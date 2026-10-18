5 గంటల నుంచి ట్యాంక్బండ్పై సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు - ఆ మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
Saddula Bathukamma at Tank Bund : సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. వేడుకలకు గవర్నర్, మంత్రులు సహా సినీతారలు విజయ్, రష్మిక దంపతులు హాజరు కానున్నారు.
Published : October 18, 2026 at 11:46 AM IST
Saddula Bathukamma at Tank Bund : బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆఖరి ఘట్టం సద్దుల బతుకమ్మకు సర్వం సిద్దమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవంగా నిర్వహించేందుకు సర్కారు ఏర్పాట్లు చేసింది. హైదరాబాద్ అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వరకు మహిళలు ర్యాలీగా తరలివచ్చి ట్యాంక్ బండ్పై బతుకమ్మ ఆడనున్నారు. వేడుకలకు గవర్నర్తో పాటు సినీతారలు విజయ్-రష్మిక దంపతులు హాజరు కానున్నారు.
బతుకమ్మ వేడుకను నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం
'ఒక్కేసి పువ్వేసి సందమామ' అంటూ 8 రోజులుగా ఊరూవాడా మురిసింది. అలికి ముగ్గులు పెట్టిన ముంగిళ్లతో రాష్ట్రం ముస్తాబై మురిసింది. ఇంటికి వచ్చిన ఆడబిడ్డలు ఊరంతా తిరిగి ఆడి పాడే బతుకమ్మ సంబురాలతో సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. పెత్తరామాస రోజు ప్రారంభమయ్యే బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆఖరి రోజున జరిగే సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించనుంది. సుమారు 1000 బతుకమ్మలతో మహిళలు అమరవీరుల స్థూపం నుంచి ట్యాంక్బండ్ వరకు భారీ ప్రదర్శన చేయనున్నారు. వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా సినీతారలు విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక దంపతులు సందడి చేయనున్నారు.
వేడుకలకు ట్యాంక్బండ్పై భారీ స్టేజీ
సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల కోసం ట్యాంక్బండ్పై భారీ స్టేజీ, ఎల్ఈడీ తెరలు ఏర్పాటు చేశారు. ట్యాంక్బండ్ పరిసరాల్లోని కూడళ్లు, పర్యాటక ప్రాంతాలను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించి బతుకమ్మ ప్రతిమలను ఉంచారు. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ట్యాంక్బండ్పై సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాత్రి 7 గంటలకు లేజర్ షో, తర్వాత ఫైర్ వర్క్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. కార్యక్రమంలో 700 మంది జానపద కళాకారులు పాల్గొని పేరిణి, గుస్సాడీ, ఒగ్గుడోలు, డప్పు విన్యాసాలు చేయనున్నారు. అనంతరం బతుకమ్మలను మహిళలు బతుకమ్మ ఘాట్ వద్ద నిమజ్జనం చేయనున్నారు. వేడుకల్లో మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని మంత్రి సీతక్క కోరారు.
"బతుకమ్మ పండుగను రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామాల్లో నిర్వహించుకుంటున్నాం. దీనిని పురస్కరించుకొని హైదరాబాద్లోని ట్యాంక్బండ్ దగ్గర పెద్దఎ్తతున బతుకమ్మ వేడుకలు జరుపుతున్నాం. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరూ వీలైనంత వరకు గ్రామాల్లో, హైదరాబాద్లో అందుబాటులో ఉన్నవారు ట్యాంక్ బండ్ వద్దకు వచ్చి పండుగను జరుపుకోవాలి." - సీతక్క, మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి
హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించినట్టు పోలీస్ శాఖ ప్రకటించింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయి. వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చే ప్రజలకు స్నో వరల్డ్, ఎన్టీఆర్ స్టేడియం, హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్ సహా మొత్తం 8 పార్కింగ్ స్థలాలను కేటాయించినట్టు వెల్లడించారు.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఇవే :
- ట్యాంక్బండ్, నెక్లెస్ రోడ్ పరిసరాల్లో వాహన రాకపోకలపై ఆంక్షలు
- ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి అప్పర్ ట్యాంక్బండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాల మళ్లింపు
- సచివాలయం వద్ద నుంచి లోయర్ ట్యాంక్బండ్, తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్ వైపు మళ్లింపు
- అంబేడ్కర్ విగ్రహం జంక్షన్ నుంచి అప్పర్ ట్యాంక్బండ్ వైపు అనుమతి నిరాకరణ
- లోయర్ ట్యాంక్బండ్ నుంచి ఇందిరాపార్క్ వైపు వాహనాలకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు
- సికింద్రాబాద్ నుంచి ట్యాంక్బండ్ మీదుగా వచ్చే వాహనాలు సేలింగ్ క్లబ్ వద్ద మళ్లింపు
- కవాడిగూడ క్రాస్రోడ్స్, డీజీపీ కార్యాలయం మీదుగా లక్డీకాపూల్ వైపు మళ్లింపు
- ఆర్టీసీ, సిటీ బస్సులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు
- కూకట్పల్లి ఐడీఎల్ లేక్ పరిసరాల్లో సాయంత్రం 5 నుంచి రాత్రి 11 వరకు ఆంక్షలు
- హైటెక్ సిటీ, హఫీజ్పేట్ నుంచి కూకట్పల్లి వై జంక్షన్ వైపు వెళ్లే వాహనాల మళ్లింపు
- ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్, రేస్కోర్స్ రోడ్, నెక్లెస్ రోడ్ పరిసరాల్లో వాహనాల పార్కింగ్
- ట్రాఫిక్ రద్దీ దృష్ట్యా వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచన
- ట్రాఫిక్ సమాచారం, అత్యవసర సహాయానికి హెల్ప్లైన్ నం. 90102 03626
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ఎన్నో ప్రత్యేకతల కలబోత బతుకమ్మ పండగ - పల్లెపాటలతో కోలాహలంగా సాగుతున్న వేడుకలు