశ్వత జూనియర్ లెక్చరర్లుగా మారారు. వీరిలో చాలా మంది బిహార్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పలు విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి పీజీ సర్టిఫికెట్లను సమర్పించారని, సరైన ధ్రువీకరణ లేకుండానే అధికారులు వాటిని ఆమోదించి నియామక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని ఆరోపణలున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ఈ సర్టిఫికెట్ల సమీక్ష కొనసాగుతోంది. ప్రొబేషనరీ సమయం సమీపించడంతో దీని ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు. ఈ సర్టిఫికెట్లను ధ్రువీకరించడానికి ఇతర రాష్ట్రాల్లోని విశ్వవిద్యాలయాలకు అధికారులను పంపుతున్నారు. వారి సర్టిఫికెట్లపై ధ్రువీకరణ పొందుతున్నారు. సర్టిఫికెట్లు నకిలీవని తేలడంతో ఇటీవల 35 మందిని తొలగించారు.
వారిని ఇంకా పరిశీలించాల్సి ఉంది
మన రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాల సర్టిఫికెట్లు ఉంటే విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన అధికారులతో సంప్రదించడమే కాకుండా, పోలీసుల నుంచి కూడా నివేదికలను తీసుకుంటున్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి సుమారుగా 700 నుంచి 800 మంది వ్యక్తుల ధ్రువపత్రాలు ఇంకా పరిశీలించాల్సి ఉంది. దీనిలో ఇతర రాష్ట్రాల్లోని విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన సుమారు 400 మంది వరకు ఉంటారని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియను డిసెంబరు నాటికి పూర్తవుతుందని అధికారు అంటున్నారు.
ఆ లేఖలు కూడా నకిలీవే
కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులు రెగ్యులర్ అయిన తర్వాత వారికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లు అసలువేనని ధ్రువీకరిస్తూ వారి సంబంధిత విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి లిఖితపూర్వకంగా లేఖ తెచ్చుకోవాలని బోర్డు ఆదేశించింది. దీనికి అధ్యాపకులంతా ఈ తరహా లేఖలను సమర్పించారు. వీరిలో పదుల సంఖ్యలో వ్యక్తులు విశ్వవిద్యాలయ అధికారుల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
వారిలో ఒకరు సమర్పించిన లేఖలోని కోర్సు, ఆయన ఆ రాష్ట్ర వర్సిటీలో చదివిన సంవత్సరంలో లేదని సమాచారం. వీరితో పాటు అనేక మంది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని వర్సిటీల నుంచి పీజీ పూర్తి చేసిన వారు సైతం ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని పెంచి చూపినట్లు ఆరోపణలొస్తున్నాయి.
స్వచ్ఛందంగా వైదొలగడమే మేలు
మరికొన్ని యూనివర్సిటీలు కేవలం పాస్ అని మాత్రమే ముద్రించి ఇవ్వడం గమనార్హం. నకిలీ సర్టిఫికెట్లపై దర్యాప్తు ముగిసిన తర్వాత మార్కుల శాతంపై దృష్టి సారిస్తామని బోర్డు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే మోసపూరితంగా నకిలీ పత్రాలు సమర్పించి ఉద్యోగంలో చేరిన వారు స్వచ్ఛందంగా వైదొలిగితే వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా వదిలేయాలని ఉన్నతాధికారులు కోరుతున్నట్లు తెలిసింది.
రూ.కోటి టీచర్ కథలో ట్విస్ట్- నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో మోసమట!