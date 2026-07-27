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కంటెంట్‌ క్రియేటర్లకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఆహ్వానం - భోగాపురం విమానాశ్రయంపై రీల్స్‌ పోటీలు

ఈ నెల 29లోగా రీల్స్​ షూట్​ చేసి పోస్టు చేయాలని సూచన - ఆగస్టు 1న ప్రారంభం కానున్న భోగాపురం విమానాశ్రయం

Reels Competition in Bhogapuram Airport
Reels Competition in Bhogapuram Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 8:19 AM IST

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Reels Competition in Bhogapuram Airport : ఆగస్టు ఒకటిన విజయనగరం జిల్లా 'భోగాపురం'లో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి చకచకా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం కానున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 30 సెకన్ల రీల్స్ పోటీని నిర్వహిస్తోంది. అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్న కంటెంట్​ క్రియేటర్లకు ఇదొక మంచి అవకాశం అనే చెప్పవచ్చు. ఈ పోటీని సద్వినియోగం చేసుకొని తమలోని ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీసి ప్రభుత్వం ఇచ్చే అవార్డుల ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకోవచ్చు.

పోటీ ముఖ్య ఉద్దేశం :

  • ప్రజా భాగస్వామ్యం: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల అయిన ఈ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో ప్రజలందరినీ భాగస్వాములను చేయడం.
  • యువతకు వేదిక: సోషల్ మీడియా వేదికగా యువతలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను (Creativity) వెలికితీయడం.
  • గ్లోబల్ ప్రమోషన్: ఈ అత్యాధునిక విమానాశ్రయ విశేషాలను, దీని ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర సాధించబోయే ప్రగతిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజిటల్ మీడియా ద్వారా చాటిచెప్పడం.

పోటీ నిబంధనలు- పాల్గొనే విధానం :

  • సమయ పరిమితి: మీ వీడియో ఖచ్చితంగా 30 సెకన్ల నిడివి మాత్రమే ఉండాలి. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే పరిగణించరు.
  • కంటెంట్ థీమ్: విమానాశ్రయంపై మీ భావాలు, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై మీకున్న అంచనాలు, ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్ల మీ ఆనందాన్ని సృజనాత్మకంగా వ్యక్తపరచాలి.
  • వీడియో ఫార్మాట్: మీరు ఒంటరిగా సెల్ఫీ రీల్ చేయవచ్చు, లేదా మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, ఆఫీస్ సహచరులతో కలిసి గ్రూప్ రీల్ కూడా ప్లాన్ చేయవచ్చు.
  • డెడ్‌లైన్: మీ రీల్‌ను ఈ నెల 29వ తేదీ లోపు సోషల్ మీడియాలో అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు పాటించాల్సిన రూల్స్

మీరు రూపొందించిన రీల్‌ను మీ వ్యక్తిగత ఇన్‌స్టాగ్రామ్ (Instagram) ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ కింద పేర్కొన్న వివరాలను తప్పనిసరిగా జత చేయాలి

  • ట్యాగ్ చేయాల్సిన అకౌంట్: @APOfficialNews ను తప్పనిసరిగా ట్యాగ్ చేయాలి.
  • ఉపయోగించాల్సిన హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లు:
    1. #ASRInternationalAirport (A.S.R ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌)
    2. #UttarandhrakalalakuRekkalu (ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు)

విజేతల ఎంపిక- బహుమతులు

ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కమిటీ ద్వారా రీల్స్‌ను పరిశీలించి టాప్ 5 ఉత్తమ రీల్స్‌ను ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికకు ప్రాతిపదికలు:

  • సృజనాత్మకత (Creativity): వీడియోను ఎంత కొత్తగా, ఆకర్షణీయంగా రూపొందించారు?
  • సందేశం (Message): మీరు చెప్పాలనుకున్న విషయం ఎంత స్పష్టంగా ఉంది?
  • ప్రభావం (Impact): చూసే ప్రేక్షకుడికి ఆ రీల్ ఎంతవరకు కనెక్ట్ అవుతోంది?
  • ప్రజాదరణ (Popularity): మీ రీల్‌కు వచ్చిన లైక్స్, వ్యూస్, షేర్స్ సంఖ్య.
  • బహుమతులు: ఎంపికైన 5 ఉత్తమ రీల్స్ విజేతలకు ప్రభుత్వం తరఫున ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు అందిస్తారు.

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ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం - ముమ్మరంగా సాగుతున్న ఏర్పాట్లు

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