Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

వీకెండ్ ట్రిప్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? - 2 గంటల్లోనే వెళ్లే టూరిజం శాఖ లిస్ట్ చూడండి

ట్రిప్​పై ఇష్టం ఉన్నవారే హైదరాబాద్​లో 10 లక్షల మంది ఉన్నట్టు అంచనా - హైదరాబాద్‌ నుంచి 50-200 కి.మీ. దూరంలో 100 వారాంతపు పర్యాటక ప్రదేశాల సమాచార సేకరణ

The Tourism Sector is Looking to Increase Weekend Destinations in the State
The Tourism Sector is Looking to Increase Weekend Destinations in the State (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

The Tourism Dept is Looking to Increase Weekend Destinations in the State : విద్యార్థులు, సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగులకు వీకెండ్​ వచ్చేసిందంటే కొత్త ప్రదేశాలను చుట్టేయడానికి సమయాన్ని కేటాయిస్తుంటారు. స్నేహితులు, సహచరులతో అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలను పెంచుకునేందుకు ప్లాన్స్​ వేస్తుంటారు. పచ్చని కొండలు, చారిత్రక కట్టడాలు, ఆహ్లాదకరమైన అరణ్యాలు, స్వచ్ఛమైన జలాశయాలు, చారిత్రక కట్టడాలు ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు చూడాలని ఉత్సాహ పడుతుంటారు. ఇలా ట్రావెలింగ్​ అంటేనే పిచ్చిగా ఫాలో అయ్యే లిస్ట్​లో మీరూ ఉన్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​!

టైం దొరికిందంటే చాలు పొరుగు రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, మహరాష్ట్ర,రాజస్థాన్ ఇలా సీజన్​ ఆధారంగా ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూయిస్తుంటారు. కానీ ఇపుడు అంత దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అంతకంటే ఆహ్లాదాన్ని, ఉల్లాసాన్నిచ్చే ప్రదేశాలు మన హైదరాబాద్​కు చుట్టు పక్కలే ఉన్నాయి. కేవలం రెండు,మూడు గంటల ప్రయాణంలోనే చేరుకోవచ్చు.

The Tourism Sector is Looking to Increase Weekend Destinations
ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశం (EENADU)

ఇప్పటి వరకు సరైన ప్రచారం లేకపోవడంతో ఆ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన సమాచారం ఎక్కువ మందికి తెలియదు. కొంతమంది రాష్ట్రంలోనే తిరిగినా కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే అది పరిమితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాల్లోని పర్యాటక ప్రాంతాల పరిచయంలో భాగంగా 100 ప్రదేశాలను ‘వీకెండ్‌ డెస్టినేషన్లు’గా మార్చేందుకు పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ సరికొత్త ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికి అంతగా వెలుగులోకి రానివి ఈ జాబితాలో చేరుస్తోంది. ఆయా ప్రాంతాలకు హైదరాబాద్‌తో పాటు జిల్లాల నుంచి పర్యాటకుల్ని పెంచాలన్నది ప్రధాన లక్ష్యం.

ఒకట్రెండు రోజుల ట్రిప్‌ : వీకెండ్‌ ట్రిప్‌లపై ఆసక్తి ఉన్నవారు హైదరాబాద్‌లోనే సుమారు 10 లక్షల మంది ఉంటారని పర్యాటక సంస్థ అంచనా వేసింది. ప్రధానంగా ఐటీ ఉద్యోగులతోపాటు వర్సిటీల్లో విద్యార్థులు, పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న వారు తమ స్నేహితులు, కుటుంబాలతో ప్రయాణాలకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని గుర్తించింది. ఈ ‘హైపర్‌ లోకల్‌ టూరిస్టు’లను దృష్టిలో పెట్టుకుని హైదరాబాద్‌ నుంచి 50-200 కి.మీ. దూరంలో 100 వారాంతపు పర్యాటక ప్రదేశాల సమాచారాన్ని క్రౌడ్‌ సోర్సింగ్‌ ద్వారా సేకరిస్తోంది.

The Tourism Sector is Looking to Increase Weekend Destinations
వనపర్తి జిల్లాలోని శ్రీరంగనాయకస్వామి ఆలయం (EENADU)

వారాంతాల్లో లేదా సెలవు రోజులలో ఒకట్రెండు రోజులు సరదాగా వెళ్లివచ్చే ప్రదేశాలను ఈ జాబితాలో చేరుస్తోంది. ఆయా ప్రాంతాలకు రోడ్డు కనెక్టివిటీ, వసతి సదుపాయాలు, అడ్వెంచర్, వాటర్‌ స్పోర్ట్స్, స్థానిక వంటకాలు వంటి పూర్తి సమాచారాన్ని పర్యాటక సంస్థ అధికారులు సేకరిస్తున్నారు.

వీకెండ్​ డెస్టినేషన్​ : అడవులు, నీటి వనరులు, వారసత్వ స్థలాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాల విశేషాలతో సేకరించిన సమాచారం ఒకేచోట అందుబాటులో ఉంచి, పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా ప్రచారం చేయాలని పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ నిర్ణయించింది.

'అనంతగిరి కొండలు, రంగనాయక సాగర్, చౌమహల్లా ప్యాలెస్, అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్, సోమశిల, బుద్ధవనం, రామప్ప దేవాలయం, కుంటాల, పొచ్చెర జలపాతాలు, కుతుబ్‌షాహీ టూంబ్స్, వరంగల్‌ ఖిలా, జోగులాంబ శక్తిపీఠం, వేయి స్తంభాల గుడి, గోల్కొండ కోట, చార్మినార్, తారామతి బారాదరి, యాదగిరిగుట్ట, నాగార్జునసాగర్, బాసర ఆలయం, సిద్దిపేట కోమటి చెరువు, వనపర్తి జిల్లాలోని శ్రీరంగనాయకస్వామి దేవాలయాన్ని ‘100 గమ్యస్థానాలు’ జాబితాలో చేర్చింది. ‘రాష్ట్రంలో పర్యాటకాన్ని పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. రెండు, మూడు గంటల్లో చేరుకునే ప్రదేశాల్ని గుర్తిస్తున్నాం. 100 వీకెండ్‌ డెస్టినేషన్లను గుర్తించే ప్రక్రియను చేపట్టాం' - వల్లూరి క్రాంతి, టూరిజం కార్పొరేషన్‌ ఎండీ

'మైస్‌ టూరిజం'పై సర్కార్ ఫోకస్ - విదేశీ, ఇతర రాష్ట్రాల పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడమే లక్ష్యం

టూరిస్ట్​ డెస్టినేషన్లుగా పల్లెటూళ్లు - అగ్రి టూరిజంతో కాలుష్యానికి దూరంగా ప్రశాంత జీవనం

TAGGED:

TRAVELLING PLACES IN HYDERABAD
TOURISM IS IDENTIFYING TELANGANA
ONE TWO DAYS TOURISM IN HYDERABAD
రాష్ట్రంలో వీకెండ్​ డెస్టినేషన్​
WEEKEND DESTINATIONS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.