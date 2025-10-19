ఏఐ సాయంతో రైతుల పంట కొనుగోలు - దళారులకు చెక్ పెట్టేలా కొత్తవ్యూహం!
మార్కెటింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు సన్నాహాల - కృత్రిమ మేధ, ఉపగ్రహ సాంకేతికత వినియోగం - ఉద్యాన వర్సిటీలో నెలకొల్పనున్న ప్రభుత్వం
Published : October 19, 2025 at 2:53 PM IST
Marketing Intelligence Center in Telangana : ధరల దగాలో విలవిల్లాడుతున్న రైతులకు ఊరటను ఇచ్చే ఓ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకుంటోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి రూపకల్పన చేస్తోంది. మార్కెటింగ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయంలో ఏర్పాటు చేయనున్న అత్యాధునిక మోడల్ మార్కెటింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ కేంద్రం రైతుల కష్టాలకు పరిష్కారం చూపబోతుంది. పంటల సాగు దశ నుంచి క్రయవిక్రయాలు, ఉత్పత్తులు, ధరల తీరుతెన్నులను ఎప్పటికప్పుడు అన్నదాతలకు తెలియజేస్తూ డిమాండ్కు అనుగుణమైన విధానాలను ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా దీన్ని స్థాపిస్థారు.
ఇదీ నేపథ్యం : అన్నదాతలు పండించే ఏ పంటకూ సరైన ధరలు రావడం లేదు. కేంద్రం ప్రభుత్వం ప్రకటించే మద్దతు ధరలు అరకొరగా అమలు అవుతున్నాయి. మార్కెట్ యార్డులు కూడా పరిమిత సంఖ్యలో ఉన్నాయి. అన్నదాతలు తీవ్ర వ్యయప్రయాసలతో పంటలను యార్డులకు తీసుకు వెళ్తే కొనుగోళ్లలో జాప్యం జరుగుతోంది. స్థిరమైన ధరలు ఉండటం లేదు. శుద్ధి, తేమ వంటి కారణాలు చూపి వ్యాపారస్థులు తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. యార్డుల్లో నిల్వ, గ్రేడింగ్ సౌకర్యాలు లేక రైతన్నలకు ఉత్పత్తులను హడావిడిగా విక్రయించి వెనుదిరుగుతున్నారు. వీటన్నింటి పరిష్కారానికి అనువైన విధానాన్ని ఉద్యాన వర్సిటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. కృత్రిమ మేధ, ఐవోటీ, మెషిన్లెర్నింగ్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతతో నడిచే ఈ వ్యవస్థలో పరికరాల ఏర్పాటు, రాష్ట్ర వ్యాప్త అనుసంధానత కోసం రూ.50 కోట్ల ఖర్చవువుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.
పని విధానం ఇలా
జియోట్యాగింగ్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని పంటల భూములను ఉపగ్రహ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మ్యాపింగ్ చేసి, జియో-ట్యాగింగ్ చేస్తారు. తద్వారా ఏ ప్రాంతంలో ఏ రైతన్న ఏ పంట వేశారనే సమాచారం వస్తోంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో పంటల విస్తీర్ణం, ఉత్పత్తులు నమోదు అవుతాయి. ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పంటల స్థితిగతులు, దిగుబడుల విశ్లేషణ జరుగుతుంది. వివిధ జిల్లాల్లో, రాష్ట్రంలో, దేశంలో, ఇతర దేశాల్లో ఆయా ఉత్పత్తుల లభ్యత, సరఫరా - డిమాండ్ను అంచనా వేస్తారు.
డేటాబ్యాంక్ : తెలంగాణలోని అన్ని మార్కెట్ యార్డులు, రైతు బజార్లను ఇంటెలిజెన్స్ మార్కెటింగ్ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)తో ధరల డేటా బ్యాంక్ను నిర్వహిస్తారు. గత పది సంవత్సరాల్లో ఆయా ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన ధరలతో పాటు ఈ సంవత్సరం ధరల అంచనా, మార్కెట్ తీరుతెన్నుల నమోదు వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తారు. మార్కెట్ యార్డుల్లో, జాతీయ ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ (ఇనాం)తో పాటు స్థానిక వ్యాపారులు ఇచ్చే ధరల సమాచారము కూడా నమోదు అవుతుంది.
పంటల క్యాలెండర్ : ఉపగ్రహ చిత్రాల ఆధారంగా వాతావరణ స్థితిగతులపై ఈ కేంద్రం వ్యవసాయ శాఖకు ముందస్తు సమాచారం తెలియజేస్తుంది. దీని ఆధారంగా పంటల క్యాలెండర్ రూపకల్పనకు సూచనలు చేస్తారు. తద్వారా విత్తనాల పంపిణీ, పంట కోత సమయాలు, ఎరువుల లభ్యత, తెగుళ్లు - నివారణ వంటి అంశాలపై రైతన్నలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. పంట కోతల అనంతరం నిల్వ సదుపాయాలు, శుద్ధి, గ్రేడింగ్, ధరల వంటి వాటిపై సమాచారం అందిస్తారు.
డిజిటల్ సమాచారం : పంటల క్రయవిక్రయాలు, ధరలు, మార్కెటింగ్ వనరులపై రైతన్నలకు స్థానిక భాషలో ఎప్పటికప్పుడు డిజిటల్ సమాచారం తెలియజేస్తారు. వాట్సప్ గ్రూపులు, మొబైల్ యాప్లు, కమ్యూనిటీ రేడియోలు ఇతర సాధనాలను ఇందుకు వాడతారు.
డిమాండ్కు అనుగుణంగా : వినియోగదారులు, కొనుగోలు ఏజెన్సీల ప్రాధాన్యాలు, నాణ్యత ప్రమాణాలు, మారుతున్న అభిరుచులపై ఎప్పటికప్పుడు సర్వేలు నిర్వహిస్తారు. ఆ సమాచారాన్ని ఇంటెలిజెన్స్ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేస్తారు. సంస్థాగత కొనుగోలుదారులతో ఈ కేంద్రానికి సమన్వయ వ్యవస్థ ఉంటుంది. డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంలు, క్రయవిక్రయదారులతో మీటింగ్స్, వర్క్షాపుల ద్వారా అనుసంధానత కల్పిస్తారు.