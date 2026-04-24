డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో నివసించకుంటే వెనక్కే! - చర్యలకు సిద్ధమవుతున్న సర్కారు
రెండు నెలల క్రితం అధికారుల తనిఖీలు - డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో నివసించని లబ్ధిదారుల నుంచి వెనక్కి తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వం - 19 వేల మందికి రెండోసారి తాఖీదులు
Published : April 24, 2026 at 1:54 PM IST
Government Reclaim Double Bedroom Houses : హైదరాబాద్లో పేదలకు కేటాయించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో నివసించని లబ్ధిదారులు నుంచి తెలంగాణ సర్కారు ఆ ఇళ్లను వెనక్కి తీసుకోనుంది. అయితే ఇప్పటికే వారికి రెండు సార్లు తాఖీదులు ఇవ్వగా స్పందించలేదు. మూడోసారి తాఖీదులు జారీ చేసి వాటికి కూడా స్పందించకపోతే వారి పేర్లను తొలగించనున్నారు. నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లోని 19 ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల సముదాయాలను రెండు నెలల క్రితం అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలకు చెందిన లబ్ధిదారుల్లో 19 వేల మంది నివసించడం లేదని గుర్తించారు. వెంటనే తమ ఇళ్లలో చేరాలని వారికి అప్పుడే నోటీసులు జారీ చేశారు. కానీ వాటిని ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో కొద్దిరోజుల క్రితం రెండోసారి తాఖీదులు జారీ చేశారు. నామమాత్రంగా కూడా స్పందించకపోవడంతో తదుపరి చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
రెండున్నరేళ్లుగా ఖాళీగా ఉన్న ఇళ్లు : గ్రేటర్ పరిధిలో నివసిస్తున్న పేదలకు నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లో సర్కారు భూముల్లో 2023 ఆగస్టులో అప్పటి ప్రభుత్వం 90 వేల ఇళ్లను కేటాయించింది. అంతేకాదు మౌలిక సదుపాయాలు, సరైన రవాణా సౌకర్యాలు లేవంటూ 40 శాతం మంది వాటిలో చేరలేదు. కాంగ్రెస్ సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చాక కొల్లూరు, తూంకుంట, రాంపల్లి, ప్రతాపసింగారం, వనస్థలిపురం వంటి ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారు. గత సంవత్సరం నవంబరులో జరిగిన జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా అక్కడ నివసిస్తున్న వారికి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని హామినిచ్చారు.
30 శాతం మంది కూడా చేరలేదు : ఆ తర్వాత జనవరిలో రెవెన్యూ, హౌసింగ్ అధికారులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించగా ఇంకా 30 శాతం మంది లబ్ధిదారులు ఇళ్లలో చేరలేదని గుర్తించారు. ఇంతలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు దరఖాస్తులు పెరుగుతుంటంతో ఇటీవల రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణ శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ సమీక్ష నిర్వహించారు. వీరంతా మార్చి 31 లోపు ఇళ్లల్లో చేరని పక్షంలో వారి నుంచి ఇళ్లు స్వాధినం చేసుకోవాలంటూ కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.
సెప్టెంబరులోగా అందించడానికి ఏర్పాట్లు : రాష్ట్రంలో వివిధ దశల్లో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాలు, లబ్ధిదారుల కేటాయింపులపై హౌసింగ్ శాఖ దృష్టి పెట్టింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో మొత్తం 2.90 లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేశారు. కానీ ఇందులో 2.31 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచి పనులు చేపట్టారు. ఇప్పటి వరకు 1.62 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. ఇంకా 1.46 లక్షల ఇళ్లను లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయాల్సి ఉంది. ఈ ఇళ్లలో పలు చోట్ల ఇప్పటికే నిర్మాణాలు పూర్తి చేశాయి. మరికొన్ని ఇళ్లు వివిధ దశల్లో పురోగతిలో ఉన్నాయి. వాటిని సెప్టెంబరు నాటికి పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు ఇవ్వాలని సర్కారు నిర్ణయించింది.
ఎల్-2లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు : ప్రజాపాలన దరఖాస్తుల్లో భాగంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం 77.68 లక్షల విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి. ఇందులో దరఖాస్తుదారుల్లో స్థలాలు ఉన్నవారిని ఎల్-1గా, స్థలాలు లేనివారిని ఎల్-2గా, అనర్హులను ఎల్-3గా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థలాలు ఉన్నవారికే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం రూ.5 లక్షల చొప్పున కేటాయిస్తోంది. ఎల్-2 జాబితాపై ఇప్పటి వరకు ఉత్కంఠ కొనసాగగా తాజాగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను ఎల్-2 జాబితాలో ఉన్న లబ్ధిదారులకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ లిస్ట్లో 21.49 లక్షల మంది దరఖాస్తుదారులు ఉన్నారు. అందులో పేదలను ఎంపిక చేసి రెండు పడకల గదుల ఇళ్లను అందించడానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
హౌసింగ్ శాఖను ఆర్అండ్బీలో విలీనం : గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం హౌసింగ్ శాఖను ఆర్అండ్బీలో విలీనం చేసింది. జిల్లాల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్ల నిర్మాణాలను అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆర్అండ్బీ, పంచాయతీరాజ్ శాఖలకు కలెక్టర్లు అప్పగించారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు పడకల గదుల ఇళ్లపై పూర్తి అధికారాలను హౌసింగ్ శాఖకు కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆరు నెలల కిందటే రెండు పడక గదుల ఇళ్ల వద్ద మంచి నీరు, విద్యుత్, డ్రైనీజి వ్యవస్థల కోసం ప్రభుత్వం రూ.391.23 కోట్లను కేటాయించి పనులను చేపడుతోంది. వీటిని త్వరితగతిన పూర్తి చేసి ఎల్-2 లబ్ధిదారులకు అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
పంద్రాగస్టు నాటికి పాలు పొంగేనా? - సొంతింటి కల నెరవేరేనా?
హైదరాబాద్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ - త్వరలోనే 'డబుల్' ఆనందం