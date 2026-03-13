ETV Bharat / state

ఏపీలో టైటానియం ఉత్పత్తి - బీచ్‌శాండ్‌ మినరల్స్‌ ఆధారిత పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహం

ప్రత్యేక పాలసీ తీసుకొచ్చేందుకు కూటమి సర్కార్​ కసరత్తు - పెట్టుబడులతో పాటు భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు

AP Govt Set Up For Rare Earth Corridors
AP Govt Set Up For Rare Earth Corridors (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 11:06 AM IST

AP Govt Set Up For Rare Earth Corridors: విమానాల తయారీ, రక్షణ సంబంధిత పరిశ్రమలు మొదలైన వాటిలో కీలకంగా ఉపయోగించే టైటానియం పిగ్మెంట్​ మెటల్​ను ఇకపై దేశీయంగానూ ఉత్పత్తి చేయాలని, దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్య వేదిక కావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకుగాను దీనికి సంబంధించిన ప్రయత్నాలన్నింటినీ ప్రారంభించింది.

అయితే బీచ్​శాండ్ మినరల్స్​ను శుద్ధిచేసి వీటి నుంచి టైటానియం ముడి ఖనిజాన్ని తయారు చేసేంత వరకు సంబంధిత పరిశ్రమలన్నీ ఏపీలో ఏర్పాటయ్యే విధంగా చూసేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే తన కసరత్తును ప్రారంభించింది. ఇందులో పెట్టుబడులను పెట్టేందుకు పలు సంస్థలు ముందుకు వచ్చినట్లయితే వాటికి పూర్తి సహకారాన్ని అందించే విధంగా బీచ్​శాండ్​ విధానాన్ని అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు టైటానియం పిగ్మెంట్ మెటల్​ను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం.

ఇలిమనైట్​ని వేరుచేసి ఎగుమతి: బీచ్​శాండ్ తవ్వకాలను చేసినట్లయితే అందులో 90 శాతం వృథా శాండ్​ ఉంటుంది. ఇక మిగిలినటువంటి 10 శాతంలో ఇలిమినైట్, రూటైల్, గార్నెట్, సిలిమనైట్, జిర్కాన్, మోనజైట్ వంటి తదితర ఖనిజాలు లభ్యమవుతాయి. ఒకవేళ వీటిని వేరుచేయాలంటే మినరల్ సెపరేషన్​ ప్లాంట్​ను ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రస్తుతం మాత్రం ఇలిమనైట్​ని వేరుచేసి ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళ నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ప్రముఖ దేశాలైన చైనా, జపాన్, రష్యా వంటి చోట్ల ఇలిమనైట్​ను శుద్ధిచేసి, కీలకమైనటువంటి టైటానియం పిగ్మెంట్ మెటల్​ను తయారుచేస్తున్నారు.

అదే విధంగా ఆ టైటానియం మెటల్​ను మనం పలు దేశాల నుంచి తిరిగి మళ్లీ దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. దీంతో ఇలిమనైట్​ను శుద్ధిచేసి ప్లాంట్ ఇక్కడే ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చోటే ముడి టైటానియం పిగ్మెంట్ మెటల్ తయారయ్యే విధంగా చూడాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇక ఒడిశాలో ఇండియన్ రేర్​ ఎర్త్ మినరల్ (ఐఆర్​ఈఎల్) కు చెందిన బీచ్​శాండ్ మినరల్స్ సెపరేషన్ ప్లాంట్​ను తాజాగా గనులశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముకేశ్​ కుమార్ మీనా ఉన్నతాధికారుల బృందంతో కలిసి పరిశీలించారు.

కేంద్ర ప్రకటనతో చిగురించిన ఆశలు: తమిళనాడు, కేరళలో ఉన్న ప్లాంట్లతో పాటుగా విదేశాల్లోని టైటానియం ప్లాంట్లను సమగ్రంగా పరిశీలించాల్సిందిగా అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవల కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్​లో ఏపీ, ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళ స్టేట్స్​లో రేర్ ఎర్త్ మినరల్ కారిడార్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించింది. బీచ్​శాండ్​లోని ఉన్నటువంటి కొన్ని ఖనిజాలు రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కిందకు వస్తాయి. ఇందులో పెట్టుబడులను పెట్టే సంస్థలకు కేంద్రం అనేకమైన రాయితీలను అందించనుంది.

దాంతో వాటిని రాష్ట్రప్రభుత్వం పుణికుపుచ్చుకుని ఏపీలోనే వీటి ప్లాంట్​లు ఏర్పాటయ్యే విధంగా చూసుకునేందుకు ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. దీనివలన రాష్ట్రానికి పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు రావడంతో సహా భారీగా ఉపాధి అవకాశం సైతం పుష్కలంగా లభిస్తాయి.

16 బీచ్​శాండ్ బ్లాక్​లను గుర్తించిన ప్రభుత్వం: ముఖ్యంగా ఏపీలోని శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణాజిల్లా వరకు 16,600 హెక్టార్ల పరిధిలో 16 బీచ్​శాండ్ బ్లాక్​లను రాష్ట్రప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఇందులో 211 మిలియన్ టన్నుల బీచ్​శాండ్ నిల్వలు ఉంటాయని అధికారులు ఓ అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రకారం శ్రీకాకుళం జిల్లా గారలో రెండు, విశాఖపట్నం జిల్లా భీమిలి మండలంలో ఒకటి కలిపి మొత్తం 3 బ్లాక్​లలో సుమారు వెయ్యి హెక్టార్ల వరకు దాదాపు మూడు లీజులుగా ఏపీఎండీసీకి కేటాయించడం జరిగింది.

దీంతో పాటు మరిన్ని బ్లాక్​లను కేటాయించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం కోరగా, మరొక ఏడు బ్లాక్​లకు సంబంధించిన ఏపీఎండీసీకి లీజులను మంజూరు చేసేలా కేంద్ర అణుశక్తి కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలంలో మరో 347 హెక్టార్లు, ఎచ్చెర్ల మండలంలో 804 హెక్టార్లు, ఎచ్చెర్ల రణస్థలం పరిధిలోని 687 హెక్టార్లను కేటాయించారు.

ఇక ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లాలోని నక్కపల్లి, ఎస్​. రాయవరం, పాయకరావుపేట మండలాల్లో కలిపి 2,224 హెక్టార్లు, ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని తొండంగి మండలంలో 416 హెక్టార్లు, ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మొగల్తూరు, నరసాపురం మండలాల్లో 1,247 హెక్టార్లు, కృష్టాజిల్లా కృత్తివెన్ను మండలంలో247 హెక్టార్లు ఉన్నాయి.

ప్రతిపాదించిన గనులశాఖ: బీచ్​శాండ్​కు సంబంధించి శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి, మచిలీపట్నంలో ప్రధానమైన ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు గనులశాఖ ప్రతిపాదించింది. శ్రీకాకుళంలో టైటానియం పార్క్, అనకాపల్లిలో రేర్​ఎర్త్​ కారిడార్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలను గనులశాఖ ఇటీవల ప్రభుత్వం ముందు ప్రవేశపెట్టింది.

రాష్ట్రంలో అరుదైన ఖనిజాల వెలికితీతకు కేంద్రం తోడ్పాటు

బడ్జెట్‌ 2026-27: ఏపీ, ఒడిశా, కేరళకు గుడ్‌న్యూస్- అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్లు ఏర్పాటు

