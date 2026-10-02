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'హిట్​ అండ్​ రన్' బాధితులకు పరిహారం - దరఖాస్తు చేసుకుంటే రూ.2 లక్షల వరకు సాయం

రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా అనేక మంది గాయాలపాలవుతున్నారు. కొందరు మరణిస్తున్నారు. ఈ తరహా ఘటనల్లో గాయపడినా లేదా మృతిచెందినా కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘హిట్‌ అండ్‌ రన్‌’ మోటారు యాక్సిడెంట్స్‌ పథకం కింద పరిహారం అందజేస్తోంది.

Compensation For The Hit And Run Cases
'హిట్​ అండ్​ రన్' బాధిలకు పరిహారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 2:28 PM IST

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Compensation For The Hit And Run Cases : రోడ్డు ప్రమాద ఘటనల్లో గాయపడినా లేదా మరణించినా కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిహారం అందిస్తోంది. హిట్​ అండ్​ రన్​ మోటార్​ యాక్సిడెంట్స్​ పథకం కింద పరిహారం చెల్లిస్తోంది. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మృతి చెందిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు రూ.2 లక్షలు చెల్లిస్తుంది. అదే క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేల పరిహారం అందిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత దరఖాస్తు చేసుకుంటే సంబంధిత అధికారులు వాటిని పరిశీలించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున పరిహారం అందజేస్తారు. అయితే ఈ పథకంపై అనేక మందికి అవగాహన లేదు.

9 మందిని ఢీకొట్టి పరార్​
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా కుషాయిగూడ పోలీస్​స్టేషన్ పరిధిలోని న్యూ చైతన్య కాలేజీ సమీపంలో గుర్తుతెలియని కారు తొమ్మిది మందిని ఢీకొట్టింది. ఓ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్‌లో పని చేస్తున్న విక్రమ్, కుమార్‌తో పాటు మరో ఏడు మంది స్నేహితులు సెప్టెంబర్ 30న అర్ధరాత్రి 12.30 గంటల సమయంలో విధులు ముగించుకొని నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్తున్నారు. న్యూ చైతన్య కాలేజీ సమీపంలోకి చేరుకోగానే వెనక నుంచి వేగంగా వచ్చిన ఓ కారు వారిని ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో అజయ్ కుమార్, బిపిన్ కుమార్ యాదవ్, రాకేశ్​ యాదవ్‌లకు తీవ్ర గాయాలు కాగా, మరో ఆరుగురికి గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే డ్రైవర్​ కారు ఆపకుండా పరారయ్యాడు. పోలీసులు హిట్​ అండ్​ రన్​ కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

వాహనాన్ని ఓవర్ టేక్​ చేసే క్రమంలో
ఇటీవల హైదరారాబాద్​ రాయదుర్గంలోని ఖాజాగూడలో మరో హిట్​ అండ్​ రన్​ చోటుచేసుకొంది. దీనిలో నిందితుడు ఆనంద్​ ఖాజాగూడ నుంచి నంబరు ప్లేట్​ లేని కారులో నానక్​ రాంగూడ ఓఆర్​ఆర్​ వేపునకు దూసుకొచ్చాడు. ముందుగన్న వాహనాన్ని ఓవర్ టేక్​ చేసే ప్రయత్నం చశాడు. ఈ క్రమంలోనే రోడ్డు దాటుతున్న పాదచారులను ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో ఓ వ్యక్తి మరణించగా మరో వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా వాహనాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. నంబరు ప్లేట్​ లేని కారణంగా ఛాసిస్​ నంబరు, ఇంజిన్​ నంబరు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోచు చేశారు.

దరఖాస్తు విధానం ఇలా

  • ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందేందుకు ముందుగా జిల్లా కలెక్టర్​కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దీనికోసం ముందుగా ఫారం-1లో బాధితుని వ్యక్తిగత వివరాలు, ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతం, తీరు, సమయం, గాయాల తీవ్రత, ఎఫ్​ఐఆర్​ పత్రం, బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్​ నకలులను జత చేయాలి.
  • బాధితుడు మరణిస్తే అతని భార్య లేదా కుటుంబ సభ్యలకు సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతా, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, పోస్టుమార్టం నివేదికలను పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులుకు అందజేయాలి.
  • ప్రమాదం ఘటనలో క్షతగాత్రులు ఫారం-4 ద్వాదా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వైద్య చికిత్సకు అయిన బిల్లులను జత చేయాలి. దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తు ఫారాలు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఉచితంగా లభిస్తాయి. దరఖాస్తులను కలెక్టర్​ కార్యాలయంలోని సీ-సెక్షన్​ అధికారులు పరిశీలించి కలెక్టర్​కు పంపిస్తారు.

విచారణ అనంతరం

  • ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాన్ని గుర్తించే అవకాశం లేదని పోలీసులు రిపోర్టు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
  • దీనికోసం ఎఫ్​ఐఆర్​తో పాటు పూర్తి వివరాలను పోలీసులు నివేదిక రూపంలో అందించాలి.
  • సంబంధిత పత్రాలను ఆర్డీవో పరిశీలించిన తర్వాత కలెక్టర్​కు అందజేస్తారు.
  • పోలీసుల నివేదిక అందిన తర్వాత 15 రోజుల్లో తుది ఉత్తర్వులు అందిస్తారు.
  • ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితే సంబంధికుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో పరిహారం జమ అవుతుంది.

చనిపోతే రూ.2 లక్షలు, గాయాలైతే రూ.50 వేల సాయం - 'హిట్​ అండ్ రన్'​ స్కీమ్​ గురించి మీకు తెలుసా?

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