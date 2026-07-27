కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఆహ్వానం - భోగాపురం విమానాశ్రయంపై రీల్స్ పోటీలు
ఈ నెల 29లోగా రీల్స్ షూట్ చేసి పోస్టు చేయాలని సూచన - ఆగస్టు 1న ప్రారంభం కానున్న భోగాపురం విమానాశ్రయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 8:19 AM IST
Reels Competition in Bhogapuram Airport : ఆగస్టు ఒకటిన విజయనగరం జిల్లా 'భోగాపురం'లో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి చకచకా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం కానున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 30 సెకన్ల రీల్స్ పోటీని నిర్వహిస్తోంది. అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్న కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఇదొక మంచి అవకాశం అనే చెప్పవచ్చు. ఈ పోటీని సద్వినియోగం చేసుకొని తమలోని ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీసి ప్రభుత్వం ఇచ్చే అవార్డుల ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకోవచ్చు.
📸 30 సెకన్ల సెల్ఫీ రీల్తో ASR అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై మీ గర్వాన్ని పంచుకోండి! Instagramలో పోస్ట్ చేసి @APOfficialNewsను ట్యాగ్ చేయండి. #ASRInternationalAirport #UttarandhraKalalakuRekkalu ఉపయోగించండి. చివరి తేదీ: 29 జూలై. 🏆 ఉత్తమ 5 మందికి ప్రత్యేక బహుమతులు! pic.twitter.com/2Vv4IhvSAo— Collector Anakapalli (@collector_akp) July 26, 2026
పోటీ ముఖ్య ఉద్దేశం :
- ప్రజా భాగస్వామ్యం: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల అయిన ఈ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో ప్రజలందరినీ భాగస్వాములను చేయడం.
- యువతకు వేదిక: సోషల్ మీడియా వేదికగా యువతలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను (Creativity) వెలికితీయడం.
- గ్లోబల్ ప్రమోషన్: ఈ అత్యాధునిక విమానాశ్రయ విశేషాలను, దీని ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర సాధించబోయే ప్రగతిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజిటల్ మీడియా ద్వారా చాటిచెప్పడం.
పోటీ నిబంధనలు- పాల్గొనే విధానం :
- సమయ పరిమితి: మీ వీడియో ఖచ్చితంగా 30 సెకన్ల నిడివి మాత్రమే ఉండాలి. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే పరిగణించరు.
- కంటెంట్ థీమ్: విమానాశ్రయంపై మీ భావాలు, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై మీకున్న అంచనాలు, ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్ల మీ ఆనందాన్ని సృజనాత్మకంగా వ్యక్తపరచాలి.
- వీడియో ఫార్మాట్: మీరు ఒంటరిగా సెల్ఫీ రీల్ చేయవచ్చు, లేదా మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, ఆఫీస్ సహచరులతో కలిసి గ్రూప్ రీల్ కూడా ప్లాన్ చేయవచ్చు.
- డెడ్లైన్: మీ రీల్ను ఈ నెల 29వ తేదీ లోపు సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
✈️ 30 సెకన్ల గ్రూప్ రీల్తో మీ సృజనాత్మకతను చూపించండి! ASR అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మీకు ఏమిటో తెలిపే రీల్ను Instagramలో పోస్ట్ చేసి @APOfficialNews ను ట్యాగ్ చేయండి. #ASRInternationalAirport ఉపయోగించండి. చివరి తేదీ: 29 జూలై 2026. 🏆 Top 5 విజేతలకు ప్రత్యేక బహుమతులు! pic.twitter.com/D2L0mp1Bqk— Collector Anakapalli (@collector_akp) July 26, 2026
సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు పాటించాల్సిన రూల్స్
మీరు రూపొందించిన రీల్ను మీ వ్యక్తిగత ఇన్స్టాగ్రామ్ (Instagram) ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ కింద పేర్కొన్న వివరాలను తప్పనిసరిగా జత చేయాలి
- ట్యాగ్ చేయాల్సిన అకౌంట్: @APOfficialNews ను తప్పనిసరిగా ట్యాగ్ చేయాలి.
- ఉపయోగించాల్సిన హ్యాష్ట్యాగ్లు:
- #ASRInternationalAirport (A.S.R ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్)
- #UttarandhrakalalakuRekkalu (ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు)
విజేతల ఎంపిక- బహుమతులు
ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కమిటీ ద్వారా రీల్స్ను పరిశీలించి టాప్ 5 ఉత్తమ రీల్స్ను ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికకు ప్రాతిపదికలు:
- సృజనాత్మకత (Creativity): వీడియోను ఎంత కొత్తగా, ఆకర్షణీయంగా రూపొందించారు?
- సందేశం (Message): మీరు చెప్పాలనుకున్న విషయం ఎంత స్పష్టంగా ఉంది?
- ప్రభావం (Impact): చూసే ప్రేక్షకుడికి ఆ రీల్ ఎంతవరకు కనెక్ట్ అవుతోంది?
- ప్రజాదరణ (Popularity): మీ రీల్కు వచ్చిన లైక్స్, వ్యూస్, షేర్స్ సంఖ్య.
- బహుమతులు: ఎంపికైన 5 ఉత్తమ రీల్స్ విజేతలకు ప్రభుత్వం తరఫున ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు అందిస్తారు.
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