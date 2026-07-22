రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ - 'భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు'కు బెస్ట్ స్లోగన్ చేప్తే లక్ష బహుమతి
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పై అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉత్తమమైన స్లోగన్ పంపాలి - ఎంపికైనా స్లోగన్కు లక్ష రూపాయల నగదు బహుమతి - ఈనెల 25వ తేదీ వరకు సమయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 8:06 PM IST
Government Inviting Best Slogan For Bhogapuram International Airport : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఉత్తరాంధ్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చే ఈ ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభ కార్యక్రమంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలను భాగస్వాములను చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉత్తమమైన స్లోగన్ను తెలుగులో రూపొందించి పంపిన వారికి లక్ష రూపాయల నగదు బహుమతి అందజేయనున్నట్లు విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
6వ తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులంతా ఈ స్లోగన్ పోటీలో పాల్గొనవచ్చని కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి తెలిపారు. తాము రూపొందించిన స్లోగన్, తమ పేరు, చదువు, అడ్రస్, సెల్ ఫోన్ నెంబర్ తదితర వివరాలను ఈ క్రింది మెయిల్ ఐడీ airportslogan@gmail.comకి, లేదా వాట్సాప్ నంబర్ 9440749687 కి ఈనెల 25వ తేదీ శనివారం సాయంత్రం 5 గంటలులోగా పంపించాలని కోరారు. వివిధ దశల్లో ప్రభుత్వ పరిశీలన అనంతరం ఉత్తమంగా ఎంపికైన ఒక్క స్లోగన్కు మాత్రమే బహుమతి ఉంటుందన్నారు.
ఏ ఒక్కటీ ఎంపిక కాకపోతే ఎటువంటి బహుమతి ఉండదని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. సృజనాత్మకంగా, సంక్షిప్తంగా, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై విమానాశ్రయ ప్రభావం, ఆశయాలు ప్రతిబింబించేలా, ప్రత్యేకతను, గొప్పదనాన్ని వివరించేలా స్లోగన్ ఉండాలని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు పెద్దఎత్తున ఈ పోటీలో పాల్గొని తమ సృజనాత్మకతను చూపించాలని కలెక్టర్ పిలుపునిచ్చారు.
అన్ని శాఖలూ సమన్వయంతో పని చేయాలి : మరోవైపు అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభ కార్యక్రమం విజయవంతానికి అన్ని శాఖలూ సమన్వయంతో పని చేయాలని విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఆగస్టు 1న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభం కానుందని ఈ ప్రారంభ సభకు లక్షలాది మంది వస్తారని వారికి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ అధికాలకు సూచించారు. తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, అగ్ని మాపక యంత్రాలు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు నెట్వర్క్ సమస్యలు లేకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. వివిధ శాఖల అధికారులు, జీఎంఆర్ ప్రతినిధులతో కలిసి ప్రధాని సభా ప్రాంగణాన్ని కలెక్టర్ సందర్శించారు.
సభకి రెండు లక్షల మంది ప్రజలు! : ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ఆగస్టు ఒకటో తేదీన ప్రారంభం కానుంది. దీనికి సంబంధించి సభాప్రాంగణాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ సభకి రెండు లక్షల మంది ప్రజలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 4 లైన్ల ట్రంపెట్ రోడ్డు పనులను జూలై 28 నాటికి పూర్తిచేయాలనే లక్ష్యంతో పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్రధానికి స్వాగతం పలికే మార్గంలో స్పష్టమైన ప్రొఫెషనల్ సౌండ్ సిస్టమ్తో పాటు హోల్డింగ్ ఏరియాల్లో 15 ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అదనపు మొబైల్ టవర్లు, తాత్కాలిక నెట్వర్క్ సదుపాయం కల్పిచనున్నారు.
ఐఏఎస్ అధికారులకు ప్రత్యేకంగా బాధ్యతలు : భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని మోదీ రానుండడంతో పర్యటన ఏర్పాట్లును ప్రతిష్టాత్మకంగా చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐఏఎస్ అధికారులకు ప్రత్యేకంగా బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఈ మేరకు మున్సిపల్ పరిపాలన శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పారిశుద్ధ్యం, ఇతర ప్రజా అవసరాలను నలుగురు ఐఏఎస్ అధికారులు పర్యవేక్షించనున్నారు. GVMC కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్తోపాటు రాజమండ్రి ,విజయవాడ, గుంటూరు మున్సిపల్ కమిషనర్స్లకు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు అప్పగించారు. వీరికి సహాయంగా 26 మంది నాన్ క్యాడర్ అధికారులను వివిధ మున్సిపాలిటీల కార్పొరేషన్ల నుంచి కేటాయించారు. విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్కి వీరు రిపోర్ట్ చేయాలని మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్ ఉత్తర్వుల్లో ఆదేశించారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం - ఇంటింటి వేడుకగా నిర్వహించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ టూర్ - భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి రావాలని ప్రధాని మోదీకి ఆహ్వానం