ETV Bharat / state

ఆపరేషన్​ గణపతి - ఆచూకీ కోసం ప్రభుత్వాల ముమ్మర యత్నాలు

పోలీసులకు అతి పెద్ద సవాల్​గా మారిన ఆపరేషన్​ గణపతి - ఆచూకీ కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కంటి మీద కునుకు లేదు - మరి ఇన్నేళ్లుగా ఎక్కడున్నాడు?

Maoist Operation Ganapathi
Maoist Operation Ganapathi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 9:14 AM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 9:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Operation Ganapathi : 'ఆపరేషన్​ గణపతి'. ప్రస్తుతం తెలంగాణ పోలీసుల ముందున్న అతి పెద్ద సవాల్. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా మావోయిస్టు ఉద్యమాన్ని నడిపించి, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేసిన గణపతి ఆచూకీ ఇప్పటికీ తెలుసుకోలేకపోవడం ప్రభుత్వాలు వెలితిగానే భావిస్తున్నాయి. ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన సమావేశంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షా కూడా గణపతి గురించి ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.

అంతేకాదు లొంగిపోయేలా చూడాల్సిన బాధ్యత మీదేనంటూ తెలంగాణ పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే ఇటీవల మావోయిస్టులు భారీగా లొంగిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సైతం గణపతి లొంగిపోవాలని పిలుపునివ్వడం తెలిసిన విషయమే. గణపతిని పట్టుకోగలిగితే మావోయిస్టు ఉద్యమాన్ని సంపూర్ణంగా నిర్మూలించినట్లవుతుందని కేంద్రం భావిస్తోంది. ఈ మేరకు తెలంగాణ పోలీసులు ఆయన ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.

మరి ఇన్నేళ్లుగా ఎక్కడున్నట్టు? : దాదాపు 8 ఏళ్ల క్రితం నాయకత్వం నుంచి స్వచ్ఛందంగా ఆయనే వైదొలిగే వరకూ మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ కార్యదర్శిగా పని చేశారు గణపతి అలియాస్​ ముప్పాళ్ల లక్షణరావు. వామపక్ష తీవ్రవాదం దేశంలోని 12 రాష్ట్రాలకు విస్తరించడంలో గణపతిది కీలక పాత్ర ఉంది. ఇటీవల కేంద్రం చేపట్టిన ఆపరేషన్​ కగార్​​ ఫలితంగా చాలా మంది మావోయిస్టులు ఎన్​కౌంటర్లలో మృతి చెందారు. అగ్రనేతలు సహా వందల మంది లొంగిపోయారు.

నేపాల్​లో​ ఉన్నాడని పోలీసుల అంచనా : దీని వల్ల ఉద్యమం చివరి దశకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం మావోయిస్టుల ప్రభావం దేశంలో కేవలం 11 పోలీస్​స్టేషన్ల వరకే పరిమితమైపోయింది. ఇంత చేసినా పోలీసులకు గణపతి ఆచూకీ మాత్రం దొరకనే లేదు. గణపతితో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండి, ఇటీవల లొంగిపోయిన అగ్రనేతలతో పాటు ఆయనకు గన్​మెన్లుగా పని చేసిన వారినీ ప్రస్తుతం పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. దాదాపుగా వాళ్లు గణపతిని చూసి ఏడెనిమిది నెలలైందని పలువురు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయనను అబూజ్​మడ్​ నుంచి బిహార్​కు తరలించామని, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో తెలియదని స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు మాత్రం గణపతి బిహార్​ మీదుగా నేపాల్​ వెళ్లి ఉంటారని పోలీసుల అంచనా.

ముందే అంచనా వేశారా? : పోలీసులకు ఇటీవల అందిన సమాచారం ప్రకారం ఉద్యమానికి గడ్డుకాలం మొదలైందని దాదాపు రెండు సంవత్సరాల కిందటే గణపతి గుర్తించినట్లు తెలిపారు. ఈ ఉద్దేశంతోనే ఆయన ముందే తప్పించుకున్నారని భావిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఆయన మొబైల్​, డిజిటల్​ ఉపకరణాలేవీ లేకుండా తనను తాను బందీ చేసుకున్నారు. ఇలా తన సహచరులకూ ఆయన ఉనికి తెలియకుండా తరచూ ప్రదేశాలు మార్చుతూ అజ్ఞాతంలో ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆయన వయసు ఇప్పుడు 76 ఏళ్లు ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితిలో అనేక అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్న గణపతి ఎక్కువ దూరం వెళ్లి ఉండడని, వైద్యం అందుబాటులో ఉండే ప్రాంతంలోనే అజ్ఞాన జీవితం గడుపుతుండవచ్చని అర్థమవుతుంది.

లొంగిపోతే మెరుగైన సదుపాయాలు : ఇటీవల రాష్ట్రంలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు పునరావాస ప్యాకేజీతో పాటు ఆరోగ్య భద్రత కార్డు కల్పిస్తామని రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. అలాగే వారికి నిమ్స్​ వంటి ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్య సేవలు పొందే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు. మావోయిస్టుల హోదాలకు తగినట్టుగా ప్యాకేజీ కల్పిస్తామని చెప్తున్నామని, వారికి ఇంటి స్థలంతో పాటుగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు కల్పించేందుకు సర్కారు సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలో భూమి లభ్యత కష్టంగా ఉన్నందున సాగుభూమి ఇవ్వటంపై ఎలాంటి హమీ ఇవ్వలేనని, హింసకు ఛాన్స్​ లేదని, అక్రమంగా ఆయుధాలు కలిగి ఉంటే సహించేది లేదని తెలిపారు. అంతేకాదు కొందరు ఇప్పటికే రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రజాప్రతినిధులు అయ్యారని, సీతక్క లాంటి వాళ్లు రాష్ట్ర మంత్రి కూడా అయ్యారని గుర్తు చేశారు.

గణపతి లొంగిపోతే రక్షణ కల్పిస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

మావోయిస్టు రహితంగా తెలంగాణ - గ్రేహౌండ్స్​, ఎస్​ఐబీ ఇక కనుమరుగు!

Last Updated : March 9, 2026 at 9:23 AM IST

TAGGED:

TRACING OPERATION GANAPATHI
TELANGANA MAOISTS
MAOIST LEADER GANAPATHI SURRENDER
మావోయిస్టు గణపతి
MAOIST OPERATION GANAPATHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.