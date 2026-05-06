రాష్ట్రంలో భూముల మార్కెట్​ విలువ పెంపునకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం! - ఆ ప్రాంతాల్లో స్థిరాస్తుల ధరలు పేరిగే ఛాన్స్

మార్కెట్​ విలువను అనుసరించి భూముల ధరలు సవరించనున్న ప్రభుత్వం - 15-20 శాతం మార్కెట్​ విలువ పెంచే దిశగా కసరత్తు - పలు ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు పెరిగే అవకాశం

Land Registration Charges To Rise in Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 10:45 AM IST

Land Registration Charges To Rise in Telangana : తెలంగాణలో స్థిరాస్తుల మార్కెట్ విలువల పెంపునకు రంగం సిద్ధమైంది. రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలకు, బహిరంగ మార్కెట్ విలువలకు మధ్య ఉన్న భారీ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించేందుకు రిజిస్ట్రేషన్ విలువలను పెంచాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ఓఆర్‌ఆర్(ఔటర్ రింగు రోడ్డు) పరిధిలో భూముల మార్కెట్ విలువలను సవరించేందుకు ప్రభుత్వం మూడోసారి కసరత్తు ప్రారంభించనుంది. గతంలో రెండు సార్లు కసరత్తు పూర్తి చేసినప్పటికీ, అమలు దశలోనే ఆగిపోయింది.ఇప్పుడు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి 20 రోజుల్లో కొత్త మార్కెట్ విలువలు అమలు చేస్తామని ప్రకటించడంతో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తిరిగి చర్చలు మొదలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ విలువల పెంపు ఎందుకు అవసరం అయింది? ఎంత మేర పెరగొచ్చు? ఎవరికెంత ప్రభావం? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

అసలెందుకీ మార్పులంటే? : తెలంగాణలో ప్రభుత్వానికి స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు ప్రధాన ఆదాయ వనరు హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రాంతం. మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ రాబడిలో సుమారు 60 శాతం వరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలోని ప్రాంతాల నుంచే వస్తోంది. ప్రభుత్వం నిర్ణయించే రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలు, బహిరంగ మార్కెట్‌లో క్రయవిక్రయాలు జరుగుతున్న ధరల కంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. కోకాపేట, నర్సింగి, గచ్చిబౌలి వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రైవేట్ మార్కెట్‌లో ఎకరానికి రూ.150 కోట్లకు పైగానే ధర పలుకుతున్నప్పటికీ, ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువ చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇందువల్ల ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయానికి పెద్ద ఎత్తున గండిపడుతున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అంతేకాదు, ఈ వ్యత్యాసం వల్ల అండర్ వాల్యుయేషన్‌కు అవకాశం ఉండడం, ప్రభుత్వానికి రెవెన్యూ నష్టం కలగడం, రియల్ ఎస్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్‌లలో పారదర్శకత తగ్గిపోవడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి.ఈ వ్యత్యాసం అనేక సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ కాలంలో 2022లో ఒకసారి మార్కెట్ విలువలు పెంచారు. 2025లో మరోసారి సవరణ చేసి కొన్ని హై గ్రోత్ జోన్లలో 30 నుంచి 50 శాతం వరకు పెంపు చేశారు. అయినా కూడా బహిరంగ మార్కెట్ ధరలతో పోలిస్తే గ్యాప్ భారీగానే కొనసాగుతోంది. ఈ గ్యాప్‌ను తగ్గించేందుకు స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఇప్పటికే రెండుసార్లు సమగ్ర సర్వేలు నిర్వహించింది.

15-20 శాతం మార్కెట్​ విలువ పెంచే దిశగా : జిల్లా స్థాయిలో ఫీల్డ్ ఇన్‌పుట్స్ తీసుకుని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. అయితే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల, పంచాయతీ ఎన్నికలు, మున్సిపల్ ఎన్నికలు వంటి రాజకీయ కారణాల వల్ల ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయింది. రెండుసార్లు కసరత్తు పూర్తి చేసినప్పటికీ అమలు దశలో ఆగిపోవడంతో, పాత డేటా ఇప్పుడు ఉపయోగపడదని స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఒకట్రెండు రోజుల్లో ప్రభుత్వ ఆర్థిక సలహాదారుతో సమావేశం తర్వాత, ఆయన సూచనలు తీసుకుని అవసరమైతే మళ్లీ కసరత్తు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సగటున 15 నుంచి 20 శాతం వరకు రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలు పెంచే దిశగా కసరత్తు చేస్తోంది. కొన్ని హాట్‌స్పాట్ ప్రాంతాల్లో ఇది 50 శాతం అంతకంటే ఎక్కువ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన మంత్రి మండలి సమావేశంలో ఈ అంశంపై చర్చ జరిగినట్లు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ నెల 26వ తేదీ తర్వాత ఎప్పుడైనా కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలు అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలు, బహిరంగ మార్కెట్ విలువలను సమన్వయం చేస్తూ, ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న విలువలను పరిగణనలోకి తీసుకుని కసరత్తు కొనసాగుతోందని స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

ఈ ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు పెరిగే అవకాశం : ఈ సవరణతో ప్రధానంగా ప్రభావితం అయ్యే ప్రాంతాలు ఓఆర్‌ఆర్ కారిడార్, జీహెచ్‌ఎంసీ కోర్ ఏరియా, అర్బన్ గ్రోత్ జోన్లు. అలాగే వేగంగా అభివృద్ధి చెందిన కొంపల్లి, మేడ్చల్, నర్సింగి, మానికొండ, అదిభట్ల, శంషాబాద్, తుక్కుగూడ, టెల్లాపూర్, అమీన్‌పూర్, బొల్లారం వంటి ప్రాంతాలు ఈ సవరణలో కీలకం కానున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఇందుకు ఐటీ విస్తరణ, ఫార్మా సిటీ, ఏరోసిటీ ప్రాజెక్టులు, మెట్రో ఎక్స్‌పాన్షన్, రింగ్ రోడ్లు, రేడియల్ రోడ్లు వంటి మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి ప్రధాన కారణాలు.ఈ విలువల పెంపు వల్ల సుమారు రూ.2,000 కోట్ల అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

పెరగనున్న రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు : ప్రస్తుతం తెలంగాణలో స్థిరాస్తి రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువపై మొత్తం 6 శాతం చార్జీలు అమల్లో ఉన్నాయి. అందులో స్టాంప్ డ్యూటీ 4 శాతం, ట్రాన్స్‌ఫర్ డ్యూటీ 1.5 శాతం, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 0.5 శాతం ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువ పెరిగితే ఈ శాతం మారకపోయినా, రిజిస్ట్రేషన్ చార్జీలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉదాహరణకు, ఇప్పటివరకు రూ.50 లక్షలుగా ఉన్న ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువ, పెంపు తర్వాత రూ.70 లక్షలకు చేరితే, రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు సుమారు మూడు లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల వరకు పెరుగుతుంది. దీని ప్రభావం మొదటిసారి గృహాలు కొనుగోలు చేసే వారిపై పడే అవకాశం ఉంది. చిన్న పెట్టుబడిదారులు వెనకడుగు వేసే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్ తాత్కాలికంగా మందగించే అవకాశం ఉంది.అయితే మరోవైపు పారదర్శక లావాదేవీలు పెరగడం, అండర్ రిజిస్ట్రేషన్ తగ్గడం, ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరగడం వంటి సానుకూల అంశాలు కూడా ఉన్నాయి.రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలు పెంపు ప్రకటించిన వెంటనే పెండింగ్ డీల్స్ పూర్తి చేసుకునేందుకు కొనుగోలుదారులు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

